Escucha las noticias de las 13:00 (19/12/2018)

es la una a mediodía en Canarias la Comisión Europea confirma que no habrá sanciones a Italia por exceso de déficit en sus presupuestos Bruselas asegura que las negociaciones de las últimas semanas han dado su fruto pero advierte de que la eliminación del procedimiento contra Italia queda supeditada a que se cumplan todas las medidas acordadas corresponsal Griselda Pastor

dos comisarios y siguen compareciendo para certificar el acuerdo con el Gobierno italiano Giuseppe Conte un acuerdo importante para la comisión porque insisten desde aquí que con él intentan demostrar que no puede seguirse considerando unos burócratas a lo que están a los que están aquí tomando decisiones vamos a escuchar al comisario Moscovici

en la comisión no es el enemigo del pueblo italiano une responde a las caricaturas que hemos podido escuchar estos días caricaturas que espero que den rectificada ha dicho hongos Kowalski sembrando aquí la duda porque da la impresión de que la campaña mediática del nuevo Gobierno de derecha antieuropea italiana ha tenido una fuerza importante aunque ellos insisten en que tienen las garantías de su primer ministro Giuseppe Conthe por la que cumplirán estos recortes dos mil millones en garantías más que realizarán en forma de reformas si fueran necesarios

cambiamos de asunto los médicos anuncian protestas en los próximos meses contra la precariedad el aumento de las listas de espera y la falta de profesionales advierten al Ministerio de que no descartan incluso convocar una huelga Laura Marcos

los médicos no llegan a las zonas rurales las listas de espera alcanzan los tres meses en algunos centros de salud y la precariedad hace que casi la mitad de los profesionales firmen contratos mes a mes el Foro de la Profesión Médica reprocha a la ministra de Sanidad y también a su antecesora montón que no se hayan reunido con ellos a pesar de que en marzo cinco mil médicos salieron a la calle su secretario Francisco Miralles augura un invierno caliente

hemos planteado una manifestación no evidentemente si tras esas manifestaciones no tenemos respuestas de los distintos gobierno en este caso los gobiernos regional el Gobierno central no descartamos una huelga evidentemente