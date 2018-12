Hoy por Hoy La Rioja (20/12/2018 Tramo - 7:20 a 7:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 0496 00:08 buenos días a la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves veinte de diciembre cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones fundamentalmente en la zona de la sierra en cuanto a las temperaturas las máximas subirán algo y hoy pondría de alcance

Voz 1 00:21 a los doce trece grados ahora tenemos seis grados en Logroño

Voz 0496 00:28 la Mesa del Parlamento ha acordado retirar de su tramitación los proyectos de ley de Presupuestos Generales de medidas fiscales administrativas de La Rioja para dos mil diecinueve En consecuencia la convocatoria de la sesión plenaria prevista para esta mañana en la que se iban a debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a esos proyectos de ley ha sido anulada es que ayer el Consejo de Gobierno se reunía de urgencia para prorrogar los presupuestos de este dos mil dieciocho para el próximo ejercicio el Gobierno que acusa a los grupos de la oposición fundamentalmente a ciudadanos de inmovilismo Begoña Martínez es la portavoz del Ejecutivo

Voz 2 01:01 el Gobierno de La Rioja ha decidido tomar la decisión de prorrogar los presupuestos generales de este año del dos mil dieciocho que entrarán en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve La Rioja tendrá Presupuestos en dos mil diecinueve porque es una responsabilidad de este gobierno el Gobierno está tomando esta decisión en defensa de los intereses generales y para garantizar el crecimiento económico y social de nuestra Comunidad

Voz 0496 01:28 en cuanto a los grupos de la oposición pues vamos con las reacciones la portavoz del grupo socialista afirma que estamos ante un verdadero escándalo y ante el mayor fracaso del Gobierno que supone además el epílogo de una etapa agotada Concha Andreu señala que el Ejecutivo se ha quedado sólo en el Parlamento recuerda que el proyecto de presupuestos no servía para nada y que la responsabilidad es exclusiva del Ejecutivo

Voz 3 01:47 el quedan por parte del Gobierno de La Rioja de sus de su proyecto de ley de Presupuestos es un verdadero escándalo es el mayor fracaso de este Gobierno es en definitiva el epílogo de una etapa agotada en su discurso de investidura el presidente ceniceros habló de dos objetivos uno de ellos era el hacer del Parlamento el centro de la vida política de la región y un segundo objetivo era el de trabajar por el crecimiento económico en La Rioja uno pues que ha conseguido ha conseguido quedarse solo en el Parlamento el Parlamento ya no es el centro de la vida política de la región se ha quedado solo nadie le apoya en su en su camino hacia estos presupuestos que no valen para nada

Voz 0496 02:33 por su parte desde Podemos aseguran que la prórroga de los Presupuestos se traduce en que la comunidad autónoma volverá a tener unas cuentas insuficientes para los riojanos y de Ley de Medidas Fiscales insuficiente para sostener el bienestar social Ana Carmen Saenz diputada

Voz 4 02:46 la campaña electoral de la derecha liberal ya ha empezado hoy esto no es más que un movimiento estratégico para esconderse y ocultar el fracaso del Gobierno Se van a prorrogar unos presupuestos insuficientes para La Rioja y encima sin garantías democráticas porque el Partido Popular no ha querido responder ante el resto de partidos y ante la ciudadanía ha querido ahorrarse el bochorno de no sé cara adelante sus Presupuestos y además es la primera vez que lo ocurre esto en veintitrés años no sólo la ley de presupuestos no es la mejor para La Rioja sino que además se va a prorrogar una fiscalidad que que no está pensada para sostener el estado social sino que está diseñada bajo criterios empresariales está claro que La Rioja lleva años estancada en su crecimiento económico

Voz 0496 03:29 desde Ciudadanos los grandes señalados por parte del Ejecutivo dicen que ha sucedido lo inevitable que el Gobierno retire unas cuentas llenas de grandes anuncios pero sin contenido Diego Ubis portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos

Voz 5 03:40 sí pero bueno lo que hoy se ha constatado pues es un paso lógico no ese pues esa retirada de de los del proyecto de Presupuestos tras el fracaso de este Gobierno por unos presupuestos de los grandes anuncios pero sin nada detrás no muchos anuncios mucha propaganda pero luego a la hora de la verdad no había nada no sabíamos cómo se ejecutan esas medidas no sabíamos cómo se iban a llevar a cabo hizo

Voz 6 04:03 sobre todo un fracaso

Voz 5 04:06 no porque este Gobierno Si de algo tiran culpa es de no saber o no poder haber lleva unos presupuestos adelante porque no se han preocupado de primero cumplir con los acuerdos que tenían que es el paso previo para para cualquier negociación nosotros ya dijimos en julio que tenían que rendir cuentas de los acuerdos que habíamos alcanzado en materia presupuestaria

Voz 0496 04:26 esta prórroga de los Presupuestos es sin duda una de las grandes noticias de las últimas horas va a marcar de nuevo hoy la agenda en esta Comunidad autónoma de hecho a las diez van a comparecer diputados de Podemos para analizar esta prórroga a las diez y media lo hará el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos Diego Ubis a las once comparecerá Concha Andreu ya a las once y media el presidente del Ejecutivo José Ignacio Ceniceros miramos también a la prensa donde lógicamente la prórroga de los Presupuestos manda pero hay otros asuntos de la actualidad por ejemplo en Diario La Rioja Pablo Casado visitará La Rioja el XXVII para proclamar a sus candidatos a Logroño y al Parlamento en nueve cuatro uno punto com los riojanos podrían reducir un veintisiete coma siete por ciento su factura energética según Naturhouse en Rioja dos punto com las muertes por suicidio superaron en dos mil diecisiete a las de accidentes de tráfico en La Rioja hay terminamos con noticias de La Rioja uno de cada cuatro niños nace por cesárea en nuestra comunidad autónoma

Voz 1 06:58 deportes Sergio Moreno buenos días bueno

Voz 12 07:00 el selectivo eso es un programa que cada miércoles por descubre como los escolares riojanos muestren interés por el entorno que les rodea porque les pedimos que pregunten a deportistas de referencia de la región ellos preguntan cómo se produzca todo orillas inferiores haga la decisión

Voz 13 07:20 me preguntan con va junto a ellos estos días y los deportes vallas y preguntan buenos días a Lola

Voz 14 07:27 algo de esto es años seguro que habéis tenido muchas personas importantes a vuestro lado una la que especialmente desea decíais agradecerle su apoyo

Voz 0312 07:37 y ayer fueron las futbolistas del EDF Logroño Silvia IFAB tú las que tuvieron que darles respuestas convincentes también lo lograron

Voz 15 07:45 de mi ex entrenador al el el cual considero que es mi padre futbolístico porque desde los trece años hasta ahora bueno hasta que me he venido aquí en el de F pues ha estado conmigo en las buenas las malas si me ha tenido que regañar me ha regañando encima tengo que felicitarme ha felicitado en todo momento iraquí y a día de hoy siempre pues mira a acordar de

Voz 16 08:13 sí yo destacaría a mis padres que son los que siempre me han seguido desde desde pequeña los que me han apoyado Jan viajado conmigo a a diferentes ciudades diferentes países ir siempre me han dicho lo bueno me han dicho lo humano y lo malo y han estado ahí siempre siempre siempre para apoyarme

Voz 0312 08:30 forma a los alumnos ayudan a descubrir el lado humano del deporte y esos valores que debemos proteger

Voz 0496 08:43 lo visual presenta hoy jueves el documental rodado a lo largo del desarrollo de la tercera edición de este festival desde su presentación en el mes de julio hasta su celebración a mediados del mes de octubre a lo largo de quince minutos Se va a llevar a cabo un recorrido a través del festival de diseño cultura comercio gastronomía hay Ciudad a través de imágenes y testimonios de los propios creadores que participaron este año de los responsables de los comercios que los acogieron la presentación del documental se va a celebrar a partir de las nueve de esta noche en la Sala Gonzalo de Berceo la entrada es libre pero es necesario reservar invitación a través del correo electrónico info arroba lo visual punto

