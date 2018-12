Retirada en un deportista de élite; la gran decisión

Voz 0496 00:00 artistas de élite siempre tienen que enfrentarse a un destino común jueguen al nivel que jueguen o hagan el deporte que hagan hablamos del momento de la retirada pero es fácil tomar esa decisión o el sencillo darse cuenta de que ha llegado la hora de dejarlo y cambiar de vida se lo hemos preguntado a Salva Díez jugador de baloncesto durante muchos años que ha competido al máximo nivel en España y en Europa y que ha jugado en equipos tan importantes como el Fútbol Club Barcelona asegura que cuando un jugador está en plena competición a pesar de que vaya cumpliendo años es muy difícil querer verse en esa tesitura ya avistar que el fin está cada vez más cerca

Voz 1 00:34 me es muy difícil cada vez que yo en mi en mi época me pasó exactamente lo lo que has comentado yo cuando acabó en mi época de del Barcelona que tengo treinta Hay cuántos años pues casi treinta y siete treinta exactamente sí incluso el entrenador de entonces me propone participar en esa categoría de entrenador estando con él y demás pero mi cabeza en mi cuerpo todavía entonces me daban esas opciones de querer seguir jugando yo era donde más disfrutaba y así lo hice póster tormenta sí acerté Ono hacerte yo no me arrepiento de haber seguido jugando creo que es una situación difícil de cualquier manera para para los jugadores el saber encontrar el momento adecuado para decir adiós a esa etapa como jugador pero ya te digo que que tienes que valorar muchas cosas tienes que ver la balanza de un lado y de otra verde en qué es lo que más te puede dar yo creo que es lo que tiene que valorar cada jugador

Voz 0496 01:34 no es difícil darse cuenta también es muy difícil tomar la decisión eso sí Salva diez afirma que el cuerpo va dando cada vez más pistas que ayudan a esa decisión

Voz 1 01:42 hombre yo creo que el cuerpo también te lo te va dando te va dando pistas efectivamente y luego también pues claro en la preparación la el futuro que se pueda plantear au que que tiene que tienes encabeza que puedes emprender nuevas nuevas acciones dentro de un ámbito completamente de distinto en muchos de los casos a lo que es lo deportivo fíjate que todos o casi todos los jugadores cuando se retiran su primeras franceses es que quiero seguir ligado al mundo del baloncesto el Picasso o al mundo del fútbol siempre se quiere seguir ahí porque es algo que conoces desde desde esa posición no luego te das cuenta de que cuando pasas estamentos a otro sitio pues en muchas de las cosas que tú crees que se deben de hacer de una manera pues posiblemente sea tengan que hacer de otra valorando pues distintos estamentos en los que puedas estar

Voz 0496 02:32 y una vez que la decisión está ya tomada llegan otras cosas entre ellas el vértigo al futuro a qué es lo que va a pasar esa sensación de un cierto vértigo también la tuvo Salva Díez

Voz 1 02:41 pero fundamentalmente creo que el futuro que se te presenta no muchas veces es fácil no muchas veces después de una carrera donde has podido conseguir hablamos en términos económicos una solvencia que que es muy difícil conseguirla en muchos de los jugadores que te permita vivir tranquilamente el resto de tu vida esos prácticamente imposible ligado solamente algunas estrellas el resto pues se tiene que plantear que quedan muchísimos años por delante la vida y se tiene que plantear un futuro muchas veces apartado de de lo que es el deporte era porque pues por Moon sí sí un trabaja un estudiante un trabajador que se está formando o que está en las universidades se quejan de de esa falta de experiencia que muchas veces es lo que se refiere cuando quieren entrar en el mundo laboral pues imagínate a un jugador profesional de baloncesto que que no va a tener esa experiencia para entrar en ese mundo laboral no

Voz 0496 03:36 Salva Díez también se ha referido a esos primeros momentos tras dejar la actividad profesional dice que acertó porque dejó el baloncesto cuando quiso y sin lesiones y esto asegura Díez es una suerte

Voz 1 03:46 ni él mi caso yo hablo a nivel personal y con tuve la gran suerte de decidir que lo dejaba cuando cuando quise sin ningún tipo de lesión sin ningún tipo de de añorar más necesidades de lo que todo lo que había hecho a lo largo de mi carrera deportiva con lo cual yo como digo he tenido suerte de de acertar no con con irse dejar el mundo profesional y bueno ya cuando lo dejas estás en contacto te surgen no oportunidades que que pueden que pueden servir para para ese futuro profesional y en mi caso pues tuve esa gran suerte no de de poder incluso para estar practicando y a la vez compaginar esa tarea profesional que posteriormente pues estuve muchos años desempeñando la en un ámbito que que no era lo que era el mundo del baloncesto

Voz 0496 04:34 yo otra cosa que sucede cuando un deportista de élite lo deja es que normalmente el teléfono suena cada vez menos al final lo que queda es la familia y el grupo de amigos y personas cercanas de siempre

Voz 2 04:45 si si bien es cierto que bueno

Voz 1 04:47 pues yo pues reconozco que tampoco es sido muy de pedir He estado lo justo para para poder atender siempre que me han solicitado cosas Si he sido una persona que que he intentado corresponder a quién me ha correspondido distinto mía sí que se nota mucha después las llamadas ya ya no son tantas tú cuando necesitas esa llamada posiblemente muchas veces no corresponden a lo que tú has podido hacer con anterioridad bueno lo que te tienes que plantear es que que entras tú solo acompañado como muy bien has dicho mes que parece un tópico pero es así edad lo que es la familia y lo que son los auténticos amigos que en mi caso sigo teniéndolos sigo correspondidos con ellos y la verdad es que en todo momento me me han estado siempre apoyando

Voz 0496 05:38 Salva Díez dice que una de las ventajas que supone tener una carrera profesional dilatada es que con el tiempo vas aprendiendo ir relativizado y lo que al principio de drama perder o la máxima alegría por ganar Seva atemperado porque el pensamiento es más a largo plazo y hay un aspecto que es absolutamente básico el trabajo

Voz 2 05:55 ah si es así es las derrotas y las vías

Voz 1 05:59 teorías cuando cuando empiezas a son son muy celebradas las victorias y realmente preocupantes las derrotas no lo más importante es tener esa calma que es lo que te va dando el tiempo te va andando sobretodo las derrotas eh que es bueno no es que sea bueno sino muchos dicen que se aprende mucho de las derrotas bueno he tenido muchísimas derrotas ese también he tenido muchas victorias y lo más importante es saber que estás en un buen camino como siempre dicen los entrenadores saber que el trabajo tiene que llegar que tiene que acabar llegando y eso es lo que lo que tienes que entender transmitirá a esa juventud que el trabajo es fundamental ya no solamente en el aspecto deportivo sino en cualquier aspecto de la vida normal y eso es lo más importante es esfuerzo diarios entrenamiento piensa que también muchos me dirán si cuando las los últimos que pero si las victorias no llegan no llegan bueno pues habrá que pensar que el equipo está destinado a ese descenso

Voz 0496 06:57 ya años después de dejarlos Salva Díez dice que el baloncesto ha cambiado y que ahora es un juego muy distinto ahora manda mucho la velocidad el bloqueo exterior o el físico

Voz 1 07:05 cada vez los sistemas de juego han cambiado por completo y lo que antes era generar baloncesto desde dentro de la pintura para poder con esos pívot que antes llamaban muy rocosos duros fuertes que que generaban mucho para poder abrir espacios sobre todo a los tiradores ahora el baloncesto rapidísimo todos son bloqueos por por la parte exterior todos intentan cada vez más la los tiros de tres fíjate que cada vez se hacen muchísimos más tiros de tres entonces el baloncesto está cambiado físicamente y cada vez son más rápido los jugadores cada vez se juega con ese bloqueo y continuación ha cambiado bastante a nivel estructura es está intentando pues bueno llegará a crear competiciones que sean del agrado del público porque ahora mismo el baloncesto está en un momento difícil el de cara eso pero sí que que nos damos cuenta que cuando se trabaja bien y hace bien las cosas los resultados llegan sobretodo a los clubes a nivel de de patrocinios y demás que eso que eso es muy importante