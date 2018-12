Voz 0313 00:00 además el primer elemento que nos envuelve en este espíritu familiar que en fin a unos gusta mucho y a otros poco o nada es la publicidad Icaria generación con esto de la tele tiene tenemos pues una banda sonora publicitaria Navidad

Voz 1 00:14 en fin el almendro las burbujas Freixenet

Voz 0313 00:17 Campofrío que hemos hablado muñecas de Famosa las muñecas de Famosa el cabo de la lotería bueno sólo nombrarlos cada oyente estará imaginando ya el anuncio de sus de sus años de infancia o de juventud de lo que sea no pero también nos quedan en la mente personajes muy muy concretos vamos a fijarnos en uno un niño que abrió un poco la veda en el tiempo relacionado con esto que llamamos nuevas tecnologías y el móvil retrocedemos veinte años seguro segurísimo que muchos oyentes lo recordarán en mil novecientos noventa y ocho entre las manos una para Tejo que empezaba a tener cierta popularidad pero que de momento sólo varía para llamar que es para lo que nació el teléfono no existían y el SMS hace veinte años ni hablamos el móvil efectivamente a una compañía que tampoco existe ya que es Airtel aquel año hacía una promoción navideña un niño de ocho años llamado acuerdos no se educa

Voz 2 01:12 hola a esa línea Villa horas un Feliz Navidad

Voz 3 01:16 hola Toledo feliz Navidad

Voz 2 01:19 sí

Voz 4 01:23 hay misterio invita porque elimina el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses esta Navidad entrar en el Hotel and tell invita

Voz 3 01:33 ahora en lo recordamos toda la verdad

Voz 0313 01:37 cuántas veces Mariola llamaste a un amigo o una amiga existe la vida o como mira hoy en día cuando te dice hola oye Dúo y tú completa feliz

Voz 3 01:47 lo piensas pero he de deciros que aquí en Valencia en ese momento gobernaba Eduardo Zaplana e hicimos muchas muchas bromas grados con ese con esa frase es una frase se anunció duro tres años

Voz 0313 02:03 la vida de hoy forma parte del imaginario es

Voz 3 02:05 esta se queda como coletilla lo que dice Robert vale positivismo Edú

Voz 0313 02:09 démosle una vuelta y para anunciarles que Edú se duró no sólo existe sino que ha vuelto a televisión con otra marca y con un mensaje muy diferente hola hola

Voz 5 02:31 hola

Voz 7 02:47 que soy feliz Navidad

Voz 6 02:54 sí

Voz 0313 02:54 en este anuncio un joven de veintiocho años que es el mismo tú el mismo levante el teléfono para felicitar las fiestas pero se lo piensa mejor coge un coche marca Volkswagen quien decide ir en persona para felicitar a todos los familiares y allegados en esas fiestas Si en el noventa y ocho era un niño que teléfono en mano llamaba los demás ahora veinte años después prefería haberlos directamente a tocarlos y este joven aquel niño que no se llama el llamada es Enrique Espinosa tenemos sentado en los estudios de Radio Barcelona

Voz 1 03:22 Enrique buenas tardes buenas tardes

Voz 8 03:24 tal era usación de verdad

Voz 1 03:28 que si es que un placer estar

Voz 9 03:30 con vosotros será un placer muchísimas gracias

Voz 0313 03:33 Enrique Espinosa es un hoy un joven emprendedor socio fundador de la empresa

Voz 9 03:37 de marketing digital Ninja ya decidido yo quiero saber porque volver a protagonizar un anuncio en en Navidades si mira es bastante curioso porque salía yo de de la Agencia por la puerta sonó el teléfono dije ahí voy a acogerlo yo

Voz 1 03:52 cogió el teléfono fijo o permítame sí sí sí sí sí teléfono aquello prehistóricos vamos

Voz 9 04:01 empresas aún bueno es lo cogí entonces pues si pregunto por Enrique Espinosa yo hay sabes cuando te llaman empresa preguntan por Di bueno al final me empezó a explicar y tal yo al principio pensaba que me querían vender algo y me dice que soy de Volkswagen Ike tengo a proponer esta idea con este concepto dije me encanta me interesa dice espérate que estoy saliendo por la puerta te llamo ahora mismo no y en esos dos que está a mi pareja en la puerta me dice quién era no porque al cogerlo Jos extraño dice digo o no que quién hincado uno anuncio de que dices no sé qué que no me lo creo que Volkswagen te lo digo de verdad y encima quiere que los vaya a ver con coche Togo me sí sí sí sí entonces llamé a Wolkswagen hereje cuando tengo que ir a recoger el coche me dice no no espérate primera tenemos que contarte poco más de detalles y me encantó la verdad es que la idea es cambiar completamente el concepto del anuncio nos vamos de no llames ves haberlos ese es el Duque se arrepiente sí que hay que sigue veinte años en el en el sofá

Voz 0313 05:11 bueno este año tangos en este año tenemos un montón de anuncios y campañas publicitarias con el foco puesto en la Navidad donde se coloca el acento en eso en de sin que las prioridades las tenemos a veces equivocadas que nunca encontramos tiempo para estar con la gente que realmente nos importa en la vida etcétera etcétera

Voz 3 05:28 directo al que también es el de Ruavieja

Voz 10 05:31 quién estamos aquí sí sí vais ha los anuncia si tal enviándonos ahí Mariola no no dejas de ver a la gente que está

Voz 9 05:40 qué ha cambiado totalmente al concepto es de decir en en Navidades antes pues se anuncia más las marcas ya horas anunció un mensaje de unión que sí que es verdad que lo que más me gustó cuando me lo ofrecieron full que era totalmente positivo es decir que iba de cara es un anuncio muy alegres un anuncio en el en el que en el que te invita a hacerlo ya en el que no te dice oye no ha donó sino oye ves a verlos ese es el momento y en este caso Volkswagen incluso ha dejado en segundo plano el coche

Voz 0313 06:10 es verdad para para enfocar Real mentalmente

Voz 9 06:13 Sage y eso fue algo que me gustó que querían darle mucho protagonismo y qué mejor vuelta que que que que de esta forma tan profesional y de la que estoy tan altamente agradecido de que me hayan dado esta magnífica

Voz 0313 06:25 los ahora gente que te importa Enrique por supuesto sí

Voz 9 06:27 el puesto es algo que es algo que que que hay que esforzarse a veces porque el día a día te puede pero que para sí dices es que tengo que sabe Si voy a dejar todo aparte voy a hacer esto porque realmente al final por el día el estrés puedes decir vas dejando aparte no la familiares amigos y luego te das cuenta que cuando pasa sólo un minuto con ellos realmente te dan suficientemente pilas para seguir al día a día tu lucha

Voz 0313 06:57 no estás enganchado un poquito al teléfono

Voz 3 07:01 la que hay una cosa que Enrique hay perdón claro uno no voy a disculparme no la cosa del anuncio de aquellos años no sé si os habéis catado el el niño está ahí llamando por teléfono sin sin sin sin sin no momento dado ya al final el padre está leyendo el periódico y la está trasladando en la cocina sí es una imagen claro que veinte años después el a la agencia aseguró que la cuida haría que la que dudaría mucho más no no sé si

Voz 9 07:34 si era así de claro si bueno verano con con siete años no eres consciente yo creo que que les bien

Voz 3 07:42 te años tenía sí sí sí sí sí sí

Voz 9 07:44 yo creo que en este caso no no quisieron solamente decir cogemos el anuncio nos aprovechamos de algún hilo volvemos a sacar sino que le buscamos una continuidad la señor conectamos todo aquello para mí que me dedico al marketing digital cuando me lo contó de de

Voz 1 08:01 le dije es que es una pasaba idea encanta me encanta me encanta además me da la oportunidad de de

Voz 9 08:09 estar también pues a lo mejor con vosotros hablando comentando un poco este mensaje yo creo que eso ya merece la pena ir por lo que tengo que estar agradecido el próximo

Voz 0313 08:16 paso ya será dar las campanadas en algún no en una cadena de televisión que aquel año seguro que fue el último el primera yo no lo recuerdo pero seguro que ya queridos lo del primer anuncia ya que yo moría el calvo de la lotería no ha muerto pero que no hay que murió no hay primer anuncio

Voz 3 08:36 yo aposté ahora claro con el con la fragmentación de las audiencias donde el primer anuncio en qué momento hay muchos primeros claro hay muchos lo digo ya no hay un primer anuncio como

Voz 0313 08:45 digno de las campanadas porque anunciada hace un ratito Ana de la tele vamos a hacer una tertulia de campaneros y campaneros Cristina Pardo buenas tardes que te he visto llegar de deja un poquito si tú recortes era anunció de luz felina

Voz 11 08:56 navidad hombres eh mira Aledo ahí lo tienes defenderé de verdad me gusta

Voz 3 09:03 a ver yo creo que que esos anuncios que que se extienden tanto con una frase por ejemplo creo que luego al final fue una losa para el que lo ha hecho

Voz 0313 09:11 tiene preguntarle eso Enrique pero hay más pero da más por etapas es decir me imagino que aún hoy algún amigo o conocido te hace la bromitas de Edu feliz Navidad que no pasa nada pero en ese momento que fumo bidón que fue una cosa inesperada y que tenía ocho años las pasa canutas en algún momento te te te sobrepasó todo a la ola

Voz 1 09:31 instantes

Voz 9 09:32 pues cuento un poco primero yo creo que este este sufrimiento ha sido compartido por todos los dedos de España

Voz 1 09:40 cierto entonces los desde aquí quiero hacer un llamamiento a la disculpa que lo siento mucho Bale ha sido compartido su tu algo lo siento de verdad

Voz 9 09:54 que no miren el anuncio que no me reconozcan por la

Voz 1 09:56 ay por favor por qué porque es que hay gente que lo

Voz 9 10:00 está comentando en el propio vídeo casado por redes sociales de otra

Voz 1 10:04 no no por favor

Voz 9 10:07 ah lo siento sabes no me podía resistir al mensaje veinte años más de sufrimiento

Voz 3 10:12 oye pero tú a mí me persiguió durante que igual no obstante años me persiguió o la radio la os acordáis de sean muy bien hombre pues claro a la bromitas no gané dinero con aquel claro

Voz 9 10:32 hace fue no esas cosas si pues sobre el tema de este de el sufrimiento fetal es sí que es verdad que cuando tienes siete años hay sigues con tu día a día ellas causa un impacto publicitario realmente no entiendes esa situación de avión momento que incluso los medios de comunicación esperaban debajo de mi casa sabes hizo una situación que que era un poco complicada para un niño no

Voz 0313 10:57 a veces somos muy impresentables e no

Voz 3 11:00 qué esperaban esperaban para que no pero

Voz 9 11:04 que era alumnos es que es que una foto no no sabría explica así es complicado no entender el por qué un anuncio hoy en el cole causarían tímpano no

Voz 0313 11:14 bañeros un poco hartos de ti

Voz 3 11:17 sí o no o estaban orgullosos digamos

Voz 9 11:20 que qué me convertí llegó un momento que lo quiso dejar ir me convertí en una diana gigante en la que seguía con tu día a día todo el mundo te conocía yo había visto por la tele y quieras o no pues a veces los niños pues no tienen conciencia de sus actos y claro pues sí sufrí un poquito de bueno sufrí bullying realmente se había veinte lo digo sí sufrí

Voz 3 11:43 pero por el anuncio

Voz 9 11:44 sí sí bueno el anuncios desencadenante piensa que eran otras épocas ahora hay muchos programas en contra de ello yo creo que sí se tendría que seguir trabajando para que realmente esto no le pasara a nadie y que se pusieran más medios pero anteriormente no se miraba tantos entendía que era cosas de críos Ilion fue un poco complicado si nunca me he arrepentido de hacer el anuncio pues entonces sería como que cualquier persona que destaque con una cualidad de en el colegio tendría que ocultarla para no pasar por encima hay que nadie pues lo hiciera nada yo creo que hay que destacar todas las cualidades de que no hay que arrepentirse ni hay arrepentirse ni decir no no no quiero ser esto porque sino voy a ser motivo de burla no hay que ser tal y como tú eres poner más medios para que esto tenga una solución pero entonces llegó veinte años después hizo digo el porqué no sabes sigo hacia adelante tengamos

Voz 0313 12:41 ha vendido sabes me estoy pensando que alguno de los compañeros que en fin que las hizo pasar canutas por aquel entonces ahora o estará escuchando la radio o habiéndolo anuncio no sé si es a lo mejor lo puede no sé mover estrategia poética no aquí no no no no

Voz 3 12:57 llamarle dar éramos críos

Voz 11 13:00 sí la que gastado hoy

Voz 0313 13:03 lo tiempo en estos veinte años para aprender muchas cosas como hemos aprendido

Voz 3 13:07 a muy buenos algo a lo mejor no quiero es decir a lo mejor los profesores

Voz 0313 13:10 que no hicieron de muro de contención en aquel momento porque eran cosas de críos lo que ahora sabemos que es bullen pues a lo mejor con esto

Voz 12 13:18 tras las consecuencias que está contando Henriques que al final uno termina pensando que cobrará lo que cobrará probablemente era poco

Voz 0313 13:24 España está contando hoy que la fama y la popularidad y el impacto viral y esas cosas hay que gestionar con un poquito de cuidado sobretodo estamos hablando de queridos oye

Voz 9 13:37 pero si los pido más claro ya las manías

Voz 0313 13:41 qué tipo de trabajos hacéis en

Voz 9 13:42 ya nosotros nos dedicamos a desarrollar el marketing digital para pymes y grandes empresas y nos quedamos en en esa rama del marketing digital y la comunicación entonces pues eso damos un servicio tres sesenta y queremos pues eso al final perdón que sí

Voz 0313 14:00 pues el otro sesenta perdón pues es decir

Voz 1 14:04 mí secó Paquita Salas

Voz 9 14:06 es es un servicio global es decir una pyme te viene hoy necesito comunicar necesito enseñar mi producto porque aunque tengas un buen producto no significa que sean la clave del éxito entonces pues llevamos a desde desde medios físicos a medios dijo

Voz 1 14:21 a pesar de estar eh

Voz 9 14:23 a dos a medios digitales hacemos un tres sesenta es decir que no quede ningún ángulo muerto exacto exacto en unas el Louvre exacto yo un poco para que las pymes grandes empresas que no pueden contratar tampoco de aquí de allí de equipos tengan en un sitio pues todos los servicios muy bien hay ISS sobre el tema último que quería un pomo recalcar que lo que decíamos antes que me vuelvan a llamar diciéndome hoy el lo siento por lo que hicimos y tal yo prefiero que que que a raíz de lo que han hecho y que pueden estar arrepentidos que se una una la lucha contra el bullying vale impartición ven en ello ya sea hablando pues con los más pequeños que tengan cerca o intentando educar a quién tengan al lado diciendo oye yo hice esto ir realmente me he dado cuenta de que no es el camino correcto yo creo que al final esto ayudar a más bien Enrique Espinosa un placer escucharte amigos