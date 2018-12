Escucha las noticias de las 11:00 (18/12/2018)

las once las diez en Canarias

Carlos Cala buenos días buenos días Toni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparece en el Senado para explicar la gestión del Gobierno en general y la política migratoria del Ejecutivo en particular la exposición de Sánchez se ha iniciado hace unos minutos en la Cámara Alta con la asistencia técnica de José María Sendra se encuentra José María paté

según explican fuentes de guber en este encuentro a harta y trasladaron a Calvo que no quieren una reunión sólo entre presidentes a no ser que sirva para abrir un auténtico diálogo de fondo sobre cómo resolver la actual crisis algo que se da prácticamente por descartado por eso ante esta circunstancia desde el Ejecutivo catalán insisten en reclamar un formato más amplio con ministros Sallés aunque desde Palau se muestran dispuestos a explorar un formato tres a tres o cuatro cuatro es decir se abren a que no estén presentes los dos gobiernos en bloque de momento todo sigue abierto entienden que la pelota está ahora en el tejado de la Moncloa