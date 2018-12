La Ventana La RIoja (19/12/18)

Voz 1 00:00 a La Ventana

Voz 0866 00:13 hola qué tal muy buenas tardes le saludamos ya desde La Rioja era aportó dos sabido era sólo cuestión de tiempo y así ha sido La Rioja no tendrá Presupuestos para dos mil diecinueve ya es oficial en un Consejo de Gobierno de extraordinario celebrado esta mañana el Ejecutivo ha decidido prorrogar los del actual ejercicio veinticuatro horas antes del pleno parlamentario para debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por los tres grupos de la oposición pleno que ya no se celebrará de esta manera el Ejecutivo anuncia aprobar su presupuesto y acusa a los grupos de la oposición sobretodo a ciudadanos de inmovilismo Begoña Martínez consejera de Presidencia y portavoz

Voz 3 00:52 el Gobierno de La Rioja decidió tomar la decisión de prorrogar los presupuestos generales de este año del dos mil dieciocho que entrarán en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve La Rioja tendrá Presupuestos en dos mil diecinueve porque es una responsabilidad de este gobierno el Gobierno está tomando esta decisión en defensa de los intereses generales y para garantizar el crecimiento económico y social de nuestra Comunidad

también les contamos que el Consorcio de Extinción de incendios y salvamentos de La Rioja CEIS Rioja llega a más municipios el CEIS Rioja aglutina ya más del noventa y nueve por ciento del territorio riojano tras la adhesión de Nava Jun corporales de madera en dos mil diecinueve se cubrirán las siete plazas vacantes existentes para bombero conductor mediante un sistema selectivo de concurso oposición que ya se está celebrando también les contamos que el proyecto gira mujeres de Coca Cola llega a Logroño Se trata de un proyecto dirigido a ofrecer formación asesoría e impulso para ayudar a encontrar ideas para crear y sacar adelante un negocio del taller está dirigido a mujeres entre dieciocho y sesenta años con ganas de aprender con negocio o desempleadas que en algún momento se hayan planteado la posibilidad del autoempleo vamos a conocer ya qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología ahí está Alba López qué tal buenas tardes

Voz 1876 02:18 buenas tardes mañana jueves a La Rioja amanecer hemos con brumas y algunas nieblas matinales especialmente en La Rioja Alta a lo largo del día encontraremos se cielos cubiertos con probables lluvias en el área de la sierra por la tarde tenderá a quedar intervalos especialmente en el Valle la cota de nieve de los en mil cuatrocientos mil seiscientos metros su viendo a cotas más altas y en cuanto a las temperaturas subirán de forma ligera será más acusada las subidas de las mínimas en la Rioja Alta valores nocturnos esta próxima madrugada de cero a seis grados y mañana ya máximas de doce en Calahorra Alfaro y Arnedo trece en Haro hilos catorce Logroño el viento por último será del suroeste en la sierra de dirección variable en el valle

Voz 0866 02:58 diez grados en el centro de Logroño

Voz 0866 03:05 pero iré más con las cerraduras

Voz 0866 03:58 se lo contábamos en portada La Rioja prorroga sus presupuestos para el año dos mil diecinueve la portavoz del Ejecutivo y el consejero de Hacienda han comparecido tras la reunión de urgencia del Consejo de Gobierno en la clase ha tomado la decisión de retirar los proyectos de ley de Presupuestos de medidas fiscales para el año que viene Begoña Martínez dice que hasta el último minuto el Gobierno ha mantenido la mano tendida y la voluntad de diálogo

Voz 3 04:21 hasta última hora el Gobierno ha mantenido su esfuerzo negociador is su afán por alcanzar un acuerdo para aprobar esos presupuestos hemos tendido una actitud proactiva ya abierta al diálogo con todos los grupos parlamentarios sin embargo se puede constatar que el debate de que se tenía que celebrar mañana en el Parlamento de La Rioja en realidad ya hacia labrado todos hemos sido testigos todos hemos oído y leído las posturas inmovilistas de los grupos parlamentarios unas posturas inmovilistas que han impedido alcanzar un acuerdo para que La Rioja tenga unos presupuestos nuevos en el año dos mil diecinueve

Voz 0866 05:03 bueno pues los grupos ya han reaccionado a este anuncio del Ejecutivo la portavoz del grupo socialista afirma que estamos ante un verdadero escándalo y ante el mayor fracaso del Gobierno que supone el epílogo a una nueva etapa agotada Concha Andreu señala que el Ejecutivo se ha quedado sólo en el Parlamento recuerda que el proyecto de presupuestos no servía de nada y que la responsabilidad es exclusivamente del Gobierno

Voz 7 05:25 por parte del Gobierno de La Rioja de sus de su proyecto de ley de Presupuestos es un verdadero escándalo es el mayor fracaso de este Gobierno es en definitiva el epílogo de una etapa agotada en su discurso de investidura el presidente ceniceros habló de dos objetivos uno de ellos era el hacer del Parlamento el centro de la vida política de la región y un segundo objetivo era el de trabajar por el crecimiento económico en La Rioja uno busca ha conseguido ha conseguido quedarse solo en el Parlamento el Parlamento ya no es el centro de la vida política de la región se ha quedado solo nadie le apoya en su en su camino hacia estos presupuestos que no valen para nada

Voz 0866 06:10 por su parte desde Podemos aseguran que la prórroga de los Presupuestos se traduce en que la comunidad volverá a tener unas cuentas insuficientes para los riojanos y una ley de Medidas Fiscales insuficiente para sostener el bienestar social Ana Carmen Sáez diputada de Podemos

Voz 8 06:24 la campaña electoral de la derecha liberal ya ha empezado hoy esto no es más que un movimiento estratégico para esconderse y ocultar el fracaso del Gobierno van a prorrogar unos presupuestos insuficientes para La Rioja y encima sin garantías democráticas porque el Partido Popular no ha querido responder ante el resto de partidos y ante la ciudadanía ha querido ahorrarse el bochorno de no sé sacar adelante sus presupuestos y además es la primera vez que lo ocurre esto en veintitrés años no sólo la ley de presupuestos no es la mejor para La Rioja sino que además se va a prorrogar una fiscalidad que que no está pensada para sostener el estado social sino que está diseñada bajo criterios empresariales está claro que La Rioja lleva años estancada en su crecimiento económico

Voz 0866 07:06 desde Ciudadanos señalan que ha sucedido lo inevitable que el Gobierno retire unas cuentas llenas de grandes anuncios pero sin contenidos Diego Ubis es el portavoz de la formación naranja

Voz 9 07:16 eh pero bueno lo que hoy se ha constatado pues es un paso lógico no ese pues esa retirada de de los del proyecto de Presupuestos tras el fracaso de este Gobierno por unos presupuestos de los grandes anuncios pero sin nada detrás no muchos anuncios mucha propaganda pero luego a la hora de la verdad no había nada no sabíamos cómo se ejecutan esas medidas no sabíamos cómo se iban a llevar a cabo

Voz 10 07:39 sobre sobretodo

Voz 9 07:41 acaso porque este Gobierno Si de algo tiran culpa es de no saber o no poder haber lleva unos presupuestos adelante porque no se han preocupado de

Voz 0866 07:51 primero cumplir con los acuerdos que tenían que en el paro

Voz 9 07:53 lo previo para para cualquier negociación nosotros ya dijimos en julio que tenían que rendir cuentas de los acuerdos que habíamos alcanzado en materia presupuestaria

Voz 0866 09:10 en La Ventana queremos fijarnos en todas esas actividades relacionadas con la Navidad estas actividades para disfrutar en familia con amigos para salir a la calle y también para visitar todos los municipios de La Rioja y nos vamos a detener precisamente en Villamediana de Iregua porque allí en Villamediana el Ayuntamiento la Corporación municipal ha preparado un amplio programa de actividades que pasa por exposiciones pero también por actividades deportivas por teatro por un sin fin de actos así que saludamos ya a la alcaldesa de la localidad Anabel Martínez qué tal buenas tardes

Voz 15 09:44 hola buenas tardes Diego un placer

Voz 0866 09:47 Belén decía que hay muchas actividades creo que no me equivoco verdad pues así es

Voz 15 09:52 vamos determina el Otoño Cultural que fueron dos meses octubre y noviembre Euromed que nacemos visto inmersos ya en esta programación de Navidad dos mil dieciocho dos mil diecinueve bueno pues es verdad que desde el día siete de diciembre comenzamos reluce si esta visita de Papá Noel sorpresa

Voz 0866 10:12 es una de las actividades que que estos días se pueden se pueden realizarse pueden ver en Villamediana pasa por dos exposiciones muy interesante

Voz 15 10:22 pues sí la verdad es que hay dos exposiciones una en la biblioteca municipal que durará hasta el quince de diciembre y otra que comenzará este viernes veintiuno de diciembre la primera se titula genera sí honesto genera acciones Novo poco antes relacionaba el autor es un bueno pues de un vecino de Villamediana Oscar Duarte que que la verdad es que es muy interesante porque claro es que combina esto de la interculturalidad de la convivencia de habla de la familia del compromiso y bueno es una manera de combatir deber pues bueno una gama cromática muy interesante en da luz y color no y la sed que yo recomiendo visitarlo porque merece muchísimo la pena no sorprenderá pues esta esta representación gráfica sí estará en la Biblioteca Municipal como decía hasta el quince de perdón hasta el doce de enero uno de diciembre que inauguró hasta el doce de nido

Voz 0866 11:20 sólo fotografía o es es pintura qué tipo de de en obras digamos se pueden ver en nada claro gráfica en este caso

Voz 15 11:27 eso Soent todo lo que vamos a ver en la biblioteca municipal es narración gráfica y bueno pues en su título sería la familia que Roubaix unida permanece unida no su origen colombiano yo no un poco de de lo que es la interculturalidad la globalidad de la justicia social y también bueno pues es un canto a al amor en todas las facetas al amor incondicional a la familia la amistad hizo el otro día especialmente a la comunidad Yukos no veía sus obras esta narración gráfica con tanta luz tanto color con tanta forma no al final es es también tanto la esperanza la esperanza que tiene los pueblos a la esperanza de una manera de vivir mejor de una sociedad más unida de un mundo mejor Noor diría yo que también es representa pues compromiso representa todo lo colectivo no como desde lo colectivo de solidaridad se puede se puede vivir mucho mejor y la Laura hace que luego te cuenta no porque también es un poco transmisor de esta atracción oral que a él ha ido pasando de generación en generación de hasta que ha llegado a él y bueno pues en el otro día que fue la inauguración como decía dieciocho de diciembre descontaba pues unos cuantos muy muy bonitos muy interesantes además con esta voz tan dulce no tan tan bonita y bueno pues esperamos acabar el día doce de enero con una exposición donde bueno pues acuda mucha más gente y él pueda contarnos un poco todas esas vivencias porque es fruto también de su vida no de de su vida como como inmigrante de Colombia España no y todas las peripecias en su Colombia natal conflicto y bueno la guerra no y también es Esperanza Aguirre salud que que los barrios tan denostado soltar tan perjudicados están aceptados por la guerra por la miseria porque también se pueden transformar si tenemos la voluntad de hacerlo una parte también de la decir digamos la voluntad política de responde a que nos toca pero también como Ciudadanos esta responsabilidad pues tengo que es un canto a la esperanza en la verdad que tienen una vida que merece la pena ser conocida hizo todo porque el autor está por allí les va a contar cosas y ser muy interesante la verdad que la queríamos dar esta Navidad ese toque de solidaridad de globalidad también sabe que no realmente a uno va al cada vez vemos más de personas que salen de sus países en busca de un bidón de Un mundo mejor que se les cuestiona que a veces pues no hay una estigmatización y queríamos romper esto pues bueno aquí en nuestro municipio en Villamediana con once que llevan muchos años a Merry m trece nacido Villamediana pero sí diametralmente

Voz 0866 14:04 bueno de de corazón

Voz 15 14:06 sí de corazón o lucrado en una en el día a día tanto de Villamediana como de Logroño en todo el centro cívico de Madre de Dios giré Ivo nos parecía muy interesante llevar esta exposición de Villamediana y agradece también cómo no su generosidad porque lo hace de una manera totalmente altruista eh

Voz 0866 14:24 bueno esa una exposición y luego tenemos otra

Voz 15 14:28 otra que inauguramos este viernes veintiuno de diciembre a las ocho de la tarde esta muy especial también para mí porque yo he conocido a a Vicente orillo o no que se dice soy jardinero paisajista esa persona más generosa que he podido encontrar a lo largo de mi vida por lo menos hasta ahora un apasionado de la vida que te transmite esa pasión ilusión o por la vida que ha recorrido el mundo entero diría yo con su mochila al hombro ido a poder ver son treinta y cinco años como bien dice él por el mundo a través de la fotografía tuviesen bueno pues la verdad es que es una una visita pues eso no se dedica me dicta hacía hacia la verdad es que es impresionante por todos los continentes y es un regalo porque también ha de este esa generosidad la máxima expresión el poder compartir con nosotros con todos los me trece de todos los que han acompañar este veintiuno de diciembre pero que también estará abierta hasta el seis de enero eh se podrá ver de siete a nueve desde el veintiuno de diciembre hasta el seis de enero

Voz 0866 15:36 bueno ahí está esa segunda exposición pero no sólo va la cosa de exposiciones porque también dentro de esa programación navideña hay teatro hay talleres para jóvenes está esa carrera San Silvestre alcaldesa cuéntanos un poco que tienen preparado para el municipio de la verdad que queremos un montón de cosas

Voz 15 15:53 decir escucho pues la habrá que hemos hecho un programa interesante no hemos hemos tenido te propone a la gente mayor sobre todo le encanta el teatro esos ellos tardes de domingo no de venga pues que tenemos hacer hoy pues ellas un día un poco así destruye destruye yo me voy al teatro Centro Joven la verdad es que bueno en hemos tenido el el el día dieciséis el pasado domingo tuvimos el teatro calceatense que fue una serie de sainete en también el Orfeón Logroñés que nos acompañó en la iglesia parroquial parroquial y seguiremos teniendo Teatro a lo largo del mes de de enero pero también tenemos en la gala de la gimnasia rítmica de Villamediana este sábado a la media pues muy interesante porque la verdad que la puesta en escena se lo se lo trabajado mucho ir preciosa merece la pena pero también tenemos talleres en familia en la biblioteca municipal el sábado veintidós y bueno pues tenemos el sábado día veintitrés tenemos también que es domingo con la Caixa Activa tenemos cócteles sin alcohol para jóvenes de diez a catorce años sábado domingos al que se tenemos perdiéramos diferentes programaciones para diferentes edades por ejemplo en la biblioteca el sábado veintidós de diciembre por la mañana cuentos en familia por la tarde con la Calle Activa para jóvenes de diez a catorce años pero también el domingo lo continuamos el sábado tenemos la gala de gimnasia rítmica tenemos también este jueves antes de todo pues también el concurso de belenes niños porque anteriormente portátiles pues este mueve veremos a años luego como bien decía tenemos en esa carrera de San Silvestre que organiza el Ampa del colegio y que este año tiene una novedad que eh bueno pues una carrera que que va a premiar la originalidad no al dictado más chulo divertido porque también queríamos hacer ese aliño poder disfrutar en familia es una carrera de San Silvestre con con papá y con mamá con niños con niña y bueno pues como vez un poco un poco de todo la verdad por por cierto que no se me olvide el cotillón de una tercera edad que el día veintinueve en víspera del noche vieja tenemos el cotillón de la tercera vez que se suma a este programa navideño

Voz 0866 18:07 bueno alcaldesa vemos que hay diversión para todos los gustos y todos los públicos pequeños adolescentes mayores adultos en familia por separado así que la diversión desde luego está garantizada en Villamediana Anabel Martínez muchas gracias por haber estado con nosotros

Voz 15 18:23 pues muchísimas gracias a vosotros por por contar con con conmigo en este caso para poder contar todo lo que te en Villamediana se está haciendo desearos a vosotros y a todos los los que nos escuchan no una feliz Navidad

Voz 0866 18:35 igualmente alcaldesa hasta luego

