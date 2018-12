Hoy por Hoy La Rioja (19/12/2018 Tramo - 6:50 a 7:00)

cada uno de los actores en juego tiene que saber qué papel le toca que tiene que hacer en cada momento por eso es sustancialmente crítico que los protocolos estén actualizados y mejorados y eso es lo que tratamos de hacer no y además que en esos protocolos se incorporen diferentes agentes que puedan tener en un momento determinado un papel clave no por ejemplo cuando se trata de de buscar de corregir de evitar situaciones en los sitios donde la información no abunda por ejemplo en algunas en algunos municipios en el medio rural o también en en algunas áreas de inmigración vamos a ser claros donde hay que trabajar también donde tiene que fluir la información es importante que se incorporen cuanto más agentes mejor hay por ejemplo puede ser importante la labor de las y los trabajadores sociales

Voz 7

07:56

yo sabes los principales problemas que que no encontramos las mujeres es que no estamos dada de alta hay una gran mayoría de mujeres que trabajan en el medio rural no estaba estaba se alza como titulares de explotación no encontramos he el cuido de nuestros mayores puesto que está en pueblos donde cada vez es la población pesquera Pemán y tener el cuido tenemos también nuestros hijos e hijas tenemos que salía al campo a trabajar tenemos una sobrecarga he de tantísimo trabajo o que no se ve por ningún sitio y que más llevamos nosotras sobre nuestros hombros como nos hablaron de lo que queremos es que todo esto es se utilice de la forma que se está haciendo y con con un grupo de mujeres importante en esa jornada Hay va debatiendo oí poniendo en común lo que lo que no ocurre y cómo podemos solucionar