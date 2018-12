Las noticias de Castilla y León, 10:03 (18/12/2018)

Voz 4

01:20

pero que todo empieza por una buena sensibilización en todo este ámbito y en este campo lo ideal sería que nada estuviera subvencionado por eso no estaríamos hablando ni de desigualdad laboral ni de derechas salarial de género nadie muchísimas otras cosas que que hoy en día existen eso sería lo lógico es que fluya de una forma natural pero puesto que no lo hay estas medidas estos incentivos sirven para eso primero para dar a conocer que puedan existir estas medidas lo que se pueden conseguir con estas medidas el favorecer de una forma pues eh el que económicamente estas empresas hace lance no se decidan a implantar estas medidas porque ese aporte económico les ayuda a poder realizarlo