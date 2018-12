Las noticias de Navarra, 18:02 (19/12/2018)

Voz 1

00:22

no lo que hay que hacer que reportaría apostó Otero Chota de cabeza como sea pero Pável un vendedor de la ONCE de tira para él impide el el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE porque ahí puede estar ahí puede estar uno de los setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros que se van a sortear el próximo uno de enero y recuerda que hay más de novecientos diez mil cupones premiados pueden estar por cualquier parte no te equivocas Icon perdía el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE a tu vendedor habitual en puntos de venta autorizados juegos once punto es recuerda mucho genio Bosch el partido con el cupón del sorteo de Navidad la treinta años