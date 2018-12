Las noticias de Castilla y León, 10:02 (19/12/2018)

Voz 0664

hombre mi impresión es que no está en peligro pero imposible no es es decir porque se hace diálogo social en Castilla y León por voluntad política si hay voluntad política de firmarlo antes de final de año no va a ser por los sindicatos entonces estamos dispuestos a firmar el día treinta y uno por la mañana se hace falta yo creo que no en la perspectiva de que Nueva de presupuestos el diálogo social está maduro estamos barajando unas unas posiciones adecuadas este año en la principal baza es una línea transversal para juventud queremos que haya retorno se calla retornos con calidad y creo que el diálogo social tiene que darle una respuesta de una respuesta inmediata por lo tanto nosotros le vamos a plantear a la Junta que es necesario firmar antes de final de año