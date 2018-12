Hoy por Hoy La Rioja (18/12/2018 Tramo- 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 2 00:04 Diego García

Voz 0496 00:08 buenos días último tramo de información local y regional en EE

Voz 3 00:10 la edición de Hoy por hoy de Martes diez

Voz 0496 00:13 ocho de diciembre

Voz 1322 00:16 Paktika Casamayor les desea un buen día y les ofrece la información de la hora y temperatura

Voz 0496 00:22 ocho y veinte minutos de la mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos poco nubosos aunque se irán cubriendo a medida que avance la jornada las temperaturas máximas estarán entre los ocho y los diez grados de momento tres grados y tres décimas en el centro de Logroño

Voz 1322 00:38 estas navidades vena óptica Casamayor y aciertas regalando unas gafas de sol decora su mirada con las gafas de sol más a la moda así disfruta eligiendo entre una gran variedad de modelos o regala también prismáticos lupa as estaciones meteorológicas gafas para la nieve óptica Casamayor en Pérez Galdós trece de Logroño te desea unas muy felices fiestas

Voz 0496 01:00 por cierto que las últimas horas ha comparecido el delegado en funciones de la Aemet que ha dicho que el invierno aquí en La Rioja será algo más cálido de lo normal pero menos húmedo que el año pasado IP Georgia ha alertado de que sigue la tendencia del calentamiento global con temperaturas que se están disparando de hecho en La Rioja el mes de septiembre ha sido el más cálido desde que se elabora mapas meteorológicos regionales

Voz 4 01:19 mil dieciocho no ha sido tan cálido a nivel mundial como lo fueron dos mil dieciséis y dos mil diecisiete pero no anda lejos y desde luego estamos en anomalías térmicas clarisimamente positivas en el conjunto del planeta y si os fijáis abajo

Voz 5 01:37 pues bueno no en todo

Voz 4 01:39 no todo el planeta se está calentando igual está calentando muy muy especialmente y de manera muy alarmante lo que son las latitudes altas el hemisferio norte es decir el Ártico Canadá Siberia Groenlandia gran parte Rusia el Mediterráneo también este año hemos tenido no tanto quizás en la península pero sin conjunto de la cuenca mediterránea hemos tenido claras anomalías muy claras anomalías positivas pero sí que es verdad que hay otras zonas que la temperatura está por debajo de lo normal no por ejemplo norte de Estados Unidos

Voz 0496 02:14 el portavoz de Ciudadanos en la del Ayuntamiento de Logroño Julián San Martín ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja aquí San Martín ha dicho que le gustaría repetir como candidato de la formación naranja a la alcaldía de la capital además sobre la posibilidad de que la alcaldesa Cuca Gamarra vuelva a ser la candidata del PP San Martín recuerda que firmó un pacto en el que se comprometía a no repetir otra legislatura dice que si finalmente Gamarra se presenta será la líder de la opinión

Voz 7 02:39 en el calendario no lo sé yo me gustaría seguir como candidato lógicamente no llevo trabajando en esto mi ilusión sería ser el alcalde de Logroño pero esa ilusión no otra cosa es que luego yo creo que sí puede ser que partido para respaldar pero en principio no en principio puedo me gustaría ser candidato si yo creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces que estuve afirmado no por lo tanto tiene que cumplir lo ella misma lo dijo públicamente tiene que cumplirlas y no lo cumple como te a una persona que cumple sus propios compromisos por lo tanto sería la reina de la oposición no

Voz 1071 03:11 el festival de marionetas y teatro infantil de Logroño incluye

Voz 0496 03:14 de trece espectáculos que se celebrará del veintiséis al treinta de diciembre aquí en Logroño el teatro Bretón será el escenario que acoja estas obras y las entradas están ya a la venta

Voz 8 03:23 como siempre en toda la programación combinamos ya habitualmente suelen aparecer pues esas referencias a los cuentos tradicionales mezclados con las nuevas propuestas como digo empezamos el día veintiséis con Alicia en el país de las maravillas de la compañía e IU teatro el mar el jueves veintisiete de tendremos el jardín musical contaron Cillo teatro el viernes veintiocho Las aventuras de Don Quijote de El retablo de Pablo Vergne el sábado veintinueve mi juguete favorito de la tarta gana el domingo treinta cerraremos ya el festival con un niños de ultramarinos Lucas todas y cada una de las propuestas van combinando pues eh música van combinando teatro y muchas veces también los títeres o las marionetas

Voz 0496 04:10 estas cinco sesiones se representarán en Logroño el resto tendrán lugar en Ezcaray Alfaro Haro Arnedo Calahorra Navarrete Torrecilla Santo Domingo Cervera Nájera ocho y veinticuatro

Voz 9 04:20 dice Peter para estas navidades esta Navidad metido deporte para los peques en Forum Sport me pido una bici sin pedales de TB por solo veintinueve con noventa y nueve metido el balón de la Liga por sólo diecinueve con noventa y nueve me pido un patinete Topic no en por sólo treinta y cuatro con noventa y nueve Zappa hasta jetas balones bicicletas patinetes encontradas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en Forum Sport punto com Forum Sport número uno en precio de marcas líderes

Voz 6 04:53 no tengo claro cambiar las con los progres el nórdico para redecorar la casa allí

Voz 10 05:00 en qué hacer si esta Navidad además con rebajas especiales Descubre tu espacio de recuperación no diría Sancho de origen escandinavo bis que Spotlight Griega seca más de sesenta y cinco tiendas en España y en Luis punto es

Voz 0496 05:15 un grupo de estudiantes organiza hoy un referéndum sobre la Corona en la Universidad de La Rioja se va a desarrollar entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde en el hall de la Biblioteca según los organizadores de la consulta sobre de abrir un debate sobre la jefatura del Estado lo contaba en los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja en esta edición de Hoy por Hoy Carlos Montero uno de los responsables de la organización

Voz 11 05:34 la idea nace de que los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid que iban iban a hacerlo nos pareció una buena idea tratar de realizar algo similar aquí entonces una una asamblea abierta a la que se podía sumar cualquier persona interesada en partir par la asamblea abierta en detallamos todo para para esta fecha es decir que día iba a ser de que preguntas iba a haber en las papeletas de un poco todo esto digo motivos pues vienen sobre todo enmarcados en el cuarenta aniversario de la de la Constitución porque entendemos que esta Constitución se firmó en un momento de de excepcionalidad pero ya han pasado cuarenta años entonces entendemos que no hay ninguna excusa ya para siguen manteniéndose este debate sobre la jefatura del Estado

Voz 0496 06:23 claro también por los micrófonos de la Cadena SER de La Rioja ha pasado el secretario de la organización universitaria más que se opone a este referéndum porque dicen carece de legitimidad Hinault tiene censos electorales Diego Moreno

Voz 12 06:35 no podemos utilizar he de edificios públicos como la biblioteca de de la Universidad para propaganda política de cierto sector que luego además en cuanto al cuarenta aniversario creemos que de la Constitución española creemos que tendría que ser un momento de unión y hay de todo apuesta por seguir garantizando la calidad democrática de nuestro sistema que no garantiza estos cuarenta años y no meternos en en otros líos que la sociedad no no demanda apta convocatorias no tienen ninguna garantía legal ninguna ningún apoyo oficial tampoco y por tanto no lo no entendemos el sentido de de su consulta ni de su celebración

Voz 0496 07:19 los deportes

Voz 13 07:22 Eroski quite desea un buen día tras la información deportiva Eroski Contigo

Voz 0496 07:28 qué nos cuenta Sergio Moreno la semana pasada se encendía

Voz 1071 07:30 en todas las alarmas cuando jugadores de la Unión Deportiva Logroñés enviaban a través de las redes sociales mensajes de apoyo Álvaro Arnedo en su última fase de reincorporación a la normalidad durante un entrenamiento el jugador sentí un chasquido en su rodilla sintió lo mismo que aquel día de abril en Gobela cuando se rompió el cruzado en una primera revisión los servicios médicos no pudieron confirmar que la recaída se hubiera producido que había que empezar de cero que debería volver a pasar por el quirófano por eso no explicaron nada de forma oficial pese a los mensajes que se fueron cruzando las redes sociales ayer lunes el jugador fue sometido a más pruebas en Madrid y los médicos madrileños tampoco pudieron confirmar que Álvaro Arnedo se haya roto de nuevo los ligamentos de su rodilla no hay un diagnóstico definitivo en los próximos días se continuará estando sobre su estado para cerrar una nueva valoración definitiva según ha podido saber Radio Rioja los médicos le han comentado Arnedo que siga trabajando con cautela pero con cierta normalidad porque no se puede concluir que se haya roto de nuevo la rodilla

Voz 13 08:29 le apetece ser socio de Eroski Claude porque hasta el seis de enero al comprar un robot de cocina multifunción Gianni de trescientos noventa y nueve euros a ti por ser socio oro qué te ingresamos en tu tarjeta quince euros con noventa y seis céntimos con Eros que club disfruta de las ventajas de ser socio

Voz 0496 08:50 también les estamos contando que en las últimas horas se ha presentado la estrategia de internacionalización de La Rioja que pretende dar un nuevo enfoque que incentive alianzas y sume esfuerzos para construir la nueva reputación de nuestra comunidad en el mundo esta estrategia supone además una visión integral e integradora con el objetivo de salir fuera con determinación para dejar claro que La Rioja es una tierra abierta José Ignacio Ceniceros presidente

Voz 1046 09:12 esta estrategia supone una nueva mar manera de entender la en la internacionalización superando el concepto tradicional basado en la lógica sectorial para proponer un nuevo enfoque que incentive alianzas esfuerzos para construir conjuntamente la nueva reputación de La Rioja en el mundo