Las noticias de Galicia, 11:03 (19/12/2018)

no creo que sea razonable decir estas falsas verdades que acaba de Netflix Reed pero siempre que no superen las vallas Mire señoría es muy difícil cubrir las Baixas cuando en algún pack una zona de Vigo o dos Mehdi pues está en de vais es muy difícil dice Feijóo o que toma

Voz 2

00:55

de que no excede non entiende nada no quiere entender nada de lo que está pasando desde a Sanidade Pública porque no se puede entender o se pasa desde a soberbia Nîmes yo desprecio