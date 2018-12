Escucha las noticias de las 03:00 (18/12/2018)

la discrepancia radica fundamentalmente en que nosotros queremos buscar la vía constitucionalista que el Partido Popular está experimentando quiere buscar otras vías sí por eso le digo que es difícil acuerdos ciudadano busca la participación del Partido Socialista en el cambio es imposible hacer un cambio donde participe el que queremos precisamente cambiar no

en el PP están preocupados por lo que pueda pasar el viernes en las calles de Barcelona no entienden que Pedro Sánchez siga mendigando una reunión con Torra cuando lo que debería hacer es intervenir y el Gobierno catalán su apuestas claras en ciento cincuenta y cinco duro que como mínimo permita controlar las cuentas de la Generalitat y nombrar el conseller de Hacienda desde Madrid los populares además afrontan el futuro electoral con optimismo han conseguido frenar la hemorragia de votos de Rajoy y las encuestas muestran una tendencia al alza en este último año la claves mantenerse por delante de Ciudadanos y liderará el cambio más aún señala fuentes de la dirección cuando el PP ha dejado de ser el partido apestado en este momento dicen lo es el PSOE por sus pactos con los populistas independentistas ahora toca apostar por el acuerdo en Andalucía si funciona el pacto será el modelo aplicable en otras comunidades y ayuntamientos si falla en el PP son conscientes de que habrá consecuencias negativas desde el punto de vista electoral tanto para ellos como para ciudadanos

Voz 0127

01:48

en Reino Unido el líder del Partido Laborista británico va a presentar una moción contra Theresa May por su gestión del acuerdo del Brexit no es una moción de censura como tal así que no implicaría la caída del Gobierno si sale adelante es más bien una fórmula para reprobar a la primera ministra que ya ha anunciado que la nueva votación del texto va a ser dentro de un mes corresponsal en Londres Begoña Arce