las familias del instituto de San Fernando en las tablas se han concentrado esta mañana para protestar por el traslado de menos de menores extranjeros no acompañados al complejo educativo en el que se encuentra el centro la protesta se ha producido coincidiendo con la visita del presidente de la comunidad al nuevo centro de seguridad de comen de Colmenar Viejo hay que recordar que las familias de este instituto denunciaron ante la Fiscalía Provincial de Madrid al propio Garrido ya los consejeros de políticas sociales Lola Moreno y al de Educación Rafael Van cree que en por lesionar los derechos fundamentales de sus hijos Ángel Garrido insiste en que el reparto de estos menores está haciendo en grupos pequeños para garantizarles una atención adecuada

son menores tenemos que darles la máxima protección y también el máximo anonimato y por tanto hablando con ellos por supuesto sin darles ningún dato de ese iban a abrir o no como está haciendo en todos los casos en ningún caso vayan donde vaya a los Mena Se van a llevar en grupos de de muchos chavales va a ser siempre grupos reducidos de tal manera que se puedan trabajar con los profesores que les van a acompañar ese pueda trabajar bien

Voz 2

01:13

es nuestra primera recomendación es no aceptar ayuda de desconocidos ya que en algunas ocasiones tras esta voluntad de ayudar esconde un delincuente que está preparado pues para actuar al descuido no llevarlo siempre la misma cartera o bolso insiste va sacar dinero en un cajero pues comprobar que nadie observando que nadie no esté siguiendo