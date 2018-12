Escucha las noticias de las 05:00 (20/12/2018)

habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión e desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro va pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

adiós a plan que era un orden del día previsto pero que esperan poder hablar de todo harta de asegura que en la reunión informal con la vicepresidenta va a estar además la consellera de Justicia catalana y hablan en la Generalitat de una minicumbre A8 entre gobiernos más cosas el ex comisario Villarejo que está en prisión preventiva ha mandado un escrito a la Audiencia Nacional en el que asegura que está sufriendo torturas ir un trato degradante llega a comparar su situación en la cárcel de Estremera con la del periodista saudí asesinado Jamal caso Carolina Gómez

Villarejo asegura que está sufriendo un trato de que rebaja y envilece su reclusión siendo despreciada y atropellada su dignidad personal e integridad moral y relata algunos episodios en los que fundamenta su denuncia dice que el pasado veintiséis de noviembre tras un vis a vis familiar los funcionarios le trataron de manera degradante durante un cacheo haciéndoles sentir humillado intensificado estando desnudo Ike el pasado diez de diciembre tras otra visita le amenazaron con aislarle en comunicarle sino que operaba confesaba el lugar donde tenía toda la información también le dijeron supuestamente que a su amigo el juez le quedaban dos telediarios Villarejo dice que siente miedo que su inquietud es tal que los últimos días le ha venido a la mente el asesinato de Jamal casó Guy que vigila cada semana los medicamentos que les suministran y que lo único que quiere salir con vida del infierno de Estremera para poder defenderse el ex comisario está en prisión preventiva por organización criminal cohecho y blanqueo en la llamada operación tándem una trama de espionaje político

Oria el informe de la Fiscalía acredita que seiscientos noventa sacerdotes fueron acusados de abuso que la diócesis publicó sólo ciento ochenta y cinco la documentación no da nombres sino que quiere evidenciar la brecha entre las denuncias presentadas los casos que la Iglesia no considero creíbles tres de cada cuatro la los archivos muestran un patrón cuando un sacerdote nada anunciado por una sola víctima la diócesis no lo consideraba verosímil