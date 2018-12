Gol en Las Gaunas: ‘Vértigo blanquirrojo’

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja onda media del pre Cuén CIA modulada

SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno y también con Javier Cerviño claro como siempre hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja arranca en este punto en este martes dieciocho de diciembre un nuevo capítulo de gol en Las Gaunas

llega llega la segunda edición de los sin FRA titulares del infla fútbol el Castellón colista en el grupo III tiene un sueño húmedo dale Manuel Martín cañón

Voz 6 01:57 la pésima situación clasificatoria hay dejó el Castellón precisa de cambios drásticos el cuadro albinegro que suma con Óscar Cano su tercer entrenador esta temporada volvió a perder esta última jornada y mira ya al próximo mercado invernal con esperanza Dani Aquino delantero importante el punta del Real Murcia cuenta con una de las fichas más elevadas en el club pimentonero que debe aligerar peso para garantizar su viabilidad a corto plazo aquí va a haber alguna trampa empréstito los estoy viendo ya veremos y un sueño real de Castellón o una pesadilla para la web la segunda B punto es que se ha jugado un triple desde el campo contra

Voz 2 02:31 el gran histórico del fútbol español lleva un siglo XXI complica vete no Manuel Martín

Voz 6 02:38 pues sí porque la situación del Recreativo de Huelva sigue sin mejorar con futbolistas acumulando meses de impagos y con nuevo plante en el inicio del último encuentro celebrado este fin de semana cuando queda una última jornada para cerrar este dos mil dieciocho el fútbol la plantilla ha decidido dar el club la última semana de plazo para solucionar los problemas de impago

Voz 3 02:57 hasta para quejarse hay que tener estilo y saber elegir bien el momento dale Manolito

Voz 4 03:03 para quejarse que tienen estilos agrega que iba un momento como éste lo llaman Manolito director de este programa sus primeras elecciones creo que se haya limitado don Manuel oye no está dando la razón dicho esto Mi queja presentada aquí dale dale Manuel a ver aquí en este si el Badajoz del portero riojano que que rollo tumbó ayer al Melilla que era hasta ayer domingo cuando sea que era optan

Voz 6 03:30 momento el mejor equipo de la segunda y la directiva ha tomado la decisión de sacar un comunicado para quejarse por los arbitrajes que están recibiendo a lo largo de esta temporada que que no sonara a mí esto los arbitrajes podrán ser que casi en Badajoz que motivos no le faltan por su ubicación geográfica pero no se les puede llamar ventajista

Voz 3 04:15 y una vez hecho los deberes con la actualidad del infla fútbol comienza en este punto el capítulo ciento seis De Gaulle en Las Gaunas

Voz 8 04:23 bueno sí sí

Voz 9 04:36 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio

Voz 2 04:43 convirtió en un famoso grito

Voz 10 04:47 no

Voz 11 04:53 no era ayer

Voz 12 05:00 es impresionante cantar por un mueble en el local donde unas es tremendo

Voz 13 05:10 ah

Voz 2 05:17 que yo siempre quise gritar gol en Las Gaunas

Voz 14 05:24 cuando

Voz 15 05:34 que era un disco al que nunca

Voz 2 05:37 Kohl en Las Gaunas

Voz 16 05:42 Ignacio Gaula no lo sé

Voz 17 05:50 sí

Voz 8 06:04 vale

Voz 3 06:17 zen decimos sexto capítulo de Las Gaunas por tanto decimosexta edición de esta tertulia en Black en cabe blanquirroja aquí en La Ser en Radio Rioja que se presenta con un empate a nada de la Unión Deportiva Logroñés ante el Arenas de Getxo cero cero recito por un lado bosque Fito por el otro sí entre bostezo y bostezo el equipo se deja dos puntos ya están a cuatro del de ascenso aún siendo quintos vuelve a sucederle lo de la temporada pasada que no es otra cosa que sentir vértigo y no ser lo suficientemente fiable como para llegar entre los cuatro mejores quedarse situado ahí como están logrando otros equipos como el Racing de Santander el Mirandés o el Barakaldo fue el del domingo uno de los peores partidos de la temporada

Voz 4 07:03 decía en la crónica para nueve cuatro uno punto con que dirige como redactor jefe aquí Manuel Martín hija dirige dirigente no

Voz 3 07:13 desvía la crónica que estaba el equipo para un caldito de pollo fue un partido soso insípido fue un partido Manuel Martín y esto lo has pedido tú con un poquito como rancio no dale dale

Voz 18 07:27 oiga salir rudo cuando a vasca para tomar unas cañas darnos unos ojos como las siete hijo cuando bien donde está completos por unos cubatas los los Vejjajiva tocaba sacar unas patatas arreglando el mundo con la Peña me divierto estamos yo estoy que lo

Voz 19 07:50 tú sabes que nada más eh es imposible ser siempre el más bajo

Voz 3 08:01 Manuel Martí como disfrutaste el otro día viendo la vida moderna light so no pues si no lo contrario

Voz 4 08:07 es una de las

Voz 3 08:08 bueno me preguntaba ayer en SER Deportivos La Rioja alguna cosilla

Voz 20 08:12 eh por cierto Caneda buenas tardes buenas tardes

Voz 4 08:15 que hemos estado Dong Sergio Sergio Canales Manolito Caneda sueca antes tampoco

Voz 3 08:21 porque viene el jugador de la Deportiva no porque acaso asustamos se cómo te suena también a voz como madura no madura si madura pues bueno que decía que me preguntaba yo ayer en SER Deportivos La Rioja algún te emita eh escuchar que luego os vais a perder os vais a perder en la tertulia de Gaulle era aún que se hizo mal el domingo porque este equipo no le hace goles a casi nadie por qué Sergio no hizo los tres cambios porque él Arenas logró maniatar a los riojanos se volvió a las andadas de principio de temporada juega Ander Vitoria demasiado lejos del área está Ray con su peor momento son Andy César Remón es excesivamente planos de que jugó Miguel Santos tanto se nota la baja de Carles Salvador sino Olaetxea sepias de esa alta

Voz 20 09:00 intensidad hay que dar bajas ya hay que cambiar cosas

Voz 4 09:05 claro no hay que empezar a responder es todo un honor la ultima

Voz 20 09:10 cambiar cosas en el Bayern de noche a verdad

Voz 4 09:12 enviar si es lo primero al de siempre que son muy largas cargárselo yo siempre titulares no entra no hay no y anillo pulirlo pero porque tienes poca pegada

Voz 3 09:24 bueno que vamos al titulares en el balón

Voz 21 09:27 eh en la UNED lo estaba ya recogida eh

Voz 0461 09:31 ni el balón en la portería porque bueno pues hay que cambiar cosas si la primera es que a la Unión Deportiva Logroñés el le falta gol hay el problema de el partido contra el Arenas es que además de faltarle gol como ya le ha pasado entonces jornadas le faltaban ideas hay en falta ideas también ha habido falta de profundidad lidió falta de frescura falta de intensidad y al final el sobre todo este domingo les faltó pues básicamente

Voz 20 09:57 yo era la última pregunta de las que yo planteaba ayer en SER Deportivos La Rioja Sergio Caneda voy a empezar por la

Voz 22 10:02 no por la que iniciaba mi mi

Voz 3 10:06 el correlato de preguntas que se hizo mal el domingo

Voz 23 10:09 bueno acabo antes casi te digo que se hizo bien que yo creo que lo único que estuvo a un nivel medio aceptable bueno es Miguel con esas dos intervenciones que que evitó males mayores y creo que el resto no no aprueban siendo sincero no aprueba ninguno de los jugadores que que saltaron al terreno de juego no aprueba el entrenador que creo que tomó decisiones equivocadas y que no supo leer el partido y ser capaz de ir a por la victoria

Voz 20 10:35 para mí creo que Caneda Boadilla podrían estar aprobados bueno sí pero bueno te entiendo te entiendo no pero bueno por por por evitar destaca

Voz 23 10:44 sacar a uno en este caso yo destacaría Miguel el resto bueno sí es cierto que la defensa tampoco pasó demasiados apuros pero sí lo comentaba antes Manuel no todos vimos que era una oportunidad pérdida quizás en el día en el que menos lo esperábamos después del del buen trabajo del equipo en Anduva yo creo que nadie se esperaba igual lo hace Si poquitos más esperaban el partido que vimos el domingo

Voz 20 11:06 cero cero cero en el lado blanquirrojo es ya un hábito son ya dos partidos aquel aquel gol de Bobadilla en el noventa ó impidió otro cero cero bueno contra la Real también costó mucho hacer goles de las muchas ocasiones que se tuvieron Manuel Martín porque a este equipo qué le cuesta hacer goles

Voz 22 11:28 porque ha fiado todo a lo

Voz 0461 11:31 dos segundas líneas segunda línea entendemos Rayco y Niño bueno ahora con las bajas de o la eche Carles Salvador pues os Rubén Martínez y no están esos jugadores no están finos no andan bien hay igual pues eso se nota en la capacidad de hacer gol sobre todo porque se creaban todo desde ahí Ander Vitoria no termina de arrancar hay Marcos André pos con la lesión que tienen unos placer

Voz 3 11:57 como luego hay una pregunta sobre Ander Vitoria decía están demasiado lejos del área

Voz 23 12:01 yo creo que está demasiado solo y demasiado desasistido en cuanto a balones del perfil de Ander Vitoria todos sabemos qué tipo de delantero es no es un delantero que le va a caer el balón al pie Se va a regatear a siete iba hace una jugada individual por la escuadra más de remate a un delantero de área y creo que necesita tener balones como ocurrió en el Barakaldo para lograr esas cifras goleadoras Vitoria está echando en falta más centros laterales más balón eh

Voz 20 12:26 ayer se ve en la segunda parte sale Víctor López extremo derecho e rompe en dos ocasiones a al lateral izquierdo de la helenas derecho y en lugar de buscar a la primera que tuvo la oportunidad girar la yo creo que que buscan acertar tanto y precisar también

Voz 23 12:41 sí asegurar tanto el centro que pierden

Voz 20 12:44 por tu otro yo creo Ander Vitoria dirá bueno es que a mi embarazo

Voz 3 12:48 Aldo me llovían balones cada cada cinco minutos

Voz 23 12:50 cierto con tampoco puedo tampoco Sergio es un jugador es un entrenador que juegue para ese tipo de nuevo

Voz 20 12:55 es decir que me gustaba mucho por las bandas pero creo que

Voz 23 12:58 como recurso como alternativa a un partido como el del domingo se puede utilizar no pasa nada por abusar de colgar balones al área si vemos que por ejemplo Rayco no están

Voz 3 13:08 el que más animó ayer de hacerlo Juan Iglesias

Voz 20 13:10 que aún así tampoco acertó en las que Ibáñez

Voz 23 13:13 creo que intentó también colgar algún balón pero pero aún así quiero decir no no tengo la sensación de que encerrará a Arenas en su en su área colgando balones no

Voz 0461 13:21 pero es que además para cuando poner Flaño un balón tiene que llegar hasta el fondo volver para atrás acomodarse da la pierna buena o jugar a banda cambiada ya para cuando intentaba hacer eso pues se ha metido el equipo atrás sobre lo de poner balones es que ayer y ayer el el domingo para aquellos viajamos en el tiempo y que no los ponían en los córner me me resultó muy me resultó muy curioso que todos los córners salvo los últimos y los jugadores no levantaba mucho el balón a de ponerla sacaban en corto y hacían jugadas ensayadas si no lo pone ni a balón parado pues yo creo que es cosa de la propia bizarra de Sergio desde el total desconocimiento de la gratuidad

Voz 20 14:03 en relación a esta circunstancia a las pizarras ayer tengo la sensación de que Javi lo hacerle da un pequeño repaso quitó a Sergio Rodríguez porque llega Javi lo haces que tienen un equipo como es el Arenas derecho que juegan Gobela que es como una caja de cerillas lo más parecido a una caja de cerillas que puedes encontrarte en el grupos en Segunda B con una presión sobre la salida de balón de Miguel Martínez cortas sobre los centrales o sobre César Remón o Andy Rodríguez que ayer encima estaba nuestros dos para acercarse más a una situación impide esa posibilidad hice cayó al menos en la primera parte con actualmente balones arriba a Ray con la peinada ni tan siquiera una modificación para que han dicho es un poquito más adelante la envergadura Ander Vitoria Rayco en la segunda jugado en la prolongación logró el Arenas maniatar a los riojanos con una cuestión no tan complicada ni tan rara de dos tipos presionando a los centrales

Voz 23 14:58 sí con dos tipos también presionando a Rayco no dejándole girarse ida híper

Voz 3 15:02 a ver un partido de le calentaron no se giraron pero bueno

Voz 20 15:06 Arenas hizo yo creo que lo Arenas hizo su partido

Voz 23 15:08 creo que que la suerte que tuvo el Arenas es que consiguió convertir en Las Gaunas entre comillas en Gobela Fun entiendo que fue un partido cómodo cómodo entiéndase lo que quiero decir no disputado con intensidad pero que el Arenas no pasó excesivos apuros creo que hubiera firmado desde el autobús este tipo de partidos de segundas jugadas de balones directos de caer de cogerlo rechaces y creo que es mérito el Arenas que fue capaz de maniatar de la Unión Deportiva Logroñés que parecía el equipo visitante en vez del local estaba más cómodo sobre todo bueno la primera mitad por descontado en la segunda tampoco recuerdo grave de grandes ocasiones de los riojanos

Voz 20 15:45 no ninguna en la en la primera mitad tuvo Ander Vitoria La raya nada que fue un buen recurso de delantero en el área pequeña se le quedó el balón de Rubén Martínez votando en una zona complicada para el remate tiene una chilena Carrió pues alguna mano fantástica y después en el minuto cuarenta y cuatro una asistencia en banda izquierda de niño y que llega al primer palo lo ataca muy enraizado en marcha desviado por centímetros de la cepa del poste derecho de carril algún rastro del ataque ofensivo de la Unión Deportiva Logroñés han abierto las carnes de muchos aficionados de la Unión Deportiva Las declaraciones de Sergio Rodríguez en rueda de prensa una rueda de prensa muy cortita tan sólo tres minutos y quince segundos que pudiste escuchar integramente en SER Deportivos La Rioja donde venía a decir que bueno

Voz 3 16:29 que desde el principio intuía

Voz 20 16:32 que no se iba a ganar este partido estábamos hablando de ese pequeño repaso en lo táctico de Javi lo hace a Sergio Rodríguez estamos también hablando de la incapacidad para desde el banquillo teniendo en cuenta las muchas bajas que hay en la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés para modificar el discurso

Voz 23 16:49 sí pleno Arena el Arenas llegó a Las Gaunas con mucho

Voz 20 16:52 asimismo se lesionó además Spinoza no pudo

Voz 23 16:54 completar la convocatoria un jugador del filial y el juvenil perdonen la convocatoria con sus hombres más importantes que se quedaron en Guecho y creo que no es comparable a la profundidad de plantilla deportiva en las que quiere

Voz 20 17:07 vamos Cambra pero bueno pasa por recordar ese que no es cierto

Voz 23 17:10 es cierto que este equipo con Salvador con Olaetxea con Marcos André juega es distinto juega otra cosa es otro equipo entrecomillas pero quiero decir pues no restarle méritos al Arenas ya el partidazo que hizo este domingo con las argumentos que tenía sobreponiéndose a la lesión que comentabas de espinos en el minuto doce salen salió en principio todo mal fue capaz de sacar un punto muy valioso gracias a Miguel Miguel evitó que se sacaran los tres puntos

Voz 20 17:36 no os comentaba eso faltó Manuel Martín

Voz 4 17:40 alguna reacción en el banquillo no se completaron los tres cambies yo es que creo que no hay que completar los sino que al tema

Voz 20 17:50 lo lógicamente no no no pero bueno que al al aficionado le choca decir bueno vamos empatando a cero ni tan siquiera

Voz 4 17:57 es un jugador de pena

Voz 0461 17:59 has para que aporte eso que si tú Mijas hacia el banquillo y ves un solar pues es decir no hacer los cambios creo que ha llegado el momento lo comentaba Mónica de cuatro uno en ese caldito de pollo de dar un paso al frente y si jugadores que no cuentan que se empiecen a tomar decisiones de verdad apuntabas dos nombres que eran y Ny hijo Borja Sánchez coincido totalmente en el que son jugadores Kenia están ni se les espera que bueno pues que eso él no hacer los cambios es un reflejo de que estos dos jugadores no cuentan con con la confianza de el míster ya lo hemos pro cuando salió a morir en ataque en aquella jornada en la que todos pensaban que podía ser destituido si se perdía en aquel momento el plan les salió bien el plan no es ninguna excusa pero con las bajas que se han ido sucediendo parece que ya no termina de funcionar y que aquellos jugadores que apartó en su día pues está demostrando el el tiempo que no ha contado con la confianza ni iba a contar bueno pues el mercado de invierno

Voz 22 19:03 no puede ser ese ese refresco para para todo hombre son dos jugadores que han vuelto a quedar señalados todo eso

Voz 20 19:11 si no tanto Billy min porque evidentemente en un partido de cero a cero pues no sacas pues pero bueno lleva sin contar lleva sin contar desde Calahorra igual de Calahorra Santander en Copa jugó en Santander jugó que hizo un buen partido a ver en Las Gaunas a Villepin

Voz 23 19:27 yo creo que es queda señalado Borja evidentemente me sorprende a mí sí que me sorprende que no agotarse el tercer cambio no sé igual a Ali un jugador que puede tener cierto descaro cierta opción igual no era el partido para el y no lo sé pero por probar algo no porque luego las declaraciones de Sergio en la rueda de prensa sí que parece que son conformistas y si me permiten las

Voz 20 19:46 es como ese carácter conforme establece la prensa así que a mí me sorprendió a mí también

Voz 23 19:51 me sorprendió porque tampoco es no lo habitual no tú Sergio con las ruedas de prensa todos los días a mí me extraño eso van a bajar los brazos no decir bueno pues un empate damos por buenas

Voz 20 20:00 además llevábamos una una temporada en la que Sergio Rodríguez elevó cierta forma el discurso del discurso hablando de alta intensidad deportiva esto no y ayer sí que el ovillo que tú decías a micrófono cerrado antes de esta tertulia o no ahora es decir igual era el partido raro

Voz 4 20:19 sí igual para todo el mundo frío hoy no es igual ese par

Voz 23 20:22 pido tonto que tiene todos los equipos en una temporada nos tocó este domingo pero a mí no extraña sobre todo porque las sensaciones después de Anduva eran buenas pese a

Voz 4 20:29 muchísimas me extraña por el momento más porque

Voz 23 20:32 si dices bueno es de una de una tónica que es mala o regular o del empate perder pero viniendo de unas buenas sensaciones me extraña el momento sobre todo me parece inoportuno entonces creo que es muy importante ver la evolución de este equipo en Estella en Santander en perdón en Las Gaunas cuando venga el Racing a ver cómo terminamos la primera vuelta para para ver cómo está de verdad este equipo por Karajan genera dudas ya no sé si si me creo la Unión Deportiva Logroñés de de Anduva o tengo que creerme

Voz 20 21:01 esa es la gran reflexión o la gran preocupación que deja este partido de del pasado domingo que es cuál es la versión auténtica de la Unión Deportiva Logroñés si tan bueno pese a no ser eficaz de Anduva o tan malo sin tampoco ser eficaz de de del otro día Manuel

Voz 0461 21:17 la respuesta está en que las dos no me han demostrado a lo largo de la temporada hoy según el la dinámica y él ya no el estado de ánimo sino cuando los jugadores vuelvo a insistir en aquello de cuando Sergio salió al césped de Las Gaunas a morir con los suyos le han funcionado pues el equipo ha funcionado en partidos no ganaba que no era brillante Sergio Rodríguez le ha pasado muchas veces eso que sus equipos han jugado muy bien han entretenido mucho han sido muy visto esos pero no ganaban y Duval ese paso bueno pues la falta de gol en este equipo este domingo pues ya la ha llevado a que cuando se vuelve plano ir no consigue ese uno cero cero uno que estaba consiguiendo en en estas últimas jornadas con con la racha positiva pues hemos vuelto a las dudas ya ya la incertidumbre pero yo no creo que sea muy diferente el equipo al de hace cinco jornadas es simplemente es que en aquella soborno darlos a los resultados le acompañaron

Voz 20 22:18 de que jugó Miguel Santos porque no cumple todos los tres cambios sin embargo sorprendió con Santos en una posición yo creo que por la problema de lesión o la duda que tuvo César Remón me imagino que el cambio viene viene por ahí no ha comunicado en estos momentos todavía nada sobre esta circunstancia pero de que jugó Miguel Santos

Voz 23 22:38 en el centro de medio centro escorado a la izquierda pero

Voz 22 22:40 no jugó no contó con libertad

Voz 0461 22:44 ese iban hacia la banda izquierda pero bueno yo me hacen un apunta tan directa

Voz 4 22:51 sí sí medio centro lo luego el análisis en realidad es indescifrable porque creo que nadie me proveen Miguel

Voz 23 22:58 tantos pues seguramente Miguel sale con el partido empezado le colocan en una situación esa de medio centro que no está acostumbrado a jugar en esa posición es lógico que

Voz 20 23:07 con Pouso jugó parte algún partido partido Juan Carlos Salvador de lateral derecho pero eran otros tiempos

Voz 3 23:15 también es cierto que tanto se nota la baja de Carlos Salvador oído Olaetxea

Voz 20 23:20 sí

Voz 23 23:21 rotundamente sí porque equipos

Voz 0461 23:23 había construido en base a esos dos jugadores entonces cuando los dos han fallado la idea y que vuelvo otra vez al punto inflexión me quizás me estoy repitiendo demasiado en esta tertulia pero cuando Sergio decide hacer ese cambio el cambio lo sustenta en este pilar fuerte luego Bobadilla Caneda

Voz 23 23:44 en la columna vertebral como eje central

Voz 0461 23:47 sí bueno Marcos Andrea arriba Ander Vitoria creo que es lo de menos pero lo sustentan estos todos los jugadores y en ese estilo de juego de Olaetxea y el medio centro total lo centrocampista total Carles Salvador un poquito más para filtrar los pases porque como vimos ahora no recuerdo el el gol en el que hay un robo Carles Salvador mete el balón al fondo Marcos Andre me te en esas contrastan rápidas claro lo que tenía la Unión Deportiva unida nuevas tiene en en los pases de Salvador y en ese dominio de Olaetxea el centro el campo perdido eso se pierde el equipo ha sido perdiendo lo poco a poco el barco si te ha ido un poco cayendo a gallitos

Voz 20 24:21 por tanto la mezcla de Andy César Remón de momento no está funcionando porque ayer quién viera el once titular de la Unión Deportiva Logroñés no puede decir que no es un equipo de play off porque más allá de Juana Iglesias como lateral derecho pero que es un chaval que se le ve que viene Bobadilla como central izquierdo el resto son todo jugadores grande SPE con mucha experiencia en pleno de ascenso

Voz 3 24:43 los malos olores dentro del campo es solucionar

Voz 20 24:46 no me refería con lo de las bajas que tampoco ponemos

Voz 23 24:48 escudarse en las bajas deportiva lo es que es cierto que son importantes que igual son la la seña de identidad del equipo sobre todo en el centro del campo pero el equipo tiene que tener las garantías suficientes de la aplomo para sacar el partido del domingo

Voz 20 25:01 Jesús Manuel gracias a un vamos a hacer una pequeño descanso para publicidad ir regresamos con con bueno pues con un poquito más de de historias en esta tan hermosa

Voz 4 25:16 o es que mientras no sean los titulares

Voz 20 25:18 no eso eso va al principio porque es lo que la gente espera con ansia en gol gol en Las Gaunas el hacemos un breve receso volvemos con Grada Cero que es otro de los los lugares espectacular

Voz 23 25:31 habla pueblo que hay legal

Voz 20 25:33 Javi Ros

Voz 3 27:37 como decía Sergio Caneda habla pueblo habla eh Manuel Martín como te gusta las selecciones musicales que estamos haciendo para nuestras secciones no

Voz 4 27:50 sí pero esto es tienes que cortar un poquito la la música porque sino se nos lo al programa de hora

Voz 31 27:57 falta

Voz 3 27:59 ya lo sabes pues participar en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve Manuel Martín Abel

Voz 4 28:10 qué pasa que diga el número no hay más pijo

Voz 3 28:13 me veía mirar Moiso ocho nueve siete cero uno uno dos

Voz 31 28:19 habrá sólo vamos a escuchar a

Voz 3 28:22 José Luis creo que dice que se llama luego lo escuchamos y lo valoramos

Voz 2 28:29 el Radio Rioja hola buenas tardes José Luis

Voz 32 28:32 a ver lo peor del partido de ayer pues eh eh para mi modo entender está en el post partido en el día ya antes de partido sea a ver si me explico creo

Voz 33 28:50 que Sergio Rodríguez

Voz 32 28:53 en un aparte de ser muy limitado como entrenador pues como motivador au como son

Voz 33 29:03 de digamos eh

Voz 32 29:06 psicólogo parte de cero porque ayer las declaraciones anteriores al partido del Arenas de Guecho en el que dice que estamos jugando contra un equipo que está jugando en nuestra Liga sea totalmente nefasto nada que ver y luego después del partido resulta que me encuentro con unas declaraciones en las que dice que según iba el partido ya ellos ya sabían que no íbamos a ganarlo pues entonces para que estas ahí sea me parece patético luego tenemos a Miguel Santos que lo saca en el segundo tiempo mediada la segunda parte ir resulta que es de lo más destacado resulta que lo podía haber puesto de

Voz 33 29:51 de principios

Voz 32 29:53 en el lateral derecho que todos vemos que carecemos de laterales porque desde que Paredes Si Miguel se lesionaron carecemos de laterales pues entonces para mí es el máximo culpable de todo esto es el entrenado venga buenas tardes Si Si para el año que viene se fichan Toxo los jugadores que hacen falta hay hay suerte y nos metemos arriba pero la cosa está muy muy muy muy mal

Voz 4 30:29 y no creo que que dice todo perfecto perfecta el análisis hasta el final dice a ver si se efecto

Voz 6 30:37 buenos jugadores que la temporada está perdida ni mucho menos que nos vamos a meter en play off íbamos a ascender un poquito de confianza la misma ambición que le pide a Sergio Rodríguez a tenemos que tener nosotros

Voz 3 30:50 habla pueblo habla del del populismo de Manuel Martínez seiscientos setenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve pero sí que Sergio Caneda en relación a lo que ha dicho

Voz 20 31:00 Elvis José Luis sí que

Voz 3 31:03 me gusta la valoración que hace de la previa del partido del pos partido de Sergio Rodríguez en relación a lo que dice no luego ya tanto a lo que hace que sino a lo que dice dice es un rival de nuestra liga Guillén en el pos partido parecía que esto estaba perdido

Voz 20 31:17 todo yo creo que en las previas a veces los antes

Voz 23 31:19 senadores en general es uno de ellos abusan de los tópicos no bueno tampoco quiere dar muchas pistas ni descubrir América y entonces bueno pues se recurre a un partido complicado del grupo II un rival pues va a meter mucha intensidad escapó yo creo lo de un rival directo porque no no creo que que nosotros tengamos que estar en la Liga helena sino que atiende deberíamos aspirar a estar un poquito por encima no pues partido yo creo que lo hablábamos antes pues es ese de conformismo no que que creo que que se le puede achacar al entrenador a la hora de gestionar los cambios de edad saber leer los partidos de meterle una marcha más de de de probar algo o no de cambiar algo para intentar sacar esos tres puntos que eran muy importantes

Voz 20 32:00 la semana pasada en Anduva aquí en la persona que tengo enfrente don Manuel Martín decía Raúl

Voz 3 32:08 cómo ha vuelto Rayco desencadenado yo tengo buena memoria por la corte no me lo creo te amarilla tengo buena memoria está parte Caneda tampoco tengo buena memoria Manuel Mas

Voz 20 32:24 Tim que le pasa Rayco ayer estuvo impreciso no lo siguiente os fue tremendo ver el el hundimiento de Rayco saque no

Voz 3 32:33 los habitual porque siempre es un tío mira que lo intentó

Voz 20 32:35 ahora todas es que no les salió nada sea no sé comprensivo con ninguno de los compañeros

Voz 0461 32:41 pues que no tenía su día claro si supimos hace análisis de lo que le pasa arraigo pues lo llamaría Le diría cuál es la solución

Voz 3 32:49 no no lo sé si lo eres para para que vayas diciendo pues si no estuvo bien

Voz 0461 32:53 no pues la verdad que no te como comentó

Voz 21 32:56 al principio de la tertulia ni Rayco Ny

Voz 0461 33:00 no Mi Rubén Martínez están en su mejor momento porque sabemos que son jugadores que cuando consiguen tener un poquito de espacio asocian muy rápido crea muchísimo peligro pero no lo estamos viendo salvo destellos Si pinceladas que encima no llevan a ningún sitio yo bueno pues comentaba lo mismo que eso es la falta de gol de la Unión Deportiva que su apuesta es esa cuando no le funciona no tiene otra vez alternativas por las bajas pues no hay alternativa porno algún nueve puntos

Voz 20 33:30 venga que esto es en SER Deportivos La Rioja me apetece vender un par de revistas y enseguida repasamos una revista seguro

Voz 3 34:13 muy atentos e atentos que esto se titula Madrid con Z yo reconozco que igual aquí pero claro me he enterado que Álvaro Arnedo ha estado por madre no Manuel no

Voz 4 34:53 hombre no no no yo tenemos ahora mismo la misma cara que Sergio Rodríguez cuando el domingo se iba al banquillo hijo que hago no puedo ante llamada sube la música

Voz 3 35:09 bueno que venimos a hablar de una noticia que nos ha tenido preocupados las últimas jornadas la semana pasada Álvaro Arnedo sentía un chasquido en sí

Voz 20 35:16 su rodilla maltrecha que en la que andaba en la última fase de recuperación es la rodilla de Halo Arnedo como el gato de Rominger

Voz 3 35:24 puede estar muerto vivo al mismo tiempo por tanto es tardía puede estar rota sana al mismo tiempo o eso nos queda claro o no nos queda claro de las últimas informaciones porque ayer lunes el club

Voz 20 35:40 tuvo que salir al paso manifestar lo que había sucedido con la rodilla de hablar es que había estado en Madrid que después de las pruebas hechas en La Rioja de las pruebas realizadas en Madrid no se sabe el alcance de la lesión de si está rota o no y que por tanto le dicen que continúe trabajando con cautela hola para ver cómo evoluciona esa cuestión sabes tú lo del gato es ronda

Voz 0461 36:01 pero sí ha quedado claro al final esto es como la navaja de oca no

Voz 20 36:06 en julio está elevándose es increíble

Voz 4 36:09 les la solución más sencilla no para los problemas complicados la teoría que igual me estoy liando y de ahí el te Mazo este de Madrid que componen ha nada bueno vale

Voz 3 36:18 Álvaro Álvaro Arnedo ha dado esta circunstancia de que se han dado muchas suspicacias en las redes sociales

Voz 20 36:25 ha sido en algún lugar entre ellos ñoño ánimo Álvaro Arnedo bueno todavía no había una una prueba que que determinase claramente si esa rodilla estaba sana o estaba rota no yo creo que ha habido ciertas

Voz 0461 36:39 jugador sintió más o menos conocemos de manera un poco extra oficial oficiales que el jugador siente una molestia en ante lo delicado de su situación se levanta ver pruebas las pruebas no son concluyentes por porque debe tener mucho líquido y entonces es difícil saber si hay nueva rotura o no nueva rotura si los médicos le han aconsejado que siga en principio es porque no habría o porque está la cosa hay ahí claro explicar eso y el estado en el que está Arnedo pues a todos no nos alarma si hasta que no baje la inflamación baje líquido

Voz 20 37:16 puedes han hecho dos pruebas y de momento ninguna de ellas se ha podido constatar que esa rodilla eh se ha vuelto a romper la lesión en la que andaba en su última etapa ya practicamente integrado en la normalidad del trabajo con el equipo eh caía esto porque porque en primer lugar queremos que no esté que Sarro días texana evidentemente pero queremos dejar claro que bueno que que en estas cuestiones hay que tener cierta cautela que hasta que el club no haga oficial que les sucede porque los médicos han visto ya las pruebas ya han determinado que es lo que tiene de poco sirve especular entiendo el alarmismo de Arnedo o la solidaridad de los compañeros porque sería dolorosa y que según Zelaya

Voz 0461 37:54 en ese momento pues necesitaba el chavales tarde ánimo porque se te pasa por la cabeza cualquier cosa todos nosotros cuando vamos al médico cuando algo nos duele pensamos que tenemos todas las enfermedades de mundo pues bueno vamos a esperar y como dice Sergio

Voz 22 38:10 con esa cautela esperando que no sea nada eh

Voz 3 38:13 bueno que estamos a punto de llegar a este final de De Gaulle en Las Gaunas que ponemos ya el horizonte al sábado a las ocho de la tarde en Doha ese Izarra

Voz 35 38:23 la Unión Deportiva Logroñés eh Manuel Martín irás a este

Voz 3 38:29 ya

Voz 4 38:29 por supuesto el último partido del año no se lo puede perder