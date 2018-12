SER Acitvos: 'El EDF Logroño visita el Divino Maestro

Voz 2 00:00 SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno

hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es miércoles y como cada miércoles presentamos la decana de la radio riojana por los colegios de La Rioja en esta ocasión estamos en Logroño en el colegio Divino Maestro luego tendremos tiempo

pues estos detalles porque antes vamos con los titulares más destacados de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 3 00:45 la ciclista riojana Sheila Gutiérrez ya luce el maillot azul del Movistar Team la deportista de Logroño compartió ayer flashes y escenario con los ciclistas hombres y mujeres que conforman las principales estructuras del equipo telefónico para la temporada que viene seis La es una de las grandes referencias junto a los Valverde los Nairo Quintana o los Mikel Landa la riojana no se marcó ayer

Voz 0250 01:06 G tibios pero sí destacó tres deseos pidió ayer durante la presentación alegría ilusión ganas

Voz 3 01:14 para afrontar la gran temporada que está a punto de comenzar escuchamos a seis Gutiérrez

Voz 0911 01:19 bueno primero este muy agradecía estará aquí y que tengamos una marca que nos apoye tanto a corredores y corredoras ir pues pido tener mucha alegría ilusión y ganas para para poder luchar y pelear que que es lo que venimos aquí

Voz 0250 01:34 continuamos enclave en clave

Voz 3 01:36 Portilla evidentemente continuamos ahora en Calahorra y pensando

Voz 0250 01:39 ya en en la Navidad el Torneo de Navidad

Voz 3 01:41 San Agustín alcanza su quinto aniversario organizado por el mencionado club ICO la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra se disputará el próximo veintinueve de diciembre en el campo de fútbol del colegio San Agustín el evento medirá a cuatro equipos juveniles territoriales en categoría de fútbol once dos conjuntos calagurritanos el Calahorra evidentemente y el propio San Agustín uno Navarro que en esta ocasión hay otros zaragozano que es el Giner estos cuatro clubes lucharán por ser el campeón al final de este torneo además el décimo cuarto torneo de Navidad de pelota de embalajes Blanco organizado por la Federación Riojana de Pelota acudirán sesenta y cuatro jóvenes pelotaris y se desarrollará en varios municipios en municipios riojanos la competición contempla cuatro modalidad eres y se extenderá desde el veintidós de del próximo diciembre al diez de enero las finales se disputarán en el frontón Adarraga los sesenta y cuatro participantes se dividirán en categorías las ya que que ya conocemos en las habituales que son mano pareja el mano a mano el Cuatro y medio infantil cuatro y medio cadete cada una tendrá dieciséis participantes

Voz 0250 02:42 es elegidos en en tres

Voz 3 02:45 a todos los casos son todos los sobre todo por el ranking regional el objetivo es asegurar la presencia de los mejores de cada categoría para garantizar el espectáculo estos partidos se podrán se disputarán en Villamediana en fue mayor en Logroño Nájera y por último un apunte muy importante la conmoción por el asesinato de la ahora lo emo S sea extendido por todo el país pero muy especialmente por el colectivo de de corredoras atletas por ello el Colectivo Riojano las que corren ha organizado para este domingo una quedada para homenajear a la profesora asesinada en un nuevo caso de violencia machista repugnante las corredoras se han citado a las diez de la mañana en Riojafórum para correr dicen esos kilómetros que ella nunca podrá podrá correr para gritarle al mundo que basta ya han explicado las responsables de este colectivo además locas que corren señala que queremos correr sin riesgo no por miedo aludiendo a un estudio que asegura que nueve de cada diez mujeres que sale a hacer deporte al aire libre eh lo hace sintiendo sintiendo temor y eso es algo que no puede suceder

Voz 3 04:05 como decía hace escasos segundos los miércoles SER Deportivos La Rioja se convierte en ser activos que es una acción para los oyentes de Radio Rioja ya lo saben que no nos está permitiendo visitar y conocer los diferentes colegios de La Rioja con el objetivo de reconocer el deporte como un elemento trascender

Voz 0250 04:21 o tal en la en la educación de los

Voz 3 04:23 jóvenes riojanos porque el deporte fomenta valores como el trabajo en equipo el esfuerzo la constancia el sacrificio también por supuesto la vida saludable y hay otro motivo y es que en la verdad que no lo pasamos muy bien con todos vosotros así que llegados a este punto podemos decir aquello de comenzamos era activos aquí en Ser Deportivos La Rioja en la Cadena Ser

Voz 0250 04:48 estamos en

Voz 1 04:50 no

Voz 1399 04:56 ahora sí ahora sí entramos con sintonía para para darles todo el el toque el toque necesario

Voz 6 05:02 eh os decía estamos en el colegio Divino Maestro de Logroño

Voz 3 05:05 os queremos dar las gracias a tanto a los alumnos como a los profesores de que nos abre hoy las puertas de vuestro colegio para montar aquí nuestro teatrillo radiofónico y nuestra intención es contaros cómo se hace un programa de radio y dejar constancia entre todos lo importante que es el deporte para nuestro desarrollo intelectual físico y en este día en estos casos la experiencia nos dice que lo mejor para quitar los nervios es romper este silencio con un fuerte aplauso

Voz 1399 05:39 y aprovechamos es cosa aplausos para recibir a esas protagonistas de las protagonistas de ser activos junto a todos los alumnos aquí presentes ya son Silvia Ruiz

Voz 3 05:52 infatigable que son futbolistas profesionales del EDF Logroño bienvenidas a ser activos podéis subir gracias un fuerte aplauso para ellas no mientras van subiendo aquí porque estamos la verdad que en un recinto fantástico en el salón de actos del colegio Divino Maestro de Logroño

Voz 0250 06:11 suben ya Silvia Ruiz y fatuo que son dos fútbol

Voz 3 06:13 listas profesionales que militan en el EDF Logroño que la semana pasada sin sin ir más lejos compitieron contra el Fútbol Club Barcelona que es un equipo de Champions

Voz 0250 06:22 uno de los mejores equipos del mundo sin duda uno de los mejores también evidentemente de Europa Ike compitieron muy bien y hasta el minuto ochenta y cinco iban perdiendo tan solo uno cero tuviera una oportunidad para haber empatado ya ha sumado un punto muy importante al final una de las mejores porteros del mundo pues pues evitó ese ese gol de de banda y lo cierto es que después ya cayó el segundo en la recta final no pudieron reaccionar pero están haciendo una grandísima temporada y les damos la bienvenida a Ser activos muy buenas tardes bienvenidos a Jasen activos bueno estar esa gracia que que bueno mira qué audiencia tenemos no así así da gusto así da gusto venir qué qué tal el otro día en Barcelona Silvia como como sentiste

Voz 0394 07:03 pues la verdad que las expectativas con las que íbamos eran muy diferentes a las que nos vimos allí en el partido y bueno yo creo que intentamos cerramos atrás y frenar las un poco su juego hoy lo intentamos conseguir en la medida de lo posible durante los primeros minutos hasta que hasta ha caído el primero pero bueno luego también la segunda parte intentamos salir un poco más arriba con con banda que tuvimos la

Voz 0419 07:25 por tu unidad de poder empatar no pudo ser

Voz 0394 07:28 pero bueno yo creo que dimos una buena imagen de como equipo y como como club

Voz 0250 07:34 y en esa línea fatwa en sensaciones que que estáis dejando es que poco a poco le vas cogiendo el ritmo de la competición que ya habéis pasado ese proceso de aprendizaje que estéis compitiendo contra los mejores

Voz 7 07:47 bueno al principio nos costó mucho pues cogeré el ritmo igual que los tres equipos que ha militaban de otras temporadas en Primera División pero bueno poco a poco han ido pasando las jornadas se han ido incorporando más compañeras se ha ido aumentando la competitividad en el equipo y bueno poco a poco pues estamos en ese ritmo que queríamos estar desde principio de temporada y ahora pues estamos en esa línea

Voz 0250 08:14 pues aquí están Silvia Ruiz y fatwa futbolistas de le de F Logroño llegamos a la mejor parte de ser activos que es cuando yo practicamente me callo eh ya hablan los alumnos del colegio Divino Maestro de Logroño al que tenemos preparado las alumnos que van a ir subiendo poco a poco uno por uno o cuatro en este caso en total creo que que son doce los alumnos de los alumnos en torno a la a bueno pues diez exactamente diez los alumnos que van a subir aquí a hacer preguntas a estas jugadoras de fútbol por cierto tenemos preparado una pequeña sorpresa qué os voy a enseñar qué es que gracias por recibirnos ya los alumnos que habéis subido aquí a preguntaros vamos a regalar una entrada una entrada doble porque estas chicas estas futbolistas este sábado veintidós de diciembre mientras se produce el sorteo que nos da la bienvenida a la Navidad a las ocho once y media no es exactamente once y media semana enfrentar en Las Gaunas Logroño frente al Levante que es el tercer clasificado de la Liga Iberdrola un auténtico equipazo así que vamos a de regala una entrada doble para si queréis ir a acudir a este evento de Las Gaunas porque estas futbolistas lo que necesitan es el apoyo de todos los riojanos y que cada vez más gente se suma el proyecto de ley de F Logroño en la máxima categoría del fútbol español bueno pues ya tenemos a una una sentada ante los micrófonos de Radio Rioja de SER Deportivos de ser activos buenos días buenas cómo te llamas hola Nerea oye una pregunta antes de que los lances tu pregunta haces algún deporte Nerea

Voz 0419 09:43 una pena me gustaría practicar el de fútbol fútbol bueno

Voz 0250 09:47 pues mira aquí tienes dos referentes fantásticos e para que veas que las chicas pueden hacer fútbol el deporte que además al máximo nivel como como ellas lo están haciendo pues adelante con tu pregunta

Voz 0419 09:58 con qué dificultades te has encontrado para ser futbolista y además chica

Voz 0250 10:05 pues lo poder responder las dos sin problema ninguno

Voz 0394 10:08 pues yo por ejemplo que llevo practicando el fútbol de los cuatro cinco años más o menos sí que es verdad que tuve que empezar jugando con con los chicos de mi clase que era la única chica si al final también juegas en campos de tierra hace ya muchos años bueno al final tengo dificultades como tú que tienes que escucharte siempre en Vitoria parte de tratan igual pero no tampoco con igual igual que a los chicos pero bueno yo creo que poco a poco ha ido eso o mejorando y se ha ido cambiando oí y ahora la verdad que nos encontramos no a la par que que los chicos pero bueno muy muchas mejoras habido oí poco a poco

Voz 7 10:45 vamos vamos haciendo mejor fatuo en tu caso como fue el caso

Voz 0250 10:50 la alguno estás tenido que superar que imagino que habrán sido muchos cuenta

Voz 7 10:53 yo en mi caso por ejemplo Mi madre no aceptaba que yo fuese a jugar a fútbol que no llevaba la falda por ejemplo como las demás chicas que no se o sea que no sea que no fuese femenina

Voz 0394 11:07 como las demás chicas pero eso a mí me daba igual

Voz 7 11:10 porque a mí me gustaba el fútbol entonces pues yo nunca he dejado que mi madre eh me dijera que no podía jugar a fútbol por ser chica yo siempre he hecho lo que más me gustaba que era el fútbol seguir entrenando seguir jugando hasta que un día pues me apunté a un club idea ahí pues aquí estoy

Voz 0250 11:32 se trata de ser feliz no haciendo haciéndolo que a uno le gusta que puede ser fútbol baloncesto leyendo muchísimo estudiando muchísimo pero que cada uno vaya encontrando su felicidad no chicos así que ya sabéis hay que ser felices y eso es lo más importante gracias

Voz 3 11:45 por qué pregunta y un aplauso no se lo ha merecido grasas frescas

Voz 6 11:52 seguimos recibiendo alumnos

Voz 0250 11:54 ya se sienta un nuevo alumno del Divino Maestro en este colegio donde también Nos están recibiendo dime tu nombre por favor alejando te pediría que te acerques un poquito más al micro y es posible gracias bueno Alejandro hace algún deporte si al fue en qué equipo juegas en el EDF bueno pues mira aquí tienes compañeras de club eh así que entre Hideki juegas tú de medio bueno ahora que juegas en fútbol sala ya ya estás en fútbol Yerma eh bueno pues pues muy bien adelante con tu pregunta

Voz 0419 12:25 buenos como los equipos de categorías inferiores ha llegado a Primera División

Voz 0394 12:32 bueno pues yo creo que a base de de trabajo de de esfuerzo y sacrificio todo todo se puede conseguir no sólo en el fútbol hay hilo que yo les diría es que trabajéis que que si tienes un sueño que lo con el que lo sigas Ike que trabajando a tope Hay creyendo en él lo lo que se puede conseguir que al final no todo es si el camino en todo desde bonito pero bueno que hay cosas difíciles y cosas buenas y que todo eso puede conseguir

Voz 0250 13:02 que a veces cuesta mucho llegar al al nivel que están estas futbolistas pero que evidentemente aquí está el trabajo la constancia de que su que es un elemento esencial en el en el deporte

Voz 7 13:13 pues sí yo por ejemplo por mi caso yo desde que empecé a jugar pues uno de mis sueños era llegar a jugar a primera división con trece años hija pues desde los trece hasta los ven hasta los diecinueve veinte pues yo he estado trabajando luchando por con con por cumplir mis sueños y bueno con trabajo esfuerzo sacrificio de privarse de otras cosas que a lo mejor si no estuvieras jugando a X nivel pues te daría igual hacer tras hacer estas otras cosas pero jugando en el nivel que estamos jugando pues te privadas de ciertas cosas pero porque te gusta porque disfrutas si no no estaríamos aquí

Voz 0250 13:55 pues muchas gracias no tienes otra pregunta tiene otra pregunta no no pues muchas gracias y un fuerte aplauso para

Voz 6 14:02 me pregunta si tendrá otro nuevo vale uno el del Divino Marta

Voz 0250 14:07 otro que además después se va a llevar su entrada a doble porque el sábado está guay hablar con ellas es fantástico pero también hay que jugar que juegan alucinante cómo te llamas Sebastián haces algún deporte si el fútbol fútbol en qué equipo juegas en el aire

Voz 6 14:23 bien bueno pues oye qué bien es esta que están llegando estos fantástico de que juegas

Voz 0250 14:29 de en medio y a veces de defensa de defensa a muy bien muy bien pues adelante con tu pregunta a qué deportistas mías y por qué a qué deportistas admira es chicas pues

Voz 0394 14:42 mira yo por ejemplo soy jugador en su portera pero siempre me ha gustado como deportista he Iker Casillas cómo no se me encantaría poder eh conseguí lo que ha podido conseguir el que es muy difícil pero en el tengo como referente y luego como deportista individual de me gusta mucho Rafa Nadal a fines un deportista que juega individual pero que te el sacrificio que irá garra que sacas

Voz 7 15:08 siempre pues me hace diferente a los demás fatuo tu que referente sostenido yo bueno con casi todos Leo Messi por su humilde por supuesto yo también es Leo Messi por su humildad trabajo y constancia luego de fútbol femenino pues a América Vasquéz supongo que no la conoceréis pero como juega en mi posición pues me siento un poco identificada con ella

Voz 0250 15:36 pues gracias por tu pregunta ni un fuerte aplauso para para agosto

Voz 6 15:40 compañero que echó y las veces de periodista deportivo gracias seguimos recibiendo alumnos

Voz 0250 15:46 y del colegio Divino Maestro yo creo que hemos cambiado el curso verdad ya estamos de quinto no te quinto bueno pues como cuál es tu nombre Diego hola Diego encantado de saludarte primeras en la radio has hablado en alguna otra ocasión no primera vez no Diego bueno pues que deporte haces tenis

Voz 0419 16:03 ese gol juegas a tenis tenis Ségol

Voz 0250 16:06 donde juegas al tenis al tenis jugó en esto

Voz 0419 16:08 escolar aquí

Voz 0250 16:11 donde lo practicas en La Grajera en La Grajera cuanto entrenas a gol

Voz 0419 16:15 a gol voy los sábados para la extraescolar

Voz 0250 16:20 qué tal se te da como bien empezaste en esto del golf porque te llamó la atención el gol pues éste

Voz 0419 16:27 en mi pueblo hay un minigolf y yo desde pequeño voy ahí me gustó mucho y un día mi abuela me dio Un para entrar en la extraescolar de golf en La Grajera

Voz 0250 16:41 sí ya hay empecé a jugar algo de verdad oye pues que hay que probar otros deportes que está muy bien hacer fútbol baloncesto atletismo pero que bueno mira tenemos aquí un ejemplo de un compañero que que juega a tenis ya golfa así que mucha suerte ya ya disfrutar mucho de esos dos deportes tan tan divertidos adelante con tu pregunta

Voz 0419 16:59 en un futuro te has planteado continuar con tu deporte como árbitro entrenador

Voz 7 17:08 bueno yo que como soy joven pues

Voz 0250 17:12 sí

Voz 6 17:14 todavía no me planteo yo estoy dando muchas vueltas e a mi futuro pero bueno

Voz 7 17:20 sí me gustaría en un futuro pues entrenar a niños como nosotros

Voz 0250 17:26 Silvia tú que que tienes pensado

Voz 0394 17:29 pues sí que es verdad que me gustaría seguir vinculada al deporte en concreto el fútbol tanto árbitro Milán no es una cosa que me llame mucha atención

Voz 0250 17:38 qué hacen falta por cierto sí sí sí colegiada Si jueces de línea es necesario que las chicas también vayan vayan pensando que tiene una posibilidad de de de tener un futuro porque evidentemente esto están desarrolle el deporte femenino y el fútbol en concreto

Voz 0394 17:53 y como entrenadora pues bueno no me lo he planteado pero sí que me gustaría pues poder e intentarlo que nunca se sabe porque también hacen falta entrenadoras chicas y cada vez el potencial está siendo mayor pero bueno ahora mismo estoy centrada lo que se de un jugador ahí en en compatibilizarlo con con un trabajo entonces pues ahí me quedo de momento que también su hijo

Voz 0250 18:13 ha sido muy buena la pregunta muchas gracias un fuerte aplauso para para el cómo

Voz 6 18:17 lo que se lleva además reentrada al doble para este domingo este

Voz 0250 18:22 sábado sábado a las once y media en Las Gaunas S D F levante con el objetivo de del equipo de Logroño de ganar a uno de sacar un punto al menos contra uno de los mejores equipos de la categoría sin duda el Levante que presupuesto vamos triplica al de la entidad de Logroño hola qué tal estás bien cómo te llamas Ignacio o la Ignacio eh que deporte haces otro buen fútbol en qué equipo juega en el MDC estamos que nos salimos que barbaridad de que juega de lateral y de extremo de lateral y de extremo que te gusta más defender o atacar o hacer las dos cosas las cosa venga pues adelante con tu pregunta

Voz 0419 19:00 tener una alimentación especial debido al deporte que practica gays

Voz 0250 19:05 se ríen pero debe

Voz 0394 19:08 pues no tenemos os ha estrictamente no tenemos un un que no ponga han así vamos tan estricto pero sí que es verdad que tenemos un preparador físico que nos pesa hay nos tiene a rajatabla tema deceso IU y al final si queremos ser deportistas de élite queremos competir bien y queremos estar lo más lo lo mejor posible tenemos que cuidarnos si privarnos de cosas que igual pues podríamos come den en otro aspecto pero bueno al final si sarna con con gusto no pica entonces si si te gusta el deporte y estás contenta quitarte el chocolate creo quitarte el el dulce o lo que sea pues no no importa

Voz 0250 19:50 fatura hay que comer bien y hay que comer bien es una vida saludable para para luego poder rendir no sobre todo el tema de lesiones que viene muy relacionado también con la alimentación

Voz 7 20:01 yo por ejemplo en mi caso he sido siempre comer mucho entonces

Voz 0394 20:08 al estar aquí y ahora en la élite

Voz 7 20:10 pues me cuesta muchísimo no comer por ejemplo que

Voz 9 20:15 comerme unos nada es una casita en mandona pero bueno

Voz 0250 20:20 pero bueno ya sabéis chicos hay tiempo para todo pero no todo el rato esto sea porque aquí quién come tres veces a la semana verdura que levante la mano pero me me me están diciendo la verdad proceso está lo justito

Voz 6 20:36 bueno lo vamos a dar por bueno lo vamos a dar por bueno no lo creemos yo creo que no lo vamos a creer venga pues se que gracias por por tu pregunta muchas gracias

Voz 0250 20:45 llevas tu entrada doble para ver ese gran partido entre los

Voz 6 20:47 Toño y el Levante gracias un fuerte aplauso para el compañero recibimos aquí en este salón de actos fantástico del divino de lino maestro eh

Voz 0250 20:59 cómo te llamas o la Paula encantado de saludarte eh que deporte haces Paulao que inicia el límite gimnasia rítmica donde haces en qué club enviar niños en Villamediana cuantas cuántos días a la semana gimnasio cuatro y compite es el fin de semana que está súper entregado a la gimnasia rítmica sí que es lo que más te gusta de la gimnasia rítmica cuando estoy con mis compañeras y me lo pase a eso es lo eso es lo más importante claro que sí bueno pues adelante tu pregunta con para las futbolistas del de

Voz 0419 21:28 con un página es los estos días y los deportes

Voz 0394 21:32 pues yo en mi caso ahora mismo acabé estudiaría hace unos años hay hasta ahora hace poquito lo estado compaginando con con trabajo con trabajo aquí sí que se puede os nuestro nivel no deberá hemos en el aspecto de que al final sí Nos dedicaremos tiempo al final al fútbol sería lo mejor pero bueno Nos tenemos que intentar sacar pues de otro lado también cosas para para un futuro y al final yo Your yo por mi parte

Voz 7 21:59 ese trabajo oí hay practicó el fútbol

Voz 0250 22:02 facturó en tu caso estas logrando compatibilizar el deporte de de élite con algún tipo de estudios algo que has aparcado para centrarte en tu carrera que estas cuestiones también pasan eh hay deportistas que cuando estás en la élite tienes que aparcar un momento los estudios para eso sí luego retomarlo se o sea que no es incompatible ni mucho menos

Voz 7 22:20 mi caso pues antes de venirme aquí posee dejando aparte los estudios ir pues lo estoy compaginando el fútbol pues con el trabajo y entrenar a niños también que me ha gustado mucho entonces tengo tiempo para las dos cosas al final

Voz 0250 22:36 hay que sacar tiempo para hacer deporte para estudiar para para para divertirse para hacer para hacer muchas cosas pues gracias por tu pregunta ir mucha suerte con la gimnasia rítmica e poner un fuerte aplauso

Voz 6 22:49 compañera pasando Nozal unos

Voz 0250 22:53 de aquí del colegio Divino Maestro creo que cambiamos de curso verdad son de sexto de sexto bueno cómo te llamas Andrea hola Andrea que deporte que deporte haces fútbol fútbol en qué equipos juegas no juega ningún autor antes estaba en El Revellín en El Revellín femenino eh venga pues adelante con tu pregunta

Voz 0419 23:14 ahora que se acerca a mí la Navidad que desocupe iríais para el equipo que sueños gustaría alcanzar juntos gracias

Voz 0250 23:22 oye fantástica pregunta e muy buena pregunta bueno que sueños tenéis en

Voz 7 23:28 el mio es meter un gol en Las Gaunas y conseguir los tres puntos para el equipo

Voz 0250 23:33 fíjate un sueño que parece pero bueno ahí estaba un sueño cortito que a veces no hay que marcar de sueños sino un sueño de corto plazo que que son los que motivan a trabajar día a día en tu caso Silvia qué sueño tiene

Voz 0394 23:44 pues yo fue en en pediría el poder mantenernos en la en en la Liga Iberdrola lo antes posible mantenerla la categoría y luego en sueño personal pues poder aportar lo máximo al equipo así que todo sea positivo

Voz 0250 24:00 todo se complementa fatuo se hincha meter goles en Las Gaunas del equipo logra el sueño de la salvación de de Silvia gracias por tu pregunta y un auténtico placer un fuerte aplauso para pregunta que seguimos recibiendo alumnos aquí en Radio Rioja la Cadena SER eh yo te preguntaría si estuve una vez en la radio no porque como te llamas Daniela como te apellida García hay yo a mi derecha me siento cada mañana con con con Diego García no sé si te suena de algo que que te que te suena a es tu padre pues pues nada que adelantó que deporte ACS que deporte hace Tatiana atacó a ella no ya no haces ninguno haces Nata yo no hacía natación natación bueno pues hay que decir que hacer un poquito un poquito de deporte adelante con tu pregunta

Voz 0419 24:54 buenos días a Weis ha alcanzado las metas que hace unos años parecían imposibles ejemplo sois un ejemplo para el deporte femenino esta ya orgullosas de ello os asusta un poco la responsabilidad

Voz 0250 25:08 está esta doble pregunta tiene su miga de casta le viene al galgo sin padre periodista e hija con una dos grandísimas preguntas si bueno

Voz 0394 25:20 la ve al final la responsabilidad la tenemos porque hemos conseguido llevara a La Rioja a lo a lo más alto en el deporte femenino ir bueno sí que tenemos ese ese miedo de de tener que dar el cien por cien todas todas las semanas en todos los partidos y poder dejar el nivel muy alto pero también yo creo que es que es un orgullo para para nosotras ahí y que en términos esté animando y apoyando tanta gente eso nos anima a poder seguir doscientos por cien

Voz 0250 25:49 para tu cómo lleváis eso de la responsabilidad de estar en la élite de de toda la gente que detrás de todo el trabajo que está haciendo todo el trabajo que se aquí las eh

Voz 7 25:58 bueno al final lo tienes que llevar como a ver como muy bueno en plan natural sin más porque Si hay mucha gente detrás de esto pero es que nosotras también no no es fácil

Voz 9 26:11 levantarte a las siete de la mañana para ir a entrenar todos los días de la semana luego llegar el fin de semana viajar

Voz 7 26:18 que es que al final no no es nada fácil pero es un ahí

Voz 0250 26:23 no no no te preocupes que es es es la constancia en el trabajo diario no

Voz 10 26:29 sí eso

Voz 0250 26:30 pues gracias por la pregunta gracias por la respuesta chicas fuerte aplauso sí está perfecta Fat uno sufra el puesto nos quedamos

Voz 6 26:43 Blanco eh que no me pase a mí ya verás ese drama es bueno pues tenemos un nuevo alumno cómo te llamas

Voz 0250 26:49 hola alejando te pues hacer un poquito más el micro por favor Alejandro que deporte haces fútbol fútbol en qué equipo juegas en el DF estaba clarísimo eh que lo iba a jugar un triple y iba a fallar o juegas el la Oyonesa de que juegas básicamente es donde te ponga no eso está muy bien hay que ser polivalente en la vida que está muy bien bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 11 27:14 tiene que ser difícil ser deportista de élite el esfuerzo o la presión las rivalidades la súper a reacción personal cuál es vuestra motivación para seguir mejorando

Voz 0250 27:25 dónde encontrar esa motivación yo creo que también tiene que haber un poco la pregunta anterior en el objetivo ya sea a corto medio largo plazo no de marcar un gol de salvar al equipo pero cuál es la motivación personal que tenéis

Voz 0394 27:37 bueno yo creo que al final eh el tener confianza en uno mismo y que el equipo también haya apostado por ti para para contar contigo en en el club vi en en primera división y es lo que te hace el estar al cien por cien intentar mejorar cada día a esforzar te mucho hoy en los entrenamientos y en los partidos intentar estar lo mejor posible y siempre con con una sonrisa sigue tanto si te toca jugar como Si nos tocan el banquillo nos tocan la grada está siempre con la mejor cara Hay apostando siempre por porque vaya a lo mejor él el equipo

Voz 0250 28:12 y la última en uno y que responda Faluya si lo cerramos por todo alto pues un aplauso gracias

Voz 6 28:21 ya puede pasar el el último alumno que tiene una pregunta que además se va a llevar su entrada doble para ver

Voz 0250 28:26 este sábado ese interesantísimo Logroño Levante cómo te llamas Javier Javier qué deporte hace es fútbol fútbol en qué equipo jugará Messi tendría que haber jugador ha enviado cuesta de que juegas de defensa de Defensa venga pues la pregunta para fatuo

Voz 11 28:43 buenos días a lo largo de estos años seguro que habéis tenido muchas personas importantes a vuestro lado oye alguna a la que especialmente de decíais agradecerle su apoyo

Voz 0250 28:54 no esto es muy importante al final acordarse de la gente que está siempre ahí en los buenos y en los malos momentos fatuo

Voz 7 29:00 bueno yo en mi caso de mi ex entrenador al el el cual considero que es mi padre futbolístico porque desde los trece años hasta ahora bueno hasta que me he venido aquí en el Le de F pues ha estado conmigo en las buenas las malas si me ha tenido que regañar me regañando encima tengo que felicitarme ha felicitado en todo momento iraquí y a día de hoy siempre pues mira a acordar de él

Voz 0250 29:30 Silvia como es muy buena pregunta igual te apetece también acuérdate de de alguien que te ha ayudado en todo este viaje hasta la élite

Voz 0394 29:36 sí yo destacaría a mis padres que son los que siempre me han seguido desde desde pequeña los que me han apoyado allí han viajado conmigo a a diferentes ciudades diferentes países ir siempre me han dicho lo bueno me han dicho lo humano y lo malo y han estado ahí

Voz 0250 29:51 siempre siempre siempre para apoyarme pues un fuerte aplauso fantástica pero

Voz 6 29:55 Junta y nosotros vamos evolucionando en este ser activos aquí en el colegio Divino Maestro

Voz 0250 30:03 antes queremos agradecer a Silvia bueno a todos los alumnos se que habéis hecho las preguntas muchas gracias Yasir Arafat un desearos muchísima suerte en ese objetivo yo creo que este domingo fatua llegar tú momento de celebrar en Las Gaunas estoy segura ante todo un Levante te Silvia tranquila porque yo estoy casi convencido de que con todo el trabajo que estáis haciendo os vais a salvar a final de temporada gracias por ayudarnos a compartir yo creo que este instante de radio tan tan divertido y tan excitante rico muchísimas gracias

Voz 0394 30:29 gracias a vosotros pues nosotros hacemos un breve

Voz 0250 30:32 eso para la publicidad y enseguida regresamos aquí con los profes que también os apetece hablar mucho con ellos

pues La Rioja continuamos en ser activos en el colegio Divino Maestro sí han tenido un fortísimo aplauso las futbolistas del F Logroño yo creo que a los profes hay que darle sus súper fuerte aplauso no oye

Voz 6 33:18 yo creo que sí que cederán te dan ganar lo merecen por estar todos los días día a día hay enseñándolos ya mejorar

Voz 0250 33:26 ya ya ser mejores alumnos también estoy con con Javier Tobalina Icon Andrea Fernán que son director y profesor de educación física en Secundaria también un grupito de alguna parte de de primaria ya Andrea que es profesora de Educación Física en Primaria en este caso bienvenido los dos a ser a SER Deportivos a ser activos gracias lo primero por recibirnos pues recibe unos también en este caso el director que se que hemos estado haciendo las gestiones muchísimas gracias

Voz 10 33:51 muchas gracias a vosotros Sergio y en este sentido queríamos agradeceros la presencia hoy aquí y todo lo que sea con pactar con acercar a los niños hoy en día a los medios de comunicación y al mundo real fuera de la escuela bienvenido sea

Voz 0250 34:07 Nos apetece mucho también conocer un poquito al colegio Divino Maestro en en primero la educación física si te parece Andrea cuéntanos un poco que que valore esta a través de de de enseñar a los alumnos con con el ejercicio y el deporte en las aulas

Voz 21 34:23 buenos días bueno y en primer lugar agradecer a Silvia Jafar su aportación enhorabuena por vuestro trabajo y bueno en mi caso soy profesora de Educación Física de primero a cuarto de Primaria entonces en estos primeros niveles sobre todo lo que tratamos a través del juego y la iniciación deportiva es de que los alumnos pues adquieran valores fundamentales como la cooperación el compañerismo y la solidaridad Illa ayudan entre sus compañeros sobre todo

Voz 0250 34:56 y es algo que se fomenta a lo largo desde el inicio de desde lo más pequeños hasta hasta los mayores y Javier como como lo ponéis en práctica porque no sólo es en el aula me imagino que también es fuera con otras actividades en este centro no efectivamente Sergio que es lo que se trata es que

Voz 10 35:13 a través de espacios en este caso homologación física o cualquier otra materia o cualquier otra actividad de centro de forma común acerquemos eh al niño y al alumno hoy en día a que esté preparado a superar cualquier reto que se encuentre en la vida fuera del ámbito escolar eh quién nos conoce dentro de la ciudad de Logroño sabrá que somos un centro muy identificado con las causas sociales con las causas solidarias de lo que se trata también de alguna manera es que a través de cualquier actividad académica y pedagógica pues transmitir los valores humanos humano cristianos en nuestro caso más concreto para acercar al niño pues a una buena convivencia dentro del ámbito del colegio de la de la familia ir Uribe

Voz 0250 36:00 Nos preocupa en ser activos mucho la vida saludable y el deportes es es una elemento una herramienta fundamental también la alimentación ha pedido que levantará la mano los alumnos y a ver qué tal comían esa esa verduras frutas como trabajáis también este aspecto en el centro si se trabaja de alguna forma

Voz 21 36:19 sí claro nosotros desde los primeros niveles desarrollamos unidades didácticas en las que trabajamos por ejemplo la higiene postural no solo durante la hora de educación física sino también durante las clases y además también se da mucha importancia a la alimentación iba a los hábitos de vida saludable y a la práctica deportiva con actividades extraescolares desde infantil hasta educación secundaria obligatoria de deportes como el tenis el judo en Asia rítmica yoga diversas actividades eh

Voz 0250 36:55 cómo como os lleváis un poquito en la dinámica del centro pues pues es la constatación de que los niños se están haciendo deporte ahí están sabiendo llevar en esa cuestión en una educación adecuada

Voz 10 37:11 bueno nosotros eh a través de la educación física lo que intentamos como primer objetivo es que ellos acojan con gusto eh los valores que transmite el deporte e como segundo objetivo el que ellos aprendan a valorar los beneficios de una buena práctica de actividad física poco a poco cuando van creciendo iban llegando a las edades adolescentes van conociendo las desventajas de una vida sedentaria es en los cursos de Secundaria eh hacemos varias unidades didácticas encaminadas a contenidos que tienen que ver con la condición física y la salud dentro de estos contenidos aprendemos pues como he dicho beneficios de la práctica de un buen ejercicio físico diario acercamos a los alumnos de nuestro Colegio la figura de la Organización Mundial de la Salud de sus recomendaciones para la población mundial E intentamos pues como docentes al fin y al cabo transmitirlo con nuestro propio ejemplo intentamos ser referentes para ellos dentro del ámbito del deporte de las relaciones personales en general

Voz 0250 38:17 es Andrea Javier a los alumnos del colegio Divino Maestro muchísimas gracias por la acogida por el recibimiento por este espacio que no sabéis facilitado gracias también a las las ve detrás del ordenador gracias por acompañarnos este programa que ha sido un auténtico placer yo creo que nos hemos ganado todos un fuerte aplauso para cerrarla

Voz 6 38:37 el primer capítulo de cera activos gracias como siempre os digo abrir primero una ventana la información indio

Voz 0250 38:43 pues otra venta no más grande la vida fortísimo abrazo De Gaulle adiós

