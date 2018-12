Hoy por Hoy La Rioja (18/12/2018 Tramo 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:07 buenos días en la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este martes dieciocho de diciembre cielos poco nubosos con intervalos nubosos tendiendo en la segunda mitad del día a cielos cubiertos además no se descarta alguna precipitación eso sí débil dispersa la cota de nieve irá bajando hasta los mil cuatrocientos metros y las temperaturas máximas estarán entre los ocho y los diez grados ahora hace frío tenemos tres grados y medio en el centro de Logroño por cierto que las últimas hoy las el delegado de la mete en La Rioja comparecido ya ha dicho que no habrá navidades blancas Ike los dos últimas semanas del año en lo meteorológico estarán dentro de la más absoluta normalidad Pello

Voz 2 00:43 ya sea lo más probable es que esa semana en el conjunto de la semana tengamos condiciones próximas Halo climatológica mente normal en Año Nuevo pues tres cuartos de lo mismo pero decimos esto todavía con menos fiabilidad no es decir a día de hoy no se ven nevadas la semana que viene en La Rioja pero la incertidumbre es tan grande que puede cambiar la situación no

Voz 0496 01:03 además el delegado en funciones de la EMT ha dicho que el invierno aquí en La Rioja será algo más cálido de lo normal pero menos que el año pasado

Voz 2 01:11 más cálido cuanto más al este y aquí en La Rioja pues bueno el modelo o los modelos que miramos dan señal de que las temperaturas en promedio podrían estar por encima de lo normal cuidado que esto no quiere decir ni que no va a hacer frío ni que no pueda nevar ni que una semana concreta tengamos una irrupción de aire frío o de una ola polar esto quiere decir que en promedio Si sumamos las temperaturas de este trimestre de todos los días lo más normal es que estén por encima de la media y en cuanto a precipitaciones pues si os fijáis en los modelos no dan señal prácticamente ninguna parte Europa ni tampoco la península respectivamente de enero fue extremadamente húmedo en Logroño también Cepero húmedo y marzo muy húmedo es decir no no estamos esperando esto a día de hoy

Voz 0496 02:02 lo que sigue es la tendencia del calentamiento global y ha dicho que ha habido temperaturas que se están disparando de hecho en La Rioja el mes de septiembre ha sido el más cálido desde que se elaboran mapas meteorológicos regionales con dos coma tres grados por encima de lo normal

el portavoz de Ciudadanos

Voz 0496 02:54 en el Ayuntamiento de Logroño Julián San Martín ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja aquí San Martín ha dicho que le gustaría repetir como candidato de la formación naranja a la alcaldía de la capital además sobre la posibilidad de que la alcaldesa Cuca Gamarra vuelva a ser la candidata del Partido Popular San Martín recuerda que firmó un pacto en el que se comprometía a no repetir otra legislatura le dice que si la alcaldesa actual se presenta será la futura líder de la oposición

Voz 5 03:18 el calendario no lo sé yo me gustaría seguir como candidato lógicamente no llevo trabajando en esto mi ilusión sería ser el próximo alcalde Logroño pero esa ilusión no otra cosa es que luego yo creo que sí puede ser que partido para espalda pero en principio no en principio puedo me gustaría ser candidato si yo creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces tiene que estuviera firmado no si por lo tanto tiene que cumplir lo ella misma lo dijo públicamente tiene que cumplirlas y no lo cumple como te a una persona que cumple sus propios compromisos por lo tanto sería la reina de la oposición no misma

Voz 0496 03:51 de la política les contamos que el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular reclama PSOE Ciudadanos y Podemos que no utilicen a los jóvenes de La Rioja como rehenes de sus políticas electorales Rubén Gutiérrez de nuevas

Voz 6 04:01 generaciones que somos la principal organización político juvenil de La Rioja pedimos a la oposición que no bloque estos presupuestos que son buenos para los jóvenes unos presupuestos que el proyecto está en el Parlamento eh la oposición los ha enmendado ha hecho una enmienda a la totalidad con lo cual lo que pedimos es que la retiren que permitan que estos presupuestos se debatan que si hay algo que ellos estén dispuestos a corregir porque todo es mejorable que lo hagan vía enmienda Ike no utilizan a los jóvenes como rehenes de unas políticas electorales

Voz 0496 04:38 el Partido Riojano en las últimas horas ha pedido que la Ley de Protección Animal se suspenda para corregirla con cazadores ganaderos y el Colegio de Veterinarios Julio Revuelta

Voz 7 04:46 Partido Riojano solicitamos la suspensión temporal de esta ley en tanto en cuanto además de una afección general a todos los propietarios de mascotas etcétera incide de una manera muy grave en algo que nosotros queremos siempre defender que es nuestro mundo rural ese mundo que necesita repoblar se que necesita mejorar cada día y donde es importantísima actividades como la caza como la ganadería como nuestras tradiciones

Voz 0496 05:14 miramos también a la prensa en Diario La Rioja encontramos la hectárea de tierra de cultivo en La Rioja vale hoy el veinticinco por ciento más que en dos mil once la fiebre por acceder a nuevas plantaciones de viñedo ha hecho crecer la demanda pero el excelente precio de la uva en los últimos años mantiene una oferta muy limitada en nueve cuatro uno punto com Logroño acogerá un nuevo centro privado de hostelería y turismo en Rioja dos punto com podemos leer la joyería Moreno de Logroño dice adiós a más de medio siglo de tradición familiar terminamos en noticias de La Rioja donde podemos encontrar que el segundo acelerador donado por Amancio Ortega ya está en el CIBIR

Voz 0496 06:21 a unos días

Voz 1264 06:21 hola buenos días el viernes pasado el presidente del Calahorra Tomás Lorente comunicaba que había tomado la decisión de renovar por una temporada más al entrenador del Calahorra una noticia sorprendente porque al conjunto rojillo aún les restan mucho padecimiento por delante hasta lograr el objetivo de esta temporada que salvar la categoría ayer se pasó por Ser Deportivos La Rioja Miguel Sola que así valoraba este gesto del club riojano

Voz 9 06:43 es una propuesta que hizo el club la verdad que eh yo he analizado la situación está claro que para mí me da confianza estoy a gusto en Calahorra analizó los pormenores y la verdad es que no había ningún impedimento para para hacerlo no sabiendo que siempre hay que lo más importante es conseguir el objetivo no por lo tanto bueno pues la verdad es que como dice pues me da tranquilidad y confianza sobre todo pues más motivación si cabe para para para trabajar con con más ahínco para conseguir lo que nos habíamos marcado en principio

Voz 1264 07:25 explicó que retos tiene por delante para situar en los próximos cursos al Calahorra al menos en la fase de ascenso a Segunda División

Voz 9 07:31 al final lo que no están trabajando muy bien en Calahorra en la verdad es que en ese sentido la Junta pone todo su empeño es en en poder eh el cada vez mayor presupuesto no cabe duda de que con tramas tres puesto puedas tener vas a tener mejores jugadores y mejores medios para poder trabajar no una cosa no está normalmente no está reñida con la otra pero bueno me esto es un poquito el camino no el poder seguir sí aspirando a crecer poco a poco voy estar cada día más cerca de lo que es el mundo profesional

Voz 1264 08:09 los dos últimos apuntes porque ayer conocíamos que gay Hernández ha entrado en la lista de diecinueve jugadores seleccionados para el Mundial de balonmano representando a España y que el futbolista Álvaro Arnedo regresó ayer con algo de esperanza pues las pruebas que le han realizado en Madrid no han podido confirmar que se haya vuelto a romper los ligamentos cuando estaba en su última etapa de recuperación antes de volver a debutar con el equipo a partir de enero

Voz 10 08:33 aquí en el último minuto

Voz 4 08:36 qué

Voz 0496 08:40 ya están a la venta las entradas para el Carnaval del Vino de Haro el evento se va a desarrollar los próximos días uno y dos de marzo en el Hotel Los Agustinos el siglo de las luces centrará la temática de este año del Carnaval del el precio de las entradas será de treinta euros se pueden adquirir en las oficinas de turismo de Haro y La Rioja y también a través de Internet en Cultura y Deporte punto Haro punto RG también en Haro turismo punto o RG este evento sirve para que catorce bodegas de Haro presenten sus nuevos vinos que se pueden degustar en cada una de las dos sesiones

