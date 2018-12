Hoy por Hoy La Rioja (19/12/2018 Tramo - 7:20 a 7:30)

qué tal buenos días de la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este miércoles diecinueve de diciembre cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles fundamentalmente en la zona de la demanda la cota de nieve estará en torno a los mil cien metros y las temperaturas no van a experimentar grandes cambios con máximas en torno a los diez grados ahora tenemos tres grados en el centro de Logroño

el rector de la Universidad de La Rioja y el consejero de Educación van a suscribir esta mañana dos convenios en la sala de juntas del edificio del Rectorado esos dos convenios están dirigidos a la financiación del programa de movilidad Erasmus Plus ya la financiación del periodo transitorio del proceso de integración de los estudios de Grado en Enfermería por cierto ya saben que ayer en la Universidad de La Rioja se celebró un referéndum sobre la Corona bueno pues participaron novecientas cincuenta y ocho personas de las cuales casi un noventa y ocho por ciento se mostraron a favor de decidir sobre el modelo la de Estado que quieren de ellos un más de un ochenta y cinco por ciento están a favor de avanzar hacia una república y un trece coma siete por ciento están a favor del mantenimiento de la monarquía en las últimas horas UGT ha reclamado la urgente derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral para contrarrestar sus efectos con políticas de empleo que frenen la elevada temporalidad y la precariedad que se han extendido dice el sindicato en el mercado laboral lo ha dicho el secretario general en el transcurso del cuarto comité ordinario regional que ha celebrado en las últimas horas UGT que además considera inaplazables la reforma del sistema de pensiones y que considera también que los presupuestos generales del Estado para el año que viene tienen que constituir un punto de inicio en el necesario cambio de rumbo de las políticas económicas y sociales en nuestro país además UGT de La Rioja ha valorado la continuidad del diálogo social pero ha pedido al Gobierno de las qué hoja la ejecución inmediata de algunos de los acuerdos alcanzados en clave política ya saben que mañana se celebra en el Parlamento de La Rioja el pleno de presupuestos el debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición en las últimas horas el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha pedido a ciudadanos que se siente en la mesa para negociar al menos tres aspectos para intentar desbloquear los presupuestos Jesús Ángel Garrido afirma que esos tres aspectos son la tarifa cero para autónomos la gratuidad de la educación de cero a tres años y la reducción de impuestos

queremos hablar de estos aspectos queremos explicarles cómo lo queremos implementar resolver aquellas dudas que pueda tener en definitiva no hacer un eh recoge el guante que a través de los medios de comunicación esta formación política ha solicitado en cualquier caso sí que queremos poner de manifiesto sí que exigimos a a ciudadanos que prioricen el interés de los riojanos el bienestar de los riojanos que abandonen en eses extrañas compañías como pueden ser Podemos fue el Partido Socialista porque de hecho están coincidiendo con estas formaciones en los mismos planteamientos de política económica

el diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño afirma que la formación naranja pondrá todos los recursos al alcance para facilitar la reforma del Estatuto de Autonomía Martínez Flaño advierte de que los plazos están agotando pide al resto de grupos que decidan si están dispuestos o no a hacer la reforma en la presente legislatura

que no se está avanzando la velocidad necesaria en la tramitación de urgencia y que estamos asumiendo poco tiempo disponible que tenemos desde ciudadanos en los vehículos al programa entonces ella percibe como esa ha sido las propuestas de nuestros parlamentarios que se han estado sobre todo a trabajar en estado estudiando para no

echamos un vistazo también a la prensa la crisis se ha llevado por adelante uno de cada diez bares de La Rioja así abre la portada de La Rioja los establecimientos de barra son los únicos del sector hostelero que retrocede en la región tiene hoy más alojamientos turísticos camping restaurantes empresas de catering que hace diez años en nueve cuatro uno punto com Lemos habla las encuestas PP y PSOE se disputan el liderato en la Rioja tres la única acertante de Andalucía augura un triunfo socialista en las autonómicas de mayo enrejado es punto com Easy regalamos solidaridad este año una ONG de la Rioja Alavesa pide ayuda para un campo de refugiados Griego y terminamos con noticias de La Rioja el teatro Bretón acogerá cuarenta y nueve espectáculos hasta junio del año que viene Moreno buenos días

hola buenos días la ciclista riojana si la Gutiérrez ya luce del maillot azul de Movistar Team la deportista de Logroño compartió ayer flashes y escenario con los ciclistas hombres y mujeres que conforman las principales estructuras del equipo telefónico para la temporada que viene Isabella es una de las grandes referencias junto a Valverde Nairo Quintana o Mikel Landa la riojana no se marca objetivos pero sí tres deseos la riojana pidió ayer durante la presentación alegría ilusión y ganas para afrontar la gran temporada que está a punto de comenzar por otra parte el Torneo de Navidad San Agustín de Calahorra alcanza su quinto aniversario organizado por el mencionado Club y con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra se disputará el veintinueve de diciembre en el campo de fútbol del colegio San Agustín el evento medirá cuatro equipos juveniles territoriales en categoría de fútbol once dos conjuntos calagurritanos al Calahorra San Agustín uno Navarro el Izarra y otros zaragozano el Giner lucharán por ser el campeón por último un apunte muy importante la conmoción por el asesinato de Albert como se ha extendido por todo el país pero muy especialmente por el colectivo de corredoras y atletas por ello el Colectivo Riojano locas que corren ha organizado para este domingo una quedada para homenajeará a la profesora violentamente asesinada en un nuevo caso de violencia machista repugnante las corredoras se han citado a las diez de la mañana en Riojafórum para correr esos diez kilómetros que ya nunca más podrá correr para gritarle al mundo que basta ya han explicado en las responsables de este colectivo además locas que corren señala que queremos corre sin miedo y no por miedo aludiendo un estudio que asegura que nueve de Caler diez mujeres que sale hacer deporte al aire libre siente temor