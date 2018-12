Las noticias de Catalunya, 18:02 (17/12/2018)

con tarde Raúl Durán también usa reunió reunión el vicepresidente y conseller de Economía pera aragonés hasta trata hayan al Maxine NEC y al sindicato CCOO y UGT al Kun Tunes presupuestos que además men no tengan garantizada la aprobación al guber ningún copla culpa tan Cal aportan Agustí Contas a Parla tambaleó común esas eh par busca al seus salsa ensuciado a están transmiten al Govern al interés parques apropien al supuesto postura parque tan los sindicatos han afirmado públicamente que están aquí con mala Stat son un factor de estabilidad

Voz 4

01:15

he tenido un reacios al bolso de uno quieres los relatos tomando lazos Fali y esto es lazos son niños iba marcha no se me va a si se este Terra