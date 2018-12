Escucha las noticias de las 08:00 (19/12/2018)

Voz 1727

00:09

muy buenos días Reino Unido y Bruselas hacen planes ya para un Brexit sin acuerdo y el gobierno británico moviliza a los reservistas del Ejército por el lío que se puede montar en las fronteras no sabemos si están exagerando para meter miedo a los diputados que deben aprobar el acuerdo en Westminster en enero pero pero la incertidumbre está ahí ha dimitido el primer ministro de Bélgica por las tensiones con sus socios flamencos Los amigos de Puigdemont unos socios los flamencos a los que no le gusta el Pacto por las migraciones de la ONU Macron no consigue acabar con la protesta de baja intensidad ahora pero protesta sostenida de los chalecos amarillos todo pinta mal y sin embargo el Gobierno italiano y Bruselas llegaron anoche esta noche a un acuerdo verbal de momento sobre el presupuesto y en Alemania los Verdes un partido europeísta crece tanto como la extrema derecha así que hay partido todavía España pues España que lleva como el resto una década azotada por todas las crisis hoy amanece con titulares que hablan de revertir siquiera un poco los recortes más duros subirá el Salario Mínimo Interprofesional subirá un dos con cinco por ciento el sueldo de los funcionarios subirán las pensiones un uno con seis y las mínimas un tres sin embargo los partidos siguen jugando con fuego jugando como niños que sólo tienen como horizonte el caramelo electoral que la sorpresa de Vox no nos noble la vista este es un país que ha superado momentos críticos con mucha inteligencia y que ha sabido ir por delante de sus dirigentes cuando ha hecho falta en capacidad de entendimiento hay muchos muchos interesados en que esto será así en que veamos al que piensa distinto como a un enemigo y no sólo como alguien con otro punto de vista hay muchos interesados ya les digo en cambiar eso pero los españoles y las españolas vamos a dejarnos Pepa Bueno