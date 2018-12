Escucha las noticias de las 08:00 (20/12/2018)

Voz 1727

00:00

son las ocho las siete en Canarias qué tal buenos días será esta tarde Pedro Sánchez y Quim Torra aseveran en Barcelona en las horas previas al Consejo de Ministros de mañana el clima de desconfianza es tal que a estas horas el formato de esa entrevista no está claro todavía se perfila a contra reloj pero se verán y hablarán eso dan por seguro las dos partes aunque los independentistas jugarán con la propaganda hasta el último minuto y la derecha carga contra el Gobierno por el simple hecho de reunirse y hablar pero es que no hay que hablar que España quieren los que decir en que el presidente del Gobierno y el presidente de una comunidad autónoma no puedan verse y poner sobre la mesa sus diferencias sean como sean de grandes esas diferencias en este caso parecen insalvables Torra quiere la autodeterminación Sánchez sabe que la Constitución española no lo permite y probablemente hoy se lo digan a la cara repito a que España quiere llevarnos los que pretenden que es mejor gritar se en los medios y excitar al personal que decirse lo mismo con argumentos en una mesa Pepa Bueno