Hora 14 (18/12/18)

hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1628 00:12 muy buenas tardes Laura murió violentamente murió asesinada al salir a correr no murió por ir solas y no por ser simplemente mujer pocas dudas quedan de que estamos ante un nuevo caso de violencia contra la mujer ya hay un detenido un vecino fuera el principal sospechoso hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia en La Rioja en los micrófonos de la Cadena SER ha insistido en que hay que seguir trabajando con los mecanismos que tenemos e insistir en la prevención a través de la educación Javier marca

Voz 3 00:38 la cifra cero de de criminalidad hace nunca

Voz 4 00:42 nunca existe es decir en ningún país ni en ningún sistema es es un nuevo caso muy lamentable parece que en principio es es clarísimo que violencia contra la mujer pero no no entraba dentro del ámbito de la violencia de género en Hoy doméstica por lo menos por las noticias iniciática iniciales que que tenemos tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando en concienciar a nuestros jóvenes concienciar a nuestra sociedad del respeto escrupuloso a los derechos de la mujer

Voz 3 01:16 de seguir en el ámbito de la prevención cuando ya me ocurre un

Voz 4 01:22 el suceso tan lamentable como este pues en el ámbito de la represión del delito investigar intuí que el peso de la ley caiga sobre el culpable

Voz 1628 01:30 el perfil de las mujeres que sufren violencia machista en La Rioja es de una mujer joven de entre veinticinco y treinta y nueve años IS española Diego García

Voz 0496 01:38 yo hoy se ha reunido la Comisión Institucional para la coordinación de actuaciones de sensibilización protección y recuperación integral de las víctimas de violencia en la que el consejero Conrado Escobar ha señalado que el objetivo final es que la víctima tenga la respuesta más inmediata y especializada

Voz 5 01:52 efectivos siempre lo mismo que la víctima tenga en la respuesta más rápida más inmediata y más especializada en atención a sus condiciones y en segundo lugar que esa víctima además tenga el mejor itinerario posible ella y su entorno tenga el mejor itinerario para que se pueda recuperar de la y que esa recuperación sea lo más rápida posible

Voz 1628 02:16 hoy es Laura hay mañana cualquiera de nosotras porque esta lacra social no cesa aunque por suerte cada vez son más las mujeres valientes que denuncias

Voz 0496 02:23 según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia de Género las denuncias baten todos sus récords y los tribunales han condenado a más del setenta por ciento de los casos de agresores

Voz 1628 02:32 en cuanto más se visualice lo que está ocurriendo más serán las que se sientan arropadas y fuertes para denunciar porque no es un hoy porque estamos todavía muy lejos de la igualdad no puede ser que una mujer sienta miedo al volver tarde a casa o al salir a correr sola por ello cualquier muestra de fortaleza es necesaria de ahí que el colectivo locas por correr ha convocado una quedada para el próximo domingo en Logroño como homenaje a Laura lo mismo para denunciar que las mujeres no puedan salir con libertad Zalacaín Sandra

Voz 2 02:57 las también para denunciar la situación que se vive hoy en día no cualquier ciudad del mundo que es que una mujer no se accidentes cien por cien libre para salir a correr cuando quiera por donde quiera en el momento en el que quiera ella sola porque pues se puede tener miedo iba a un poco insegura entonces queremos que desde nuestro colectivo que somos lo que corren que nos une la pasión poco por este hobby que siempre solemos salir a correr en grupo aunque muchas veces muchas de nosotras salimos sola si queremos salir da igual que esté a correr a pasear lo que esté a queremos salir libremente sin tener miedo y sin tener que ser valientes

Voz 1628 04:00 Iker sino una utopía más asuntos de esta jornada de este martes Diego y nos quedamos con la crónica judicial y de sucesos la Policía Nacional ha detenido en Logroño a un grupo criminal itinerante

Voz 0496 04:11 estaban especializados en robos en viviendas y podrían ser los autores de los robos ocurridos en las últimas semanas el grupo estaba formado por dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los veinte y los veintidós años de originarios de los países del Este

Voz 1628 04:23 que además han sido detenidas dos personas por el robo de la caja fuerte de la caja fuerte en el Telepizza de Arnedo

Voz 0496 04:28 la caja fuerte contenía en su interior nueve mil euros en efectivo y cheques bancarios los efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han desarrollado la denominada operación fumador que se ha saldado con la detención de una mujer y un varón de veintidós y treinta años naturales de España y Ecuador domiciliados en Arnedo como presuntos autores en diferentes grados de participación de un delito de robo con fuerza los hechos por los que han sido detenidos e iniciaron en la madrugada del dos de diciembre cuando agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana acudieron a un aviso de alarma en el establecimiento comercial Telepizza de la localidad de Arnedo

Voz 1628 04:58 yo y en los deportes que contamos pues a partir del

Voz 0496 05:01 las tres y veinte arranca una nueva edición de gol en Las Gaunas será el momento de profundizar en el mal partido que la Unión Deportiva Logroñés y fue el pasado domingo saber los motivos porque se pudo dar esta mala imagen y cómo puede afectar ante los próximos partidos

Voz 1628 05:14 será a partir de las tres y veinte y hasta las cuatro de la tarde nos quedamos también en portada de este Hora catorce con la información de servicio y el tiempo con nos espera para hoy Alba López de la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuantas buenas tardes

Voz 0605 05:26 buenas tardes durante esta segunda mitad del día se nos va a ir cubriendo cada vez más el cielo encontraremos cielo bastante encapotado con precipitaciones débiles especialmente por la noche en La Rioja Alta y en la Ibérica aunque no las descarta haremos de forma más dispersa en el resto la cota de nieve también bajará de los mil seiscientos metros se quedará por encima de los mil doscientos y en cuanto a las temperaturas suben de forma ligera en la sierra bajan o se mantienen sin cambios en el resto valores de siete grados hoy en Haro diez en Logroño once en Calahorra y Alfaro kilos doce en Arnedo el viento del suroeste en la Ibérica y del sureste en el resto aumentando ya durante esta tarde intervalos de fuerte en la sierra mayor la miércoles encontraremos cielo nuboso no descarta haremos lluvias débiles y dispersas en la demanda y una cota de nieve que se quedará en torno a los mil cien metros las temperaturas mínimas subirán en La Rioja Alta Irán sin cambios en el resto valores que se quedarán entre los cero y los tres grados además amanecer hemos con heladas débiles en zonas de montaña las temperaturas máximas descenderán en la sierra e Irán sin cambios o en ligero ascenso en el resto valores de once grados por ejemplo Logroño y Alfaro diez en Haro hilos doce en Calahorra Arnedo el viento será del oeste y suroeste

información de la

Estatal de Meteorología

pues cuando pasan casi trece minutos de las dos de la tarde los cielos están cubiertos en el centro de Logroño tenemos una temperatura de siete grados continúan aquí en Hora catorce

Voz 8 07:54 hola

Voz 1628 07:56 la comisión institucional contra la violencia de género actualiza siete protocolos de actuación para seguir luchando contra esta lacra desde diferentes ámbitos

Voz 0496 08:03 Conrado Escobar afirma que estos siete protocolos afectan a diferentes cuestiones relacionadas con la atención psicosocial la respuesta de la oficina de atención a la víctima o los colegios profesionales y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los voluntarios y todo con un objetivo muy claro dar la mejor atención posible a la víctima

Voz 5 08:20 son aspectos que de una manera cotidiana eh los profesionales los protagonistas han entendido que había que mejorar el objetivo es siempre el mismo que la víctima tenga en la respuesta más rápida más inmediata y más especializada en atención a sus condiciones y en segundo lugar que esa víctima además tenga el mejor itinerario posible ella hizo entorno tenga el mejor itinerario para que se pueda recuperar de la y que esa recuperación sea lo más rápida posible

Voz 0496 08:53 mientras la directora general de Justicia e Interior señala que estos protocolos estaban en vigor desde hace años y que ahora lo que sí ha hecho es mejorarlos y actualizar los además se ha incorporado normativa hay diferentes aspectos relacionados con el pacto de Estado contra la violencia de género Cristina Maiso

Voz 10 09:07 de aquellos protocolos que ya estaban en vigor desde el año dos mil tres cuando se firmó el primer acuerdo de excepcional en materia de violencia doméstica en La Rioja pues mejorarlos actualizar los e incorporar todas aquellas normativas que al respecto se les aplica así como todos los aquellos criterios jurisprudencia les siempre de la mano como bien decía el consejero de los colegios profesionales no pueden ser psicólogos abogados trabajadores sociales médicos enfermería así como con otros organismos como puede ser el Instituto de Medicina Legal que tiene un papel fundamental en el tratamiento a las víctimas de violencia de género en en momentos muy delicados y también como no puede ser de otra manera ya incorporando medidas del pacto de Estado contra la violencia de género en este caso una medida en concreta en el procedimiento que llevan los Puntos de Encuentro Familiar en La Rioja

Voz 1628 09:54 también les contamos que la Unión de agricultores y ganaderos de La Rioja está celebrando una jornada dirigida a mujeres en el ámbito rural Inmaculada Ibáñez la responsable del Área de la Mujer del Alcoa asegura que todavía son muchos los problemas que sufren las mujeres y que es necesario el empoderamiento dentro de las organizaciones agrarias

Voz 2 10:10 es uno de los principales problemas que que no encontramos las mujeres es que no estamos dados de alta hay una gran mayoría de mujeres que trabajan en el medio rural no estaba estaba se alza como titulares de explotación nos encontramos el cuido de nuestros mayores puesto que estamos en pueblos donde cada vez la población de y tenemos el cuido y tenemos también nuestros hijos e hijas al campo a trabajar tenemos una sobrecarga he de tantísimo trabajo que no se ve por ningún sitio y que más llevamos nosotras sobre nuestros hombros como nos hablaron de lo que queremos es que todo esto es de la forma que se está haciendo y con un grupo de mujeres importante en esa jornada Hay te va haciendo oí poniendo en común lo que lo que no ocurre cómo podemos solucionar ese tipo de cosas diecisiete su

Voz 0496 11:08 los institucionales cine impulsa proyectos de investigación gracias a la solidaridad de asociaciones empresas y particulares que han donado doscientos cuarenta y cinco mil euros las aportaciones promueve la búsqueda de nuevas terapias y la mejora diagnóstica enfermedades infecciosas cáncer y enfermedades raras María Martín consejera

Voz 11 11:24 las aportaciones que varían con aquellas cantidades hasta cantidades más importantes en algunos casos ha permitido iniciaron proyectos nuevos contratar nuevos talentos y a partir en la adquirir más presupuesto al o acudir a nuevos fondos europeos fondos de Ministerio fondos de otras organizaciones internacionales que han hecho crecer y que al final ha sido catalizador de esa cantidad inicial

Voz 1628 11:51 por otro lado el Gobierno de La Rioja retoma la mejora del corredor del Alto Najerilla para favorecer la seguridad vial y el acceso a la comarca de las siete Villas el presupuesto de licitación de las obras de ensanche y mejora de la regional ciento trece entre la venta degolló y la presa de Mansilla asciende a cuatro millones de euros Carlos Cuevas

Voz 12 12:09 hablamos de un tramo de más de cuatro kilómetros hablamos de un tramo que el proyecto contempla una inversión de de casi cuatro millones de euros tres millones ochocientos noventa y tres mil euros de inversión este tramo con con esta actuación lo que vamos a hacer es mejorar la seguridad vial de todos los ciudadanos que circulen por este por este tramo de carretera pero principalmente además damos servicio a tres municipios del Alto Najerilla tres municipios de la zona de las Viniegra como son Mansilla Pelayo Canal

Voz 0496 12:55 y además setenta y un trabajadores desempleados participan en cuatro nuevos proyectos de aceleradores de empleo para mejorar su inserción laboral Alberto Galiana consejero

Voz 13 13:03 se trata de una iniciativa que estamos abordando en conjunción con entidades locales ayuntamientos principalmente y también con algunas asociaciones sin ánimo de lucro con el fin de facilitar la inserción laboral de trabajadores desempleados que va muy orientados hacia el rearme psicológico de de las personas que se han quedado en desempleo a través de la figura de un entrenador mucho que no solamente desde el punto de vista de la formación sino que también contribuyen a la generación de de una red de contactos que faciliten la inserción con empresas que entre ellos mismos también en herramientas formación en herramientas e pues cómo abordar una entrevista como eh también eh preparar correctamente el currículum y sobre todo romper ese círculo vicioso que a veces se produce en las personas que sobre todo llevan una estancia de larga duración en el paro

Voz 0496 13:51 en la primera edición de estos aceleradores de empleo participaron ciento XXXI trabajadores de ellos setenta y cinco están hoy trabajando

Voz 1628 13:58 si veinte

Voz 8 14:00 hoy

Voz 1628 14:31 durante todo el día les estamos contando que un grupo de estudiantes organiza hoy en la Universidad de La Rioja un referéndum sobre la corona que se está desarrollando desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde en el hall de la biblioteca

Voz 0496 14:41 según los organizadores de esta consulta es hora de abrir un debate sobre la jefatura del Estado más aún teniendo en cuenta que en cuarenta años no se ha dejado a la ciudadanía decidir sobre qué modelo de país queremos Carlos Montero

Voz 14 14:53 la ACB que los compañeros de la Universidad Autónoma en Madrid que iban iban a hacerlo nos pareció una buena idea tratar de realizar algo similar aquí entonces una una asamblea abierta en la que se podía sumar cualquier persona interesada en partido a par en esa asamblea abierta en mitad digamos todo para para esta fecha exigir que día iba a ser eh que preguntas yo haberlas atletas de un poco todo esto y los motivos pues vienen sobre todo enmarcados en el cuarenta aniversario de la de la Constitución porque entendemos que esta Constitución se firmen un momento de de excepcionalidad pero ya han pasado cuarenta años entonces entendemos que no hay ninguna excusa ya para siguen manteniéndose este debate sobre la jefatura del Estado

Voz 0496 15:43 como saben más de la mitad de las universidades públicas del país han decidido realizar este tipo de consultas aquí en La Rioja la organización universitaria más se opone a este referéndum porque no tiene legitimidad no hay dicen un censo elaborado Diego Moreno

Voz 15 15:56 no podíamos utilizar he de edificios públicos como las bibliotecas de de la Universidad para propaganda política de cierto sector IV y luego además en cuanto al cuarenta aniversario creemos que de la Constitución española creemos que tendría que es el momento de unión y sobre todo apuesta por seguir garantizando la calidad democrática de nuestro sistema que en estos cuarenta años y no meternos en en otros líos que la sociedad no no demanda apta convocatorias no tienen ninguna garantía legal

Voz 12 16:30 a él ninguna ningún apoyo

Voz 15 16:32 el oficial tampoco por tanto no lo noto entendemos el sentido de de su consulta ni de su celebración

Voz 1628 16:39 Nos quedamos ya con asuntos políticos comenzamos en la sede del Partido Popular el portavoz del grupo parlamentario

Voz 0496 16:44 ciudadanos que se sienten en la mesa para negociar al menos tres aspectos para intentar desbloquear los presupuestos Jesús Ángel Garrido afirma que esos tres aspectos son la tarifa cero para autónomos la gratuidad de la educación de cero a tres años y la reducción de impuestos

Voz 16 16:56 queremos hablar de estos aspectos queremos explicarles cómo queremos implementar resolver aquellas dudas que puedan tener en definitiva bueno hacer un eh recoge el guante que a través de los medios de comunicación esta formación política ha solicitado en cualquier caso sí que queremos poner de manifiesto sí que exigimos a a ciudadanos que prioricen el interés de los riojanos el bienestar de los riojanos que abandonen en eses extrañas compañías como pueden ser eh Podemos el Partido Socialista porque de hecho están coincidiendo con estas formaciones en los mismos planteamientos de política económica

Voz 1628 17:33 por su parte el Grupo Socialista pedirá la comparecencia urgente del consejero de Educación para que explique la puesta en marcha del centro privado de Formación Profesional Básica de hostelería turismo de La Grajera

Voz 0496 17:43 la diputada Emilia Fernández tiene teme que primero autorice como un centro privado y que luego se pueda llegar a concertar cuando ya existe por ejemplo el Centro Integrado de Santo Domingo de la Calzada

Voz 1917 17:53 vamos a pedir la comparecencia urgente del consejero de Educación para que dé explicaciones sobre la puesta en marcha de un ciclo privado de Formación Profesional Básica de hostelería y turismo en La Grajera ante las dudas que nos genera ha dicho proyecto él porque además una vez más es sin acuerdo con la comunidad educativa los socialistas entendemos que el marco que mejor puede atender la igualdad de oportunidades en el ámbito educativos la enseñanza pública tiene ese sentido entendemos que el actual centro el Camino de Santiago que es la escuela de hostelería de La Rioja es un centro de referencia de éxito de estas enseñanzas

Voz 1628 18:32 mientras el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño afirma que la formación naranja pondrá todos los recursos al alcance para facilitar la reforma del Estatuto

Voz 0496 18:40 Martínez Flaño advierte de que los plazos están agotando y pide al resto de grupos que decidan si están dispuestos o no a hacer la reforma en esta legislatura

Voz 17 18:47 que no se está dando la velocidad necesaria en ya dicho de urgencia y que estamos asumiendo poco tiempo disponible que tenemos desde Ciudadanos impulsados para reformar a la espera tanto como esta sido las propuestas que se han estado sobre todo a trabajar desastres han estado estudiando para

Voz 1628 19:29 y hoy en Logroño día de la Virgen de la Esperanza

Voz 0866 19:31 días Logroño celebra el Día de la Virgen de la Esperanza patrona de la ciudad desde la Cofradía de la Virgen señalan que es un día de felicidad y muy esperado por ellos así que animan a todos los logroñeses a disfrutar de esta fecha además de la misa además de la procesión este año la cofradía estrena una nueva sede en la calle Mayor de Logroño ya ayer recibirán la bandera de la ciudad Mariano More hacía es el cofrade mayor

Voz 18 19:53 después presentemos inaugura la nueva serie de que que que que que tenemos que inaugurará hoy dices pues la bandera de la ciudad que no la va a dar también la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra va a ser un día muy muy completo muy bonito con mucha ilusión y sobre todo con esa nueva pues que vamos a ser una pequeña exposición no la tenemos una pequeña exposición para que luego pueda disfrutar de eh conocer a su patrona y conocer a la cocaína

Voz 1628 20:19 y al cierre de esta de Hora catorce Nos desplazamos hasta el Teatro Bretón de Logroño que va a acoger cuarenta y nueve espectáculos diferentes de enero a junio del próximo año

Voz 0866 20:28 así es el teatro Bretón volverá se volverá a ver en su escenario a grandes personalidades como Núria Espert Josep Maria Flotáts Bárbara Lennie Pepón Nieto Lola Herrero o Juan Echanove un en una programación que alcanza los cuarenta y nueve espectáculos Pilar Montes es la concejala de Cultura

Voz 19 20:43 por eso cuando ponemos las cifras es cuando tome conciencia de estas dimensiones pues tenemos diecinueve espectáculos teatrales seis de teatro circo magia para todos los públicos seis espectáculos de danza nueve conciertos una ópera cabaret musical un espectáculo de circo de gran formato ir cerraremos como siempre está este primer semestre con esas proyecciones cinematográficas en versión original es la programación que como decía va dirigida a todo tipo de públicos

Voz 0866 21:19 para hacer más atractiva y accesible la programación está dividida en siete campos como grandes obras escenas de hoy o para todos los públicos

Voz 19 21:27 las venimos agrupando últimamente llegamos en cinco temas que son las grandes obras o grandes autores que son aquellas obras aquellos textos que suponen de alguna manera un hito en el teatro estaríamos hablando del teatro con con mayúsculas el que todos conocemos tenemos otro el bloque otro grupo que es esa escena de hoy que son esas obras es esas propuestas teatrales que se están poniendo ahora mismo sobre los escenarios que se están creando en estos momentos por los autores lo que estamos produciendo ahora tenemos esas propuestas menos convencionales bajo el paraguas de Otras miradas y aquí siempre arriesgamos un poquito y llegamos a hacer propuestas en las que uno va de hizo en un poco más de la incógnita ver que qué me voy a encontrar evidentemente como siempre tenemos si damos importancia a ese ciclo de danza que tiene tan buena hay buenísima respuesta hay tenemos producciones internacionales muy importantes ir nunca nos olvidamos de esos apartado para todos los públicos con esas propuestas pensadas para toda la familia

Voz 0866 22:36 la programación la estrena lema atril hoy el doce de enero una obra que repasa la historia de la familia Le Mans hasta la quiebra de blanco del banco Lehman Brothers Jorge Quirante es el director del Teatro Bretón

Voz 6 22:46 es Lehman Trail oye una función teatral de Stefano Mancini de tres horas de duración ese día comenzaremos la función a las ocho de la tarde tres horas con dos descansos que recoge la historia de una familia las Lehman Brothers unos emigrantes alemanes que acuden a Estados Unidos en a mitad del siglo XIX la historia de esa familia cómo se va desarrollando que es la historia también del capitalismo a nivel mundial hasta llegar al el crack del dos mil ocho es la historia también de Estados Unidos la historia de un montón de personajes ciento veinte personaje interpretados por seis excelentes intérpretes