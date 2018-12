Voz 1915

00:04

no no son acordado quitar dos millones de euros del presupuesto para la renta mínima de inserción para destinarlos a la atención de los penas los menores extranjeros no acompañados los dos partidos han acordado una enmienda a los Presupuestos que contempla tapar ese hueco fundamental para los menores hacinados en el centro de Hortaleza pero que deja sin ayuda también a los más necesitados de la región el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado niega que esto suponga un problema