Las noticias de Cantabria, 17:02 (19/12/2018)

Voz 1593

00:06

parlamento ha rechazado por unanimidad la solicitud de voto telemático que la diputada de Podemos Verónica Ordóñez ha registrado este mismo miércoles según informa la agencia Efe la petición de la portavoz de la formación morada no ha sido aceptada por qué no se ajusta dicen a los requerimientos del reglamento la mesa ese reunido para tomar esa decisión sobre las solicitudes Doña Ed que ha llegado vía registro un día antes del debate de los presupuestos de Cantabria para dos mil diecinueve ha pedido el voto telemático después de que el lunes su compañero de partido José Ramón Blanco regresara al Parlamento después de un periodo de baja Blanco solicitó la baja tras hacerse público a principios de octubre un supuesto acoso a la propia la portavoz y dos personas más de Podemos ya el lunes Ordóñez dijo a los periodistas que no se iba a sentar junto a Blanco al que dice además que va a llevar a los tribunales como les venimos contando podemos Cantabria la formación sopesa seriamente la expulsión de José Ramón Blanco del partido si el diputado no renuncia tal y como le ha solicitado la formación morada su acta en el Parlamento de Cantabria