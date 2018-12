Las noticias de Aragón, 18:02 (18/12/2018)

Voz 1 00:00 en Aragón

Voz 1470 00:04 en Aragón continúa el juicio sobre los sobrecostes en la urbanización de Plaza mañana continua con la declaración del viceconsejero Carlos SCO hoy ha declarado también lo ha hecho el ex gerente de la plataforma logística Ricardo García Becerril entre ellos cruce de acusaciones

Voz 2 00:22 en algún momento el señor SCO llegó la la realidad de estos hechos no no sé si simplemente fueron creo yo estaba muy sorprendido de que estuviera en sus manos hubiera esperado que estuviera en otras manos pero no no no no analizamos punto por punto simplemente pues

Voz 3 00:38 eh dice al señor Becerril que divida a esta factura en cinco por favor no no lo hago si hubiera hecho seguro que lo hubiera puesto a miserias el contenido del correo este consta refiere miserias es falso no ajustado a la realidad no habrá usted hay una tangibles acción clara de la realidad

Voz 1470 00:59 también ha declarado Agapito Iglesias que les ha negado su participación en los hechos en La Romareda Víctor Fernández nuevo entrenador del Real Zaragoza Juan Carlos Rivero buenas tardes

Voz 1177 01:09 buenas tardes Víctor Fernández ha señalado en su puesta de largo que viene a cambio de nada que no quiere hipotecar al Real Zaragoza en un futuro que va a revolucionar el once que jugará el próximo sábado frente al Extremadura en La Romareda que el la afición de La Romareda tienen que ser precisamente el motor del proyecto que viene cargado de ilusión

Voz 4 01:29 jamás podré compensa mínimamente lo que lo que me ha dado por tanto en estos momentos de dificultad metido absolutamente ninguna duda de de acudí además acudí pues lo que me has preguntado con con mucha ilusión con con humildad y con un deseo de

Voz 1177 01:46 ayudar al equipo Víctor Fernández dirigirá mañana a las once y en la Ciudad Deportiva su primer entrenamiento en esta su tercera etapa como entrenador del Real Zaragoza

Voz 1470 01:55 gracias Juan Carlos terminamos ya con el tiempo siete grados en Zaragoza y en Huesca nueve en Teruel