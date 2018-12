Escucha las noticias de las 04:00 (20/12/2018)

Voz 1

00:20

así no sería la única ocasión en la que Montoya no contó la verdad a los investigadores porque los resultados del análisis forense también contradicen la versión del agresor en otro punto el detenido aseguró que la joven le preguntó por un supermercado la enseño engañó mandando a un callejón sin salida donde la agarró la golpeó y la dejó inconsciente después según su relato la metió en el maletero del coche la trasladó al lugar en el que después apareció y allí la intentó violar pero no pudo afirmación que queda desmontada con la autopsia que ha demostrado que si hubo agresión sexual precisamente la reconstrucción que el detenido ha hecho en las últimas horas junto a la Guardia Civil en su casa de El Campillo se han vivido momentos de mucha tensión con los vecinos del pueblo mientras el móvil de la joven sigue sin aparecer un elemento que podría aclarar las últimas horas de la vida de la joven