La Ventana La Rioja (18/12/18)

Voz 2 00:16 el perfil de las mujeres que sufren violencia machista en La Rioja es el de una mujer joven de entre veinticinco y treinta y nueve años ya española hoy se ha reunido la Comisión Institucional para la coordinación de actuaciones de sensibilización protección y recuperación integral de las víctimas de violencia en la que el consejero Conrado Escobar ha señalado que el objetivo final es que la víctima tenga la respuesta más inmediata

Voz 3 00:39 de ahí especializada El objetivo es siempre el mismo

Voz 4 00:42 la víctima tenga en la respuesta más rápida más inmediata y más especializada en atención a sus condiciones y en segundo lugar que esa víctima además tenga el mejor itinerario posible ella y su entorno tenga el mejor itinerario para que se pueda recuperar de la mató y que esa recuperación sea lo más rápida posible

Voz 3 01:05 según los últimos datos del Observatorio contra la Violencia de Género las denuncias baten todos sus récords y los tribunales han condenado a más de setenta por ciento de los casos de agresores y cuanto más se visibilizar lo que está ocurriendo más serán las que se sientan arropadas y fuertes para denunciar porque no es no porque estamos todavía muy lejos de la igualdad no puede ser que una mujer sienta miedo al volver tarde a casa o al salir a correr sola por ello cualquier muestra de fortaleza es necesaria de ahí que el colectivo locas por correr ha convocado una quedada para el próximo domingo en Logroño como homenaje a Laura lo Elmo para denunciar que las mujeres no puedan salir con libertad a la calle Sandra Rivas

Voz 5 01:45 también para denuncia la situación que se vive hoy en día en cualquier ciudad del mundo que es que una mujer no se siente el cien por cien libre para salir a correr cuando quiera por donde quiera en el momento en el que quiera ella sola porque pues puede tener miedo iba un poco insegura entonces queremos que desde no o colectivo que somos lo orden que nos une la pasión con por este hobby que siempre solemos salir a correr en grupo aunque muchas veces pues muchas de nosotras salimos es sola si queremos salir da igual que sea correr a pasear o lo que sea queremos salir libremente sin tener miedo y sin tener que ser valientes

Voz 3 02:48 y en portada también nos queremos acercar a la Universidad de La Rioja allí durante la jornada de hoy se está llevando a cabo un referéndum para elegir entre Monarquía y República queremos saber cómo está transcurriendo la jornada saludamos a Carlos Montero portavoz del colectivo organizador qué tal buenas tardes Carlos Montero cómo está transcurriendo el día se acercado muchos estudiantes y muchas personas de fuera de la universidad a votar

Voz 3 03:25 sobretodo estudiantes au también hay gente de fuera del ámbito de la universidad que se acercado porque esta consulta también estaba abierta bueno a toda la ciudadanía no

Voz 6 03:33 sí eso es a mí mucha gente ajena la la curiosidad esta mañana esta mañana por ejemplo hemos recibido a los pensionistas Si bueno en general hemos recibido a a mucha mucha gente

Voz 3 03:46 Carlos cuando se conocerán los resultados

Voz 5 03:49 pues como las uno los vamos a hacer todos los ocho

Voz 6 03:51 yo a partir de ahí empezamos a hacer el recuento entonces pues calculamos que nos costará una hora contar contar todo

información de servicio ahora mismo se circula con normalidad en todas las carreteras en nuestra comunidad y qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología buenas tardes Alba López

Voz 0133 04:15 buenas tardes mañana miércoles aquí en La Rioja esperamos cielos encapotados son no descarta haremos de nuevo precipitaciones débiles y dispersas ese darán especialmente en la demanda además la cota de nieve se quedará en torno a los mil cien metros las temperaturas mínimas esta próxima madrugada subirán en La Rioja Alta Irán sin cambios en el resto valores de cero a tres grados de nuevo a primeras horas con heladas débiles en zonas de montaña ya las máximas bajarán en la sierra subirá no cambiarán poco en el resto nos quedaremos con los doce grados de Calahorra y Arnedo los once de Logroño y Alfaro hilos siete máxima de Haro el viento será del oeste y suroeste

Voz 3 08:36 y seguimos hablando en femenino porque la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja está celebrando una jornada dirigida a mujeres del ámbito rural Inmaculada ida Añez la responsable del área de Mujer de COAG asegura que todavía son muchos los problemas que sufren las mujeres y que es necesario el empoderamiento dentro de las organizaciones agrarias

Voz 14 08:55 es uno de los principales problemas que que no encontramos las mujeres es que no estamos dada de alta hay una gran mayoría de mujeres que trabajan en el medio rural no estaba estaba se alza como titulares de explotación nos encontramos o el cuido de nuestros mayores puesto que está en pueblos donde cada vez es la población es que esté mal y tenemos el cuido y tenemos también nuestros hijos e hijas tenemos que salía al campo a trabajar tenemos una sobrecarga de tantísimo trabajo y que no se ve por ningún sitio y que nada llevamos nosotras sobre nuestros hombros como nos hablaron de lo que queremos es que todo esto es se utilice de la forma que se está haciendo y con con un grupo de mujeres importante en esa jornada Hay te vas haciendo oí poniendo en común lo que lo que no ocurre cómo podemos solucionar ese tipo de cosas y es que el patriarcado

Voz 3 09:53 en el medio rural sigue siendo un problema que marque el día a día de las mujeres que trabajan en este ámbito aunque también ha señalado que se han dado pasos importantes

Voz 14 10:02 en la ley de titularidad compartida tiene a a darnos un derecho que nos corresponde como como toda persona que que está trabajando y que que se dedica a hacer un empleo y claro y era una ley supere muy potente súper importante no sólo para las mujeres yo hablo para mujeres y hombres para la sociedad en general porque cuando una mujer está bien todo avanzamos

Voz 3 10:31 cambiamos de tema la protectora de animales se muestra alegre y satisfecha por haber conseguido aprobar la Ley de Protección Animal pero por otra parte también se muestran perplejos por las voces que se están alzando contra ella por las informaciones falsas con las que lo están haciendo Carmen Falling es la presidenta de la asociación protectora de animales

Voz 15 10:49 aún con la alegría de de que sea aprobado una normativa que realmente puede cambiar las cosas para los animales en nuestra comunidad una normativa que está siendo alabada es un toda España porque realmente se van a tomar soluciones que ya las misma que se han tomado en otros países perdón donde no hay abandono entonces aún con toda esa alegría pues bueno estamos descontentos perplejos quizás desde nuestro ámbito en el que trabajamos es nuestra haciendo las cosas correctas bueno pues estamos desbordados de poder ver como se vierten una serie de informaciones falsas qué ha sido continuamente durante todo el proceso de ahí ILP y ahora después que es aprobado continua y que también lo recogen los medios de comunicación a los que en nuestra inocencia pensábamos que exigir que que rectificase en con el resto de la ley en la mano

Voz 5 11:45 clarísimo lo pone lo ponía pues

Voz 15 11:47 el ruido que no que no han rectificado

Voz 3 11:50 Carmen Pauline pone como ejemplo de estas falsedades la obligatoriedad de hacer una necropsia para certificar la causa de la muerte del animal o que los pastores no puedan utilizar perros para su trabajo

Voz 15 12:00 la ley no dice nada les dice que si efectivamente que hay que certificar porque cuando el veterinario da la baja en el texto quizás hay mucha gente que lo desconocen los vetos son los únicos que pueden dar de baja en el registro de Identificación de Animales de compañía lo hacen cuando nuestros animales fallece ellos certifican porque es anotaciones una certificación de fallecimientos hecha tal en una cajita de al lado gracias a esta ley para poner la causa probable evidentemente de la muerte sin más ni necropsia absolutamente incierto no lo pone en ningún sitio de la ley los perros Barrera ha ganado vamos a ver nosotros nos metemos con el pastoreo hay algunos incluso alcaldes de bueno pues me al mismo partido que estará mismo basándonos no que realmente están diciendo o Vince esta imagen bucólica de los vamos a ver pero cómo se puede faltar a la verdad de esta manera

Voz 3 13:02 las asociaciones de autónomos y el Gobierno de la Nación han llegado a un acuerdo sobre autónomos y precisamente hoy de ese acuerdo hablaba Utah UGT con él con Utah La Rioja y con su presidente Javier Marzo hablamos aquí en La Ventana para conocer qué balance qué valoración hacen de ese acuerdo Javier Marzo qué tal buenas tardes

Voz 17 13:23 buenas tardes bueno primero

Voz 18 13:25 esto

Voz 19 13:26 hay acuerdo o hay un entendimiento entre sindicatos asociaciones y Gobierno

Voz 17 13:31 sí es que al final pues objeciones más representativas sindicatos y Gobierno pues bueno ha llegado a un acuerdo para hacer unas medidas que creo que son muy beneficiosas Lopes para nuestro colectivo de en autónomos entre las medidas pues en la temas destacamos es que la autónomo que estemos con bajan a partir del segundo mes pues decía bonifica o en tierra a la Seguridad Social el primer mes pues bueno cojo es baja de catorce quince días pues bueno eso eso no no tener en cuenta pero las que son de larga duración el normalmente suelen ser de hasta nueve meses San eh noventa días pues esas van a estar unificados a partir del segundo mes luego pues buen también estamos ya haciendo también lo lo crees las cotizaciones por ingresos reales para hacer tramos de dicen en tres tramos de salario mínimo interprofesional pues hacer dos tramos entre cero y el salario mínimo interprofesional en para darle una vuelta más de cincuenta euros como servía Khalifa plenas hasta la mitad de de los ingresos por el Arsenal y otro desde la mitad del salario mínimo interprofesional que a partir de ahí hasta treinta mil euros y luego subiendo ya por tramos desde mil pues aumentando un veinte por ciento hasta que llega a los sesenta mil que ya la cuota mínima sería el doble de lo que está pagando ahora organismo es que tengan más ingresos que que más a la seguridad social

Voz 19 15:05 eran unas medidas

Voz 3 15:08 solicitadas Si necesitabas por los autónomos

Voz 17 15:11 Siria desde hace varios años pues ya que llevamos con esta idea de el ingresos por de cotización ido mismo está haciendo en en en el trabajo por cuenta ajena a trabajar a cotizar razón de lo que de lo que ingresa según según lo establecido en el trabajo en tienen que ser igual en las mismas medidas y luego bueno si se se va aumentar una vez es de cinco euros y medio pero claro vamos a tener acceso a también a las contingencias profesionales vamos a tener acceso en muy muy marcado algo a lo que sea el cese de actividad o lo que es el régimen general subsidio del paro íbamos a tener más más ayudas a lo que lo que está claro que sí pagamos un poco más de de ser un poco más de de de de beneficios insomne y la verdad es que que hacían falta Hay y a ver si podemos se supone que hoy día veintiocho por el real decreto el Gobierno las eh

Voz 19 16:19 el día veintiocho de este mes de diciembre fiebre si por lo tanto entrarían en vigor desde el desde el mismo día que que se apruebe o ya sería a partir de dos mil diecinueve

Voz 17 16:29 no sería porque de lo del dos mil diecinueve

Voz 19 16:34 decían que siguen esas en negociaciones a nivel estatal con el con el Gobierno en que

Voz 3 16:42 cómo están avanzando como como ven la predisposición de este Gobierno de Pedro Sánchez para acercar posturas con los autónomos

Voz 17 16:51 pues hombre vieron lo vemos en el sector de autónomos lo que pasa que nosotros lo que decimos es que hay en sí normalmente en todos los programas electorales de todos los partidos políticos el sesenta sesenta y cinco por ciento coincide bueno pues que lleven adelante entre todos no no creo que sea tan difícil luego el treinta restante bueno pues negociado durante la legislatura desde siempre estamos pues eso que a finales de legislatura o cuando vienen tiempos electoral parece que se animan a hacer cosas a los autónomos y no creo que sea tan difícil si están de acuerdo la mayoría en en en estas cosas que mide más pueblo pero en tono muy no es mide menos por lo que son sus sus partidos políticos haberlos políticos entendemos nosotros que están para para hablar sólo de dar a público en general los autónomos

Voz 19 17:52 además la frase hay que apoyar a los autónomos yo creo que se puede escuchar en prácticamente cualquier mitin cualquier comparecencia de prensa de cualquier partido político independientemente del color que sea

Voz 17 18:02 sí sí nosotros muchas veces es uno de los efectivos utilizados yo en lo que se está ahí además vienes aquí en La Rioja pues lo hemos hecho saber de las veces que hemos tenido este último mes con todas o casi todas las fuerzas políticas he tenido y que mide más por nosotros que pues son intereses

Voz 3 18:26 Javier Marzo presidente no Secretario General de opta La Rioja muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos para analizar ese acuerdo alcanzado entre asociaciones Gobierno de la nación sobre esas medidas para trabajadores autónomos de este país

Voz 17 18:43 gracias a vosotros muchas gracias

