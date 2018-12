Hoy por Hoy La Rioja (20/12/2018 Tramo - 7:50 a 8:00)

quieres una casa más confortable y a la vez ahorrar en tu consumo de energía aproveche ahora y mejorar el confort de tu casa con las soluciones más eficientes de calor aislamiento e iluminación de Leroy Merlin no esperes más y disfruta ya de nuestras mejores ofertas Leroy Merlin da vida a tus ideas

la prórroga de los Presupuestos sigue marcando la actualidad lo va a hacer también en esta jornada a las diez de la mañana van a comparecer responsables de del grupo parlamentario de Podemos a las diez y media responsables del grupo parlamentario de Ciudadanos a las once la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya a las once y media comparecerá el presidente del Ejecutivo José Ignacio Ceniceros es que ayer el Consejo de Gobierno decidía prorrogar los presupuestos de dos mil dieciocho para el próximo ejercicio la portavoz del Gobierno Begoña Martínez recordaba que hasta el último minuto el Gobierno ha mantenido la voluntad de diálogo

hasta última hora el Gobierno ha mantenido su esfuerzo negociador is su afán por alcanzar un acuerdo para aprobar esas presupuestos hemos tendido una actitud proactiva ya abierta al diálogo con todos los grupos parlamentarios sin embargo se puede constatar que el debate que se tendría que celebrar mañana en el Parlamento de La Rioja realidad ya hacia librado todos hemos sido testigos todos hemos oído y leído las posturas inmovilistas de los grupos parlamentarios unas posturas inmovilistas que han impedido alcanzar un acuerdo para que La Rioja tenga unos presupuestos nuevos en el año dos mil diecinueve

desde luego la agenda de los últimos días los diputados ciudadanos así lo manifiesta una agenda que se ha intensificado y que además reitera una seguida de mensajes vacíos desde luego lo que el Gobierno pensamos que no puede permitir es que los presupuestos de La Rioja sean en ningún instrumento para ningún partido desde luego que tampoco formen parte de la campaña o de la candidatura a unas elecciones primarias por parte de ningún candidato

paso lógico ese pues esa retirada de de los del proyecto de Presupuestos tras el fracaso de este Gobierno por unos presupuestos de los grandes anuncios pero sin nada detrás no muchos anuncios mucha propaganda

eh pero luego a la hora de la verdad no había nada

Voz 9

05:59

no no sabíamos cómo se ejecutan esas medidas no sabíamos cómo iban a llevar a cabo sobre