Voz 1459

00:26

estamos en un nivel de ocupación del máximo histórico eso es algo también que ha generado alarma al ver que no damos abasto a todas las necesidades que como entidad no tenemos la responsabilidad política pero sí moral pero queremos ayudar más pero no podemos porque en la medida que acogemos familias y las administraciones no nos facilitan la salida es imposibles