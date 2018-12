Las noticias de Galicia, 18:02 (19/12/2018)

más detalles sobre el hundimiento del pesquero gallego a primera hora de esta tarde a cuatro millas y media de Cabo Fisterra Se trata del sin querer Dow son cerca con base en Porto Novo tres marineros han muerto sus cuerpos han sido recuperados del agua un cuarto el patrón del barco permanece desaparecido el resto de la tripulación seis hombres más han sido rescatados con vida de las lanchas por dos pesqueros y trasladados a tierra el hundimiento se ha producido en la zona de dos y dos entre Fisterra y muros un punto peligroso por la posibilidad debatir contra las piedras la conselleira do Mar Rosa Quintana explicaba desde Bruselas cómo saltó la alarma en salvamento marítimo

Voz 2

00:38

pobre a una y media de la tarde o algo así saltó alguna alarma que perderán de vista O Barco el servicio de Salvamento Marítimo Guardacostas da Consellería llamaron al centro de Fisterra para que ver si tienen alguna información y fui a partir de ahí cuando nos fueron dando esta información no hemos podido contar muy tomar un barco de cerco y que en principio pues Viña de rematar la faena osea que no fue una operación porque parece ser de pesca sino no sabemos lo que pudo pasar