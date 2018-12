Escucha las noticias de las 16:00 (19/12/2018)

la ministra de Educación ha confirmado que se mantendrá el sistema que tanto criticó el PSOE la oposición con una parte fija y otra variable para las becas Isabel Cela asegura que harán cambios para mejorarlo pero reconoce que no se volverá al modelo anterior en el que no había un presupuesto cerrado por cuestiones económicas

Voz 0055

02:01

Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes los jueces son claros estamos en un procedimiento no concluso el Consejo de Ministros por ahora sólo ha aprobado actos intermedios que dan continuidad al procedimiento pero la exhumación del dictador todavía no ha sido firmada ya conocíamos el resultado ahora también los argumentos los jueces del Supremo explican eso sí que la familia Franco podrá recurrir el acuerdo que ya autorice la extracción de sus restos y recuerdan que si eso sucede el dictador no saldrá de Cuelgamuros hasta que ellos lo autoricen la resolución cuenta con un voto particular de un magistrado que dice que el recurso de los nietos de dictador ni siquiera tendría que haber sido admitidos