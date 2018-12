Hoy por Hoy La Rioja (18/12/2018 Tramo- 7;50 a 8:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja García

Voz 0496 00:07 qué tal buenos días martes dieciocho de diciembre un nuevo tramo de información local y regional empezamos con el área de servicio

Voz 0496 00:21 son las siete de la mañana hay cincuenta minutos que tiempo tendremos hoy Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 1315 00:27 buenos días empezaremos la jornada con cielos despejados algunos intervalos nubosos y brumas y nieblas matinales a primeras horas ya durante la segunda mitad del día irá tendiendo a quedar cielo cubierto predominarán las nubes medias y altas con precipitaciones Se por la noche en el Oeste no las descartamos en el resto aunque en todo caso serán más débiles dispersas la cota de nieve de los dos mil metros y descenderá hasta los mil cuatrocientos metros y las temperaturas irán sin grandes cambios a primeras horas con algunas heladas débiles tendremos máximas de diez en Calahorra Arnedo nueve grados en Logroño ocho en Alfaro y los siete en Haro el viento soplará del suroeste en la Ibérica del sureste en el resto

Voz 0496 01:06 tres grados y medio Logroño cero grados en la zona de Nieva de Cameros

Voz 4 01:30 si completamos la información de servicio con las carreteras auto único concesionario oficial Mercedes Benz en La Rioja nos presenta la información del estado de las carreteras

Voz 0496 01:43 hay problemas a esta hora en las carreteras de La Rioja en cualquier caso se anuncian bancos de niebla matinales así que mucho cuidado si se encuentran con alguno de esos bancos de niebla y sepan además que se está trabajando en la LR cuatrocientos noventa y cinco en la travesía de Rincón de Soto ciudad

Voz 0496 02:26 y un grupo de estudiantes organizó hay un referéndum sobre la Corona en la Universidad de La Rioja se va a desarrollar entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde en el hall de la biblioteca Carlos Montero qué tal buenos días Carlos Montero que es uno de los responsables de la organización vea este referéndum cuáles son los motivos por los cuales se lleva a cabo esta referéndum hoy en la universidad

Voz 7 02:45 bueno pues todo lo que que los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid que iban iban a hacerlo nos parecía una buena idea tratar de realizar algo similar aquí entonces realizamos una una asamblea abierta a la que se podía sumar cualquier persona interesada en In partir a par en esa asamblea abierta en detallamos todo para para esta fecha es decir que día iba a ser de que pregunto iba a ver en las papeletas de un poco todo esto y los motivos pues vienen sobre sobretodo enmarcados en el cuarenta aniversario de la Constitución porque entendemos que esta Constitución se firmen un momento de de excepcionalidad pero ya han pasado cuarenta años entonces entendemos que no hay ninguna excusa ya para siguen manteniéndose este debate sobre la jefatura del Estado cerrado entonces queremos dar voz a a la gente

Voz 0496 03:40 va a votar en esta en esta elección y cuál va a ser la pregunta cuáles son las a las preguntas concretas

Voz 7 03:45 pues tuvimos dudas en hacerlo abierto a todo el mundo o cerramos sólo miembros de la de la comunidad universitaria finalmente decidimos que lo más representativo era era hacerlo abierto las preguntas son Chicken recibir sobre el modelo de Estado y luego en caso afirmativo si que es una monarquía o una república

Voz 0496 04:07 bueno pues desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde esa podrá votar en el hall de la biblioteca Carlos Montero gracias buenos días a vosotros bueno ya ha habido una asociación universitaria que ha manifestado su oposición a este referéndum hablamos de la asociación más Diego Moreno qué tal buenos días

Voz 8 04:23 hola buenos días cuáles son los motivos para rechazar hasta referéndum

Voz 9 04:26 bueno pues tenemos varios como que no podíamos utilizar y de edificios públicos como la Biblioteca de la Universidad para propaganda política de cierto sector IV y luego además en cuanto al cuarenta aniversario creemos que de la Constitución española creemos que tendría que es el momento de Unió y hizo de todo apuesta pues seguir garantizando la calidad democrática de nuestro sistema que en estos cuarenta años y no meternos en en otros líos

Voz 8 04:58 que la sociedad no demanda otra de las críticas es que no existió un censo electoral bien definido no

Voz 9 05:05 y efectivamente no está convocatoria no tienen ninguna garantía legal ninguna ningún apoyo oficial tampoco y por tanto no lo no entendemos el sentido de de su consulta ni de su celebración

Voz 0496 05:20 Diego Moreno de la asociación más gracias por atender la llamada de Hoy por hoy buenos días

Voz 9 05:23 muchas gracias

Voz 0496 05:32 nos vamos ahora hasta La Rioja Baja porque el Ejecutivo ha completado ya las obras del nuevo tramo del camino jacobeo del Ebro Miguel Ángel Santos

Voz 11 05:39 tramo que es acondicionado recientemente junto a la carretera regional doscientos ochenta y ocho con el fin de aumentar la seguridad vial y la protección de los peregrinos que marchan hacia Santiago de Compostela los trabajos que han sido ejecutados por la empresa Eduardo Bandrés han supuesto una inversión de cerca de doscientos treinta mil euros por parte del Gobierno regional ya han contado con un plazo de ejecución de cinco meses este camino peatonal tiene una longitud aproximada de tres coma tres kilómetros discurre entre Alfaro y Castejón en el límite con la provincia de Navarra la actuación se ha centrado en mejorar las condiciones de seguridad tanto del tráfico rodado como de los peatones evitando el riesgo que supone caminar junto a la ya este tramo de carretera cuenta con una intensidad media diaria que ronda los mil setecientos cincuenta vehículos además ha añadido el consejero de Fomento y Política Territorial Carlos Cuevas la mejora de este tramo también va a contribuir a impulsar el atractivo cultural y turístico del Camino Jacobeo del Ebro y bueno

Voz 12 06:40 yo creo que estamos ante una obra que sol sobre todo da seguridad para los viandantes que es una de las obsesiones en el mejor sentido de la Consejería de Fomento y del Gobierno de La Rioja no dar seguridad a quién es transitan por la carretera en este caso transitaban peregrinos Justo por la carretera por el arcén pues bueno lo sacamos de la carretera para evitar los riesgos para los peatones que tiene circular junto al tránsito rodado no

Voz 11 07:11 el camino del Ebro camino jacobeo se inicia en la desembocadura del río Ebro llega hasta Logroño donde enlaza con el Camino Francés

Voz 0496 07:20 la estrategia de internacionalización de La Rioja pretende dar un nuevo enfoque que incentive alianzas y sus esfuerzos para construir la nueva reputación de nuestra comunidad autónoma en el mundo esta estrategia supone además una visión integral e integradora con el objetivo de salir fuera con determinación para dejar claro que La Rioja es una tierra abierta al mundo José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 07:38 presidente no os vamos a dotar de una plataforma digital común La Rioja internacional una plataforma que no se aglutine a todos con una parte pública en abierto para difundir toda nuestra actividad yo otra parte interna para facilitar la gestión el seguimiento será el no lo básico de convergencia de esta estrategia que va a tener una vigencia de cuatro años la estrategia se pone ya en funcionamiento a través de seis objetivos de doce líneas de acción treinta propuestas no es propuestas concretas de las que diez vamos a considerar como prioritarias se plantean ya para el año dos mil diecinueve con un presupuesto

Voz 13 08:28 de veintisiete millones de euros en la colaboración entre políticas sociales y el Banco de Alimentos permitirá un reparto

Voz 0496 08:34 más selectivo y ordenado José Manuel Pascual presidente

Voz 13 08:36 el Banco de Alimentos de agradecimiento a la cosa

Voz 0997 08:39 efectiva puso apoyo por su ayuda ahí porque también nos está ayudando a llevar un control más riguroso de precisamente lo que él decía para la lucha contra el fraude que la los alimentos y vean efectivamente a quien más lo necesita saque en ese aspecto creo que estamos haciendo una buena labor eh no de colaboración oí bueno pues es nuestra satisfacción