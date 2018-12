Escucha las noticias de las 12:00 (18/12/2018)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy

Voz 1018 00:05 hora doce muchos frentes esta mañana de martes José Antonio Marcos buenos días Tony qué tal buenos días el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acaba de anunciar en el Senado que el consejo de ministros del próximo viernes aprobará una subida del dos coma veinticinco por ciento del sueldo de los funcionarios es la cuantía pactada con los sindicatos y que afectará aproximadamente a tres millones de empleados públicos de nuestro país vamos por tanto a la Cámara Alta José María Patiño

Voz 2 00:29 recuperar el estado del bienestar perdido con la crisis que ha provocado la exclusión social y abona el discurso político de la regresión Éste es el objetivo que se fija Pedro Sánchez para el próximo año mediante cinco actuaciones ciento grandes transformaciones en especial en educación y sanidad pero para ello tiene hace falta un presupuesto ya ha pedido en este sentido al Partido Popular que no bloquee y apoye el jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria que presenta al Gobierno en el Congreso lo escuchamos

Voz 1722 00:57 vuelvo a hacer un llamamiento a la sensatez de quiénes están dispuestos a unificar los recortes simplemente por sectarismo partidista y miro a la bancada de la derecha apeló a esta Cámara al Senado para que no que unos presupuestos que significa más recursos para las administraciones que gestiona elementos claves de nuestro Estado del bienestar como es la sanidad como es la educación como es la dependencia ni como son los servicios sociales que benefician a la mayoría de que

Voz 2 01:26 precisamente José Antonio el aumento de sueldo al que te referías a los funcionarios que anunciado Sánchez ya está pactado de alguna manera en el presupuesto elaborado por el PP y que se va a prorrogar de manera automática al uno de enero de ahí que el portavoz conservador en el Senado Ignacio Cosidó le haya reprochado al presidente que haya venido a hacer un mitin del PSOE Pedro Sánchez por otro lado ha defendido el Estado de las autonomías y el diálogo con Cataluña frente a los que quieren volver a la España en blanco y negro

Voz 1018 01:51 el pleno comenzó con un minuto de silencio en solidaridad con la joven Laura al vuelvo a cuyo cadáver se practica hoy la autopsia para determinar las circunstancias de su muerte que el presidente ha situado en el ámbito de la violencia machista

Voz 1722 02:01 todas las fuerzas democráticas debemos reforzar nuestro firme compromiso trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra la violencia machista es una realidad que ensucia nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 1018 02:21 la Guardia Civil sigue avanzando las investigaciones en El Campillo en Huelva se guarde un minuto de silencio también en Zamora donde había nacido Laura ahora mismo concentración silenciosa en la Plaza de la Marina donde está a Perera hola vete

Voz 3 02:33 días si es Leoncio además muy respetuoso silencio que se siente tan aquí en la plaza de la Marina más de dos mil personas al menos dos mil personas ahora mismo se dan cita en la plaza de la Marina y sigue llegando gente para los timonel a su repulsa a este acontecimiento a la muerte de Laura duermo contracciones que también serán en otros puntos de la provincia y también en la Escuela Superior de Artes e Ibiza donde estudió precisamente Laura duermo y además el Ayuntamiento de Villabuena cuentes de donde era originaria esta mañana ha decretado tres días de luto oficial

Voz 1018 03:07 hora doce y tres minutos en el Tribunal Supremo siga adelante la primera sesión del juicio contra los dieciocho dirigentes secesionistas catalanes realmente la sesión preliminar en el que además no están presentes físicamente los procesados algo así como un ensayo general en el que los diez abogados defensores intentarán que esta causa salga de ese ámbito traslada al Tribunal Superior de Catalunya y parece que bastante improbable Oberto

Voz 0055 03:28 pozos si los abogados insisten en la supuesta rebelión se preparó y ejecutó en Cataluña debe ser el Tribunal Superior de Catalunya que les siente en el banquillo y acusan a la fiscalía de maniobrar para que el caso acabase en manos del Tribunal Supremo y no de un juez catalán de poner el patriotismo por encima de los derechos Marina Roig es abogado Jordi Cusack

Voz 4 03:45 derechos que en opinión de esta parte están muy por encima del principio de la unidad de España que se dice se dice proteger y que no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado llamados por una especie de sentimiento patriótico a entender de esta parte malentendido

Voz 2 04:02 varios imputados para declarar en catalán contra

Voz 0055 04:04 acción simultánea durante el juicio a primero

Voz 1018 04:07 estuvo aquí en Hoy por hoy la vicepresidenta de Gobierno Carmen Calvo que sigue trabajando para conseguir que el próximo viernes se celebra el encuentro entre Pedro Sánchez de Quim Torra aunque dejando claro que no estamos ante gobiernos de países diferentes

Voz 5 04:17 no vamos a hacer una reunión de carácter dual de los los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña no había ningún problema en que no es que nos pudiéramos encontrar algún que otro miembro de autogobierno porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas lo que no se va a producir es una reunión bilateral de ambos gobiernos porque eso no tiene ningún sentido ni formal sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1018 04:45 y todavía con Toñi Fernández Isabel Quintana el mal

Voz 0202 04:47 esto Maite despide a Mourinho por sus malos resultados después de dos años y medio en el club la última derrota en la Premier ha precipitado la decisión que buscará un entrenador en funciones mientras sondea el mercado

Voz 0824 04:58 se lo cuenta a la Ser anticorrupción pide el embargo del sueldo del ex presidente madrileño Ignacio González para hacer frente a posibles responsabilidades civiles la Fiscalía quiere que González imputado en el caso Lezo pase ingresar el salario mínimo

Voz 0202 05:10 bien les contamos cómo la Audiencia Nacional comienza modular la aplicación del Código Penal la tuiteros y absuelve a un joven acusado de enaltecer el terrorismo a través de esta red social al entender que cuatro tuits escritos en caliente no suponen un riesgo real de terrorismo

Voz 0824 05:23 la nueva ley de protección a la infancia obligará denunciar sospechas ante un delito de violencia contra niños o adolescentes los funcionarios de los servicios sociales de los ayuntamientos pasarán a ser considerados autoridad pública en situaciones de emergencia Reporteros Sin Fronteras alertan sobre

Voz 0202 05:37 el aumento de los asesinatos a periodistas en el mundo a lo largo de dos mil dieciocho ochenta profesionales han perdido la vida mientras trabajaban quince más que el año anterior

Voz 0824 05:45 que ante la indefinición de las bolsas europeas la española se inclina por las pérdidas Se deja dos décimas y sigue en mínimos en el entorno de los ocho mil ochocientos puntos estonios están más o menos

Voz 1018 05:54 las cosas por ahora no hablamos

