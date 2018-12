los partidos sólo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia no por sus ideas las ideas en una democracia son necesarias defendible aunque no te guste aunque como presidente Sánchez el otro día al independentismo se combate con argumento

no ya a es llámese el personal zaplanista atinó a horas extras anotar timos para que no son preceptivos perfusión perfecciona la solución del COS David Borrell ya State establece un mínimo de sacar a Park ha hecho ya existía pero encara la que en catorce Parks pueden AB no mes tres funcionarios pero Aubry sino Ari venía tres ante tanta aquesta mesura extraordinarias hallará al el quince de Gené según saque Pla el continuasen Mining a les Terres de l'Ebre es de doce efectivos repartidos en tres Parks o veintidós a toda la región central veintitrés a Lleida veinticuatro Tarragona treinta tres a la Región Metropolitana Sud treinta Quatre a Girona y cuarenta a la Región Metropolitana Nord el debate sobre el nombre de Parcs i la seva ubica siguió fans que dura pero es difícil de resolver porque cap alcalde Volpe abre el CEU de FET la alcaldesa de Ulldecona ha enviado una carta al conseller hacia ir denuncian la situación el par de Bombers de Ulldecona Babe de Tancredi y perfil perder falta de efectivos