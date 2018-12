Voz 1 00:00 digo

Voz 0827 00:07 varias firmas comerciales han decidio sacudir unos en fechas tan entrañables para hacernos ver que tenemos que jugar más con nuestros hijos charlar más con nuestros padres Iber más a nuestra gente porque si calculamos íbamos sumando tampoco nos queda tanto tiempo para estar juntos ahora ha sido la cadena de televisión Fox la que ha querido rendir homenaje a la lucha feminista muy activa este último año para hacerlo Itziar Castro actriz de Visa vis protagoniza un vídeo en el que jugando con las palabras y con el perfil de su personaje en la ficción anima a las mujeres españolas a seguir siendo malas después de un año en el que se han portado muy mal bueno pues una semana después ya os podéis imaginar la Fox se ha visto obligada a bloquear los comentarios porque las redes se han llenado de mensajes ofensivos de insultos y amenazas especialmente dirigidos a la actriz fundamentalmente centrados además en su aspecto físico bueno diremos una vez más en este programa que nos produce vómito este poder reacciones de gente que acumula tantas fobias contra los demás y que es además tan valiente que sólo se atreve a insultar desde el anonimato dicho esto diremos también que a estas alturas de la historia ya pocos podrán sorprenderse de que cuando nos arriesgamos a ser rompedores el pack de las reacciones que se producen en la red venga al completo cargado tanto de elogios desmedidos como de impresentables ofensas

Voz 0313 01:30 estira Miguel buenas tardes

Voz 4 01:32 hola buenas tardes Cristina que les directora de mayo

Voz 0313 01:35 Meeting de Fox España lo primero que quería preguntarte es si estáis sorprendidos por la por la reacción o ya teníais que pudiera ocurrir algo así sinceramente

Voz 4 01:45 sabíamos pero una campana que podía ser controvertida todo lo que sea hablar de ese mismo estaba viejos temas corto vestido Cachemira que te gusta gente que no lo entiende ya está ahí lo lo lo entenderíamos no pero bueno como todo en la vida impecable gusto unas cosas y otras que no lo que no esperábamos en movimiento de odio de de de de repulsa hacia hacia una mujer sea es la parte que nos ha sorprendido muy negativamente a todos que para los oyentes

Voz 0313 02:15 no estén al corriente les compartamos con ellos un fragmento de lo que es esta campaña de lo que es esta anunció

Voz 5 02:22 quería reina este año no Omar Nos hemos saltado todas las normas Nos hemos pasado por el mismísimo lo de Haditha estás más guapa hemos gritado hemos luchado hemos demostrado que si nosotras el mundo separa le hemos plantado cara a todo lo que no nos dejaba avanzar hemos enseñado lo que nos querían censurar hemos conquistado gobiernos bancos empresas felicidades reímos seguir luchando juntas que aún nos queda hizo varios también perfumes joyas exceso pelillos con camiones y cubas de herramienta

Voz 0313 03:17 claro está pensando Cristina que te te puede gustar más o menos pero confundirse

Voz 1826 03:21 no quiere decir no no no no no da lugar a

Voz 0313 03:23 confusión este mensaje en Hoy sin embargo he visto alguno de los parques y que que confundían al personaje con la con la persona un lío de verdad osea

Voz 1826 03:31 no no no no no lo puedo entender a mí me queda meridianamente claro sinceramente su mensaje que está muy en la línea de lo que propone es así

Voz 4 03:41 claro eso es nosotros al final este año quería cosa hacer bueno queríamos felicitar a todas las mujeres coincidiendo con la emisión de la temporada cuatro de de David los oye pesar es una historia de mujeres de mujeres fuertes luchadoras una serie que apuesta por la diversidad y bueno creíamos que este año el año del el año en el que las mujeres hemos salido a la calle a defender nuestros derechos era un bonito pero bonito gesto en felicitar a todas las mujeres por por todo este año no y bueno jugar un poco con la ironía de nos hemos portado mal no es el gritar el usar el defender lo nuestro esa era un poco el el Bilbao que tenía al argumental que tenía toda la la campaña Ahora bien el linchamiento hace ya Itziar Castro es lo que está en realmente fuera de lugar no están aparte que sí absolutamente incomprensible

Voz 1546 04:31 Letizia es que ser atrevida la campaña Mi yo estaba esperando algo más políticamente correcto digamos no pero en el mundo que estamos viviendo ahora sin cien de que los polio en lo políticamente incorrecto o el muy atrevido le único mensaje que y a fe que llegue a la gente ha de ser más atrevido cada vez para que el mensaje llega

Voz 4 04:57 fíjate yo creo que en este caso yo creo tanto que haya sido el mensaje

Voz 1546 05:04 general porque a mí personalmente no me parecía en absoluto políticamente incorrecto Senén Barro a mí me me encuentro que estoy rodeado con mensajes mucho más políticamente incorrectos mucho más atrevidos como como si en el mundo que vivimos hoy sólo llega a incesto vorágine avalancha de informaciones de redes sociales en distintos lugares sino han superlativa a ver quién le parece más gorda sí sí sí

Voz 4 05:30 a lo mejor si estamos en un mundo muy polarizado no es muy extremo pues si es cierto que al final no tienen bastante información tanto ruido tanto es verdad que ver hacia la mente cada vez que las dos mensajes extremos poder ser acuerdo oye Cristina ahí como me pregunto

Voz 0313 05:47 no curiosidad vais a hacer algún tipo de de estudio de análisis de de esta corriente que os Up cosas sorprendido sobre todo por la dimensión no de donde tiene sus orígenes alguien algún sociólogo o alguien podría estudiar de dónde viene esto son mensajes anti feministas son mensajes de de gente cabreada con la tele que de gente que le tiene manía a las personas obesas no lo sé vais a hacer algún tipo de análisis sobre esto

Voz 4 06:11 hombre yo creo que es un mensaje de de cobardía no mensaje desde el anonimato un mensaje deciros que tanto en Facebook como él gusta granos mensajes negativos sobre los hemos encontrado sobre todo han sido en Youtube donde ha sido escándalo soy por eso decidimos directamente cerrar los comentarios porque una cosa es el diálogo estamos encantados de que la gente diga no nos gusta ok perfecto pero lo que no estamos dispuestos se eche a a escuchar a leer barbaridades Moya además de lo animado que esa es entonces lo que tú planteas pues mira es interesante no él él qué qué sociedad tenemos que que es capaz de de que no aceptar al prójimo de criticar al que no es igual como como tú no si sería muy interesante la verdad

Voz 0827 06:57 con alguno de estos mensajes rais planteado digamos intentar localizar a los autores llevarlos a los tribunales porque a lo mejor alguno se ha pasado de la raya es decir una cosa es en digamos un comentario aunque sea lo más desagradable del mundo y otra cosa es algo que raya el delito usáis plantear algún tipo de acción

Voz 4 07:16 no no nos hemos planteado correr ningún tipo de reacción es verdad que hemos hablado mucho con con Itziar sobre sobre este tema y al final creemos que afortunadamente lo que hemos escuchado igual que hemos escuchado estos mensajes terribles te queremos escuchar a muchas mujeres defendiendo hay muchísimas muchísimas mujeres que ha quieren mostrar mostrar su apoyo yo creo que esa es la parte bonita con la que nos tenemos que quedar luego con el con el con la persona que se oculta detrás de de una fotografía anónima yo creo que lo único que hay que hacer es callarme con principalmente con mensajes positivos Ésa es nuestra teoría hasta ahora ya veremos

Voz 0313 07:54 muy bien Cristina Miquel directora de marketing de Fox España enviará un abrazo muy grande crear de nuestra parte y otro para ti gracias por estar aquí

Voz 4 08:00 gracias a vosotros para hacerse eco de todos gracias un abrazo adiós