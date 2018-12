Deporte escolar para formar y conciliar

Voz 0866 00:00 ya están en marcha los juegos escolares de esta temporada una actividad extraescolar en la que además se aprecia la feminización del deporte en el colegio Las Gaunas de los cerca de cien alumnos que practican baloncesto la mayoría son chicas de los ciclos de Primaria Alejandro es el coordinador de esta actividad

Voz 1 00:17 es que en La Rioja el baloncesto femenino siempre ha tenido muchísimas licencias sea no es algo que venga de estos últimos años sino que ya lleva siendo algo que

Voz 2 00:27 que desde que yo estoy

Voz 1 00:30 he metido en este tipo de actividades las licencias femenina siempre han sido muchísimo más que las masculinas entonces bueno e es una es una dinámica que sigue que continúa ganó no no no no sorprende por lo menos lo que viene siendo el ámbito del baloncesto pues les parecerá atractivo el deporte al final pues es un deporte de grupo en el que muchas veces juegas con tus amigas de clase con tus compañeros ahí pues si viene la amiga vos vas tú también pero vamos el mensaje es la idea principal siempre la misma que es intentar pasarlo bien a través del baloncesto en este caso competir a estas edades es tiene ningún tipo de sentido porque aunque a ellos sí que les lo que más les motive y de ese tipo de cosas siempre tenemos que estar nosotros un poco para parar para para ese eso esos ánimos que que no son siempre los más indicados a estas edades

Voz 0866 01:20 dice Alejandro que es una actividad con la que es inculcar valores como el trabajo en equipo el esfuerzo o el rechazo a la competitividad mantiene que el deporte es positivo para los escolares y fundamental para que los padres puedan conciliar vida laboral y familiar

Voz 1 01:33 ya no sólo a nivel temas de salud que el deporte siempre es recomendado sino que a nivel social es parte importante para el desarrollo de los de las niñas y los niños porque al final el grupo que haces es algo que insistimos mucho el tema el respeto a los compañeros que sepan con vivir dentro de un grupo que tiene ciertas normas es es es algo fundamental la los horarios están pues

Voz 2 01:59 todos son poco en función de las olas

Voz 1 02:02 los horarios laborales para que todo el mundo pueda tener compaginar pues la salida del colegio con la un rato que el niño está haciendo deporte y a la vez pues la edad cierto tiempo al padre a la madre para que pueda llegar cogerlos entonces sí sí es es es importante y por eso también la coordinación con los colegios es clave para que todo este tipo de actividades funcionen bien

Voz 0866 02:26 en esto de la conciliación ellos lo saben mejor que nadie además creen que es muy positivo que sus hijos hagan un deporte en equipo

Voz 3 02:33 pues ciudad apunta a mi hija baloncesto pues para aprobar quería que hiciera algún deporte y como tenía buena fama ahí y demás pues empezamos con baloncesto también influía que era seguido del comedor con lo cual para conciliar me venía muy bien que iban a algunas de sus amigas bueno pues resultó ser todo un acierto porque hoy en día el baloncesto es una de sus pasiones lleva desde segundo de primaria está en quinto es feliz es feliz en los entrenamientos más en los partidos nos lo ha transmitido porque al final los fines de semana que que no se trata el baloncesto resulta que es un divertimento tanto es así que la pequeña que acaba de empezar primero de Primaria pues también la hemos apuntado iba encantada así que genial estamos encantados

Voz 4 03:26 como padre de los juegos deportivos de La

Voz 5 03:29 de hoja me parece una extraordinaria iniciativa

Voz 4 03:32 el hecho de poder acceder desde clubes a Paz centros de enseñanza me parecía un procedimiento pues fácil cómodo y accesible Se trata de un programa pues inclusivo participativo abierto el hecho de que compitan por igual a chicos y chicas me parece muy positivo

Voz 6 03:52 apunté a mi hija es esto porque quería que hiciera un deporte colectivo colegio había una buena cantera de niños y niñas en primero de Primaria no sabían ni votar humanos han mejorado y lo usa tanto que espera que continúe muchos años más

Voz 1476 04:07 el motivo principal para apuntar a mi hija a actividades extraescolares es el conciliar la vida familiar y laboral entonces pues una vez que tienes claro qué necesitas este eh este recurso pues la oferta que hay en el el nuestro colegio en este caso ir viendo un poco pues las actividades que hay eh pues valoramos que pues que lo que sería positivo que realizará algún tipo de deporte Isaías un deporte en equipo pues mucho mejor lado pues por todos los valores que que se transmiten y que se trabajan en en esas actividades entonces bueno ahí estaba el baloncesto pues empezó o cuando estaba en segundo de Primaria pro pues primera probar a ver si te gusta cómo va como nueva ay bueno viendo que que haya les gusta la actividad que está encantada pues ya es el el cuarto año que la que lo está haciendo

Voz 0866 05:04 mientras los alumnos aplauden esta extraescolar que les permite practicar un deporte y estar con compañeros y amigos

Voz 0419 05:11 yo llevo desde segundo de primaria ahora estoy en quinto pues yo porque

Voz 7 05:16 el Amy jugaba ya a mí me

Voz 0419 05:18 estaba allí y entonces me di di decidió hacer baloncesto porque a mi familia le gusta el baloncesto me apunté porque mi hermana jugador ante este y le iba verás partidos y me gusto y decía empezar a jugar mi deporte favorito es el baloncesto cuando juega al baloncesto me lo pase muy bien con mis amigas lo que más me gusta es el baloncesto son los partidos también me gusta porque es un deporte de equipo

Voz 8 05:44 de agua aunque esta vez por que ya es Far es me gustaba ir al fútbol

Voz 9 05:53 yo hago esto no gusta porque de pequeño me gustaba hasta y ahora me gusta mucho jugar los partidos además hoy con todas mis amigas hijo dos veces a la semana

Voz 0866 06:04 eso sí prefiere un partido a un entrenamiento lo de ganar es secundario porque lo importante es participar aunque con la boquita pequeña reconocen que las victorias animan mucho

Voz 0419 06:14 Nos lo pasamos muy bien es muy divertido y tenemos un entre lavar muy majas y que esas de muy divertido es muy chulo muy divertido a descansan los pero es muy divertido jugar

Voz 8 06:27 me gusta entrenar tres más nuevos partidos porque

Voz 0419 06:31 desde pasados mejor cuando partidas que en el entrenamiento porque a veces los cansamos de juego yendo a jugar un partido porque puedes practicar baloncesto con con otra gente así pues divertir de saber cómo juegan ellos pues participar pero en serio todos si ganamos es mejor mejor ganar pero siendo podemos Podemos pero sí podemos pero eso sino participar a ver siempre es mejor ganar pero lo mejor es jugar pasárselo bien y luego pues os queda igual perder

Voz 9 07:06 los sábados jugó los partidos civil era verme mi familia me lo paso muy bien