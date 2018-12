Hoy por Hoy La Rioja (19/12/2018 Tramo - 8:20 a 8:30)

y te pides para estas navidades esta Navidad me pido Running Forum Sport me pido unas tapas de Adidas por sólo cuarenta y cuatro con noventa y nueve y me pido un pulsómetro polar por sólo treinta y nueve con noventa y nueve chapas camisetas pantalones chubasqueros mallas de running encontradas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en Forum Sport punto com Forum Sport numero uno un precio de marcas líderes

Voz 9

04:37

todos los principales problemas que que no encontramos las mujeres es que no estamos dada de alta hay una gran mayoría de mujeres que trabajan en el medio rural no estaba montada se alza como titulares de explotación nos encontramos he el cuido de nuestros mayores puesto que está en el pueblo donde cada vez la población es que esté mal y tenemos el cuido y tenemos también nuestros hijos e hijas al campo a trabajar tenemos una sobrecarga de tantísimo trabajo que no se ve por ningún sitio y que más llevamos nosotras sobre nuestros hombros y como no claro lo que queremos es que todo esto es se utilice de la forma que se está haciendo y con un grupo de mujeres bastante importante en esta jornada Hay te debatiendo oí poniendo en común lo que lo que no ocurre y cómo podemos solucionar ese tipo de cosas