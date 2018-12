Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (18/12/2018)

Voz 0806

00:24

va a ser una ronda de reuniones bilaterales discretas arranca hoy con los presidentes de Valencia y Extremadura iba a continuar mañana por ahora no está citada Susana Díaz que está en funciones de todas formas ayer en conversación informal con los periodistas Pedro Sánchez dio por hecho que la dirigente andaluza va a perder el poder y explicó que el ascenso de Ciudadanos y Vox en Andalucía practicamente no tiene que ver con el panorama nacional ni con Cataluña que es la principal preocupación de los barones del PSOE con los que se va a reunir estos días también temen la negociación de los presupuestos con los independentistas en plena precampaña de las municipales y autonómicas que es la idea de Pedro Sánchez intentar que Esquerra Republicana de Catalunya I P de Cat Dem vía libre a sus presupuestos sino lo consigue ayer admitió abiertamente el presidente que no puede llegar al final de la legislatura aunque evitó aclarar la fecha del adelanto que también será tema de conversación con los barones del PSOE que rechazan el súper domingo de mayo