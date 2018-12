La Ventana La Rioja (17/12/18)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 0866 00:11 muy buenas tardes qué tal están les saludamos ya desde La Rioja la estrategia de internacionalización de La Rioja pretende dar un nuevo enfoque que incentive alianzas se sume esfuerzos para construir la nueva reputación de nuestra comunidad en el mundo esta estrategia supone además una visión integral e integradora con el objetivo de salir fuera con determinación para dejar claro que La Rioja es una tierra abierta así lo ha presentado esta misma mañana el presidente del Gobierno José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 00:41 no supone una nueva manera de entender la Inter la internacionalización superando el concepto tradicional basado en la lógica sectorial para proponer un nuevo enfoque que incentive alianzas sume esfuerzos para construir conjuntamente la nueva reputación de La Rioja en el mundo

Voz 0866 01:02 nos quedamos también con el tiempo y hemos conocido que el invierno La Rioja será algo más cálido de lo normal pero menos húmedo que el año pasado delegado en funciones de la meta asegura que no habrá Navidades blancas y que las dos últimas semanas del año en lo meteorológico entrarán dentro de la normalidad Pello Horia

Voz 2 01:19 a lo más probable es que esa semana en el conjunto de la semana tengamos condiciones próximas a lo climatológica mente normal en Año Nuevo pues tres cuartos de lo mismo pero decimos esto todavía con menos fiabilidad no es decir a día de hoy no se ve nevadas la semana que viene en La Rioja pero la incertidumbre es tan grande que puede cambiar la situación

Voz 0866 01:45 yo hoy día intenso en las carreteras herido un hombre de sesenta años y su vecino de Pamplona tras la salida de vía de su turismo en la Nacional dos tres dos a la altura de Calahorra hay también herido Un ciclista de treinta y ocho años tras sufrir una caída en una pista forestal hacia la ermita de San Marcos en Nalda así que ya saben sea al volante Ocean una bicicleta siempre precaución en portada también nos detenemos en la información deportiva Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 3 02:11 hola Diego buenas tardes ya sabes El curioso caso de Singer no pues la rodilla de Álvaro Arnedo parece el gato desolado Inger porque no sabemos si está rota o éstas sean al mismo tiempo pueden pasar las dos cosas se decía la semana pasada que al menos en un entrenamiento de la Unión Deportiva Logroñés había anotado un chasquido y que en su proceso de recuperación de esa rotura de ligamentos que se produjo la primavera pasada parecía que se había vuelto a romper a las sensaciones que tenía en principio el futbolista riojano de Logroño sin embargo los servicios médicos de la Unión Deportiva Logroñés mantuvieron una discreción máxima porque las primeras pruebas que le realizaron no podían verse claramente si esa rodilla estaba rota o no esta mañana Álvaro Renedo ha viajado a Madrid para someterse a nuevas pruebas hice acaba de saber que que tampoco pueden confirmar que las rodillas derrota según ha podido saber la Cadena SER los médicos de Madrid han invitado al Verneda que siga trabajando a que siga recuperándose para ver cómo evoluciona esa posible esa posible cesión así que la rodilla de Álvaro Arnedo es el gato de Sorin

Voz 0866 03:09 bueno seguiremos pendientes de la evolución de esa rodilla de esa lesión muchas gracias compañero vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas para mañana concretamente Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 0133 03:24 buenas tardes mañana martes empezaremos la jornada con cielos despejados algunos intervalos nubosos y brumas y nieblas matinales a primeras horas ya durante la segunda mitad del día irá tendiendo a quedar cielo cubierto predominarán las nubes medias y altas con precipitaciones se por la noche en el Oeste no las descartamos en el resto aunque en todo caso serán más débiles dispersas la cota de nieve de los dos mil metros descenderá hasta los mil cuatrocientos metros y las temperaturas irán sin grandes cambios a primeras horas con algunas heladas débiles tendremos mínimas esta noche de cero a dos grados mañana máximas de diez en Calahorra Arnedo nueve grados en Logroño ocho en Alfaro los siete en Haro el viento soplará del suroeste en la Ibérica del sureste en el resto

Voz 0866 04:08 y ahora mismo tenemos casi ocho grados y medio en el centro de Logroño

Voz 1 04:34 vamos al Gobierno de La Rioja

Voz 0866 04:41 se lo contábamos en portada la estrategia de internacionalización la Rioja pretende dar un nuevo enfoque que incentive alianzas y suma esfuerzos para construir la nueva reputación de nuestra comunidad en el mundo esta estrategia supone además una visión integral e integradora con el objetivo de salir fuera con determinación para dejar claro que La Rioja es una tierra abierta más de doscientas entidades sean implicado en la elaboración de esta estrategia el presidente del Ejecutivo regional dice que estamos ante un esfuerzo común para proyectar La Rioja en el exterior José Ignacio Ceniceros destaca que se trata de buscar sinergias para multiplicar para mejorar los los resultados en materia de internacionalización que además es uno de los grandes retos de la comunidad

Voz 1046 05:21 Nos vamos a dotar de una plataforma digital común La Rioja internacional no plataforma que no se aglutine a todos con una parte pública en abierto para difundir toda nuestra actividad yo otra parte interna para facilitar la gestión yo el seguimiento será el nodo básico de convergencia de esta estrategia que va a tener una vigencia de cuatro años la estrategia se pone ya en funcionamiento a través de seis objetivos de doce líneas de acción treinta propuestas no es propuestas concretas de las que diez vamos a considerar como prioritarias se plantean ya para el año dos mil diecinueve con un presupuesto

Voz 5 06:10 de veintisiete millones de euros el jefe del Ejecutivo señala que entre esas acciones está la de reforzar nuestra presencia

Voz 0866 06:17 a mercados tan importantes para La Rioja como Alemania Francia o Reino Unido pero ceniceros dice que conectara concentrar esfuerzos en una sola zona nos hace vulnerables y por eso también se va a insistir en el continente americano llene el asiático

Voz 1046 06:31 buscamos un esfuerzo de nuestra presencia en los mercados europeos naturales estoy refiriendo a Francia Alemania el Reino Unido para a partir de ahí plantear una expansión a mercados geoestratégicos tanto en el continente americano como en el asiático la concentración geográfica y sectorial de nuestras exportaciones nos hacen más vulnerables frente a las fluctuaciones de los mercados por lo que necesitamos avanzar en diversificación desarrollar nuevos modelos de negocio y aumentar el número de empresas exportadoras regulares

Voz 0866 07:15 Nos quedamos ya con una cita muy esperada tradicional en estas fechas el festival de marionetas y teatro infantil que celebra su edición número treinta y seis con trece espectáculos que se representarán en once localidades distintas en Ezcaray Alfaro Haro Arnedo Calahorra Navarrete Torrecilla Santo Domingo Cervera Nájera y Logroño el festival organizado por Cultural Rioja al que este año se suma como colaborador la Universidad de La Rioja interna de la la Universidad Internacional de La Rioja comenzará el miércoles veintiséis en Logroño con los manitas en este caso teatro callejero Pilar Montes es la concejala de Cultura este año la otra gran novedad es es

Voz 6 07:54 el espectáculo de calle con el que vamos a realizar ese aperitivo o ese avance antes de que comience el festival de marionetas y que nos va a permitir bueno pues que toda la ciudad podamos disfrutar de ello y no solamente aquellos que acudan al teatro así el miércoles veintiséis al en dos pases a las doce ya la una a las doce en la zona de Gran Vía ya la una en la plaza del Mercado y en portales tendremos el espectáculo de calle que lleva por título Los Mañas de la compañía Lucas Escobedo como digo no se va a servir ya de anticipo de preparación para luego todo el festival que ocurrirá durante las tardes de esta manera pues podremos llegar y hacer llegar este teatro infantil a toda a toda la ciudad

Voz 0866 08:39 entre las obras hay propuestas más tradicionales como Alicia en el País de las Maravillas Blancanieves y también propuestas alejadas de los cuentos que todos conocemos en Logroño el Teatro Bretón será el escenario que acoja estas obras y las entradas ya están a la venta unas obras que se repartirán por toda la geografía riojana Eduardo Rodríguez es es es el director general de Cultura el miércoles veintiséis

Voz 7 09:01 Teatro Real de Ezcaray se va a representar Naya Inés una visita inesperada e que la realizan Rosa Martínez el mismo día en la otra parte de La Rioja ya en Rioja Baja en Alfaro La cocina de los cuentos de membrillo compañía riojana pondrá en escena el verso en bandeja Búho Teatro el jueves veintisiete y el viernes veintiocho tendrá representaciones en Haro y en Arnedo contando jorobadas El retablo de Pablo Bernier Blancanieves va a ser el día jueves veintisiete de diciembre a las seis y media en Calahorra hilando títeres pondrá en escena vi el rebaño el día veintiocho y veintinueve concretamente en Navarrete y en Torrecilla en Cameros en la biblioteca en el salón de Cultura las aventuras depende que el valiente de la compañía Miguel Pino se desarrollarán el sábado veintinueve y el domingo treinta en Santo Domingo de la Calzada Cervera del río Alhama de punta a punta de La Rioja ya finalmente mi juguete favorito por la compañía la tartán eh se va a representar en el EDOA de Nájera el domingo treinta ya como preludio de Nochevieja

Voz 0866 10:31 en Nájera bueno si acabamos de recorrer La Rioja de escenario en escenario ahora lo hacemos a través del camino del Ebro porque el Gobierno de La Rioja completa el nuevo

Voz 8 10:41 tramo del camino jacobeo del Ebro para aumento

Voz 0866 10:44 dar la seguridad vial y la protección de los peregrinos este camino peatonal tiene una longitud aproximada de tres coma tres kilómetros discurre entre Alfaro Castejón en el límite con la provincia de Navarra la actuación se ha centrado en mejorar las condiciones de seguridad tanto del tráfico rodado como de los peatones evitando el riesgo que supone caminar junto a la vía este tramo de carretera cuenta con una intensidad media diaria que ronda los mil setecientos cincuenta vehículos Carlos Cuevas consejero de Fomento

Voz 5 11:12 bueno yo creo que estamos ante una obra que son sobre

Voz 9 11:15 toda seguridad para los viandantes que es una de las

Voz 0866 11:21 lunes en el mejor sentido de la consejería

Voz 9 11:23 de fomento del Gobierno de La Rioja no dar seguridad a quién es transitan por la carretera en este caso transitaban peregrinos Justo por la carretera por el arcén pues bueno lo sacamos de la carretera para evitar los riesgos para los peatones que tiene circular junto al tránsito rodado no

Voz 0866 11:45 Nos vamos a Logroño porque el portavoz de Ci U danos aquí en la capital Julián San Martín ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER y aquí en Radio Rioja Sanmartín ha dicho que le gustaría repetir como candidato de la formación naranja además sobre la posibilidad de que la alcaldesa Cuca Gamarra vuelva a ser la candidata del Partido Popular San Martín recuerda que firmó un pacto en el que se comprometía a no repetir otra legislatura dice que si se presenta será la líder de la oposición

Voz 10 12:11 el calendario no lo sé yo me gustaría seguir como candidato lógicamente no llevo trabajando en esto mi ilusión sería ser el próximo alcalde Logroño pero es Emilio John no otra cosa es que luego yo creo que sí puede ser que partido para respaldar pero en principio no en principio puedo me gustaría ser candidato si yo creo que esto no hay ya lo hemos dicho muchas veces tiene estuve ha afirmado no por lo tanto tiene que cumplir lo ella misma lo dijo públicamente tiene que cumplir y no lo cumple como te vas a hacer de una persona que cumple sus propios compromisos por lo tanto sería la reina de la oposición no me

Voz 0866 12:50 en La Ventana nos queremos acercar a un proyecto que cumple veinticinco años un cuarto de siglo y es que a la par que uno crece también va cambiando y precisamente vamos a hablar de esos cambios y sobretodo del Premio Literario Bodegas Olarra Café Bretón Colo Cortés es uno de sus organizadores y les ayudamos ya qué tal buenas tardes bienvenida La Ventana bueno decíamos que ya cumple un cuarto de siglo en esta edición Ike trae cambios que se va a transformar de alguna manera que que va a en qué iba a deparar este premio

Voz 11 13:23 bueno pues este premio después de como has dicho tú veinticuatro años

Voz 12 13:28 da un cambio radical ya

Voz 11 13:30 su día cuando convocamos el primer año

Voz 13 13:34 no era un premio novedoso porque había muy pocos premios en que se tuviera una adaptación económica ese publicará librada ver ahora después de dar vuelcan unos cuantos años dando vueltas porque veíamos la complicación de la ficción con la sección Él que había muchos premios ya muy parecidos al nuestro pues llegó un momento que con quedar desierto Julián

Voz 11 14:00 deben pitas siete una propuesta que fue

Voz 13 14:05 valorada tanto por la bodega como por nosotros nos queríamos era una apuesta que podíamos tirar para delante y esa puesta es convertir el Premià de una premio beca

Voz 11 14:18 ya no vamos a buscar

Voz 14 14:21 eh

Voz 11 14:24 pues la no ficción explica abiertas damos al buscar proyectos proyectos desde el jurado para premiar un proyecto que está intensamente y cree que le hayan ente ya acólito para no vamos a exigir al a la persona que se presente un dos folios donde explica su proyecto diez folios en que su proyecto los diez folios es para saber si ese literaria

Voz 0866 14:56 es decir que que es también de alguna manera un impulso a los autores porque ya no se necesita tener eh ese libro acabado esa obra acabada no sino que contener la idea tener ya unas bases de esa idea y estar desarrollando la bueno puede encontrar en Bodegas Olarra Café Bretón pues ese impulso definitivo para llevar a cabo el proyecto a buen puerto

Voz 11 15:18 acto lo que se peinaremos al que lo tenga medio medio

Voz 13 15:21 yo desarrollado por por

Voz 11 15:24 os preveer que es una cosa ya más estudiada más elaborada pero es eso es decir quedamos con seis mil euros como premio como un adelanto de derechos de autor y un codo un poder dedicación dos veces a una idea que atajó en otro sentido una hubiera te veo futuro

Voz 0866 15:47 en cuanto a los géneros entran todos los géneros o tiene que ser ficción no ficción hay alguna especificación en ese sentido

Voz 11 15:54 los que están dentro de la sección de ese una tendencia adonde pues bueno estamos por lo que la editorial de élites décadas está desarrollando en su noventa por ciento es que además se lo que te decías que llevábamos cuatro cinco años que el jurado con Riad muy complicado pues entre unos cuentos una novela corta entre un diario como uno de Antonio Cabrera Paul la investigación periodística veía muy difícil evaluar y entonces yo creo que no hay ningún creemos que no hay ningún recibió como el que vamos reseñar ahora y es que hemos diseñado pues nos haga dos adelantamos a los tiempos in ir damos este vuelco que este primer año va a ser un de experimentos no a ver cómo sale porque hemos hemos hecho unas bases donde creemos que murieron pero bajo tenemos a un fallo pero bueno ahí está el el decir vamos a la a tirar adelante con otra chica hacían totalmente distinta

Voz 0866 16:56 ya hay que decir también que los plazos ya están claros no los plazos de presentación de trabajos ya los tienen marcados

Voz 11 17:03 el día veinte es era hasta el día quince Se Se admiten todo estas dos páginas de de desarrollo y diez de avance y luego el jurado se jurado aumenta de cinco a siete personas porque estarán también la bodega ellos el y la editorial de la decisión sí en el Café Bretón estaremos poblado tres y cuatro personas que de forma donde discutiremos sobre la dos ofrezca cada ya no va a ser un trabajo como tenían los miembros del jurado que dieran páginas y páginas y páginas y a veces es un trabajo intenso ahora va a ser más de de de de evaluar más la calidad de un proyecto que podemos considerar que sea importante

Voz 0866 18:03 proyectos ese proyecto que sea premiado posteriormente Se se publicará a través del premio o no

Voz 11 18:10 exacto seis igual que si se la el premio serán seis mil euros como beca para luego se publicará el libro le va a desatar un unos trazos que seis meses leerlo en principio serán seis meses bueno poco con como habíamos evolucionando pues a ser o algo menos pero es que es lo mismo decir seis mil euros y dotación económica y la publicación de la obra de calabaza

Voz 0866 18:44 coló Cortés uno de los organizadores de este premio de Bodegas Olarra Café Bretón muchas gracias por estar con nosotros en La Ventana para contarnos estos cambios que trae el premio y sobretodo mucha suerte y que el premio cumpla muchos años más

Voz 0866 19:49 así llegamos al final de la Ventana de La Rioja mañana como siempre a partir de las siete y veinte más Ventana adiós