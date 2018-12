Las noticias de Castilla y León, 18:02 (18/12/2018)

Voz 2

00:25

Ted eso que más galardones se lleva se lleva el galardón mentiroso compulsivo para hacer embuste su modus operandi parlamentario llegando al paroxismo de la mentira en el pleno anterior también se lleva el premio Cinco horas con Mario al finado político porque lleva desde el año dos mil quince sin que esté misión espere convertido en un zombi político y por último se lleva el galardón el hundimiento que es lo que ha provocado por desgracia en Castilla y León el consejero de Sanidad se lleva los Gaga los galardones el verdugo y no me chiíes que no te veo porque no solamente se está cargando la sanidad pública en Castilla León sino que además en este hemiciclo hace oídos sordos y se va a cruceros de Úbeda ante las preguntas de procuradores y procuradores y por último como accésit al señor Fernández Mañueco retorno al pasado el gran dictador Los santos inocentes y Más dura será la caída porque el futuro candidato del Partido Popular encarna lo más casposo y lo más caciquil que tiene el Partido Popular