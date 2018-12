Escucha las noticias de las 07:00 (18/12/2018)

bueno qué tal estaban muy buenos días hoy se pone la primera piedra de lujuria del juicio al pluses los siete magistrados encargados de juzgar el desafío independentista las acusaciones y las defensas discuten a partir de las diez lo que se llama las cuestiones previas básicamente si el Supremo es competente en este caso las defensas de los dieciocho acusados dicen que no y que deben ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque es allí donde ocurrieron los hechos uno de los abogados exterior filipina ya explicado cómo afrontan la jornada

Voz 4

00:58

con ilusión con esperanza pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestro experimentos no serán hallados por el Tribunal que no estarán no se nos dará la razón los acusados Nova