Voz 2

00:03

bona tarda al Pedro Sánchez asistirá al acompañante a la ministra de Economía Nadia Calviño inhalada Trabajo Magdalena Valerio por parte de la Generalitat Ankara no está confirmada la presencia de transiten catalana que chupa recuerden cada más que esto ahora a las seis y tras president Quim Torra Pedro Sánchez que fuera al Barça no sólo al dispositivo tendrás a que esta tasa Hafez la última reunión entre el repasan Times da Tots els presidida para halagada al guber Teresa Cunillera el dispositivo Luca importantes problemas da movilidad Tabarés una sobre tot a amar Josep explican tan beca la autopista AP set hasta tallada Figueras Ana Mattei Santín no capa la frontera para andan manifestase dio a France alcista Figueras las Weigle a esas dos al que provoca diversas Cubas Ana que pum inunda cada deudor vascas Poulsen droga paté ve un día psiquiátrica mes a mes alza tanta pasión son víctimas de violencia Diana son dadas de un hospital de Almarza Barcelona aunque RACC humana KAS facilita la exista que estas zonas al centralista track también Marta Torrens es la coordinadora principal dado traballo