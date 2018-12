Hoy por Hoy La Rioja (20/12/2018 Tramo - 8:20 a 8:30)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja Diego García

Voz 0496 00:08 buenos días jueves veinte de diciembre cuando el último tramo de información local y regional en esta edición de Hoy por hoy

Voz 0496 00:22 son las ocho y veinte minutos la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en la zona de la sierra las temperaturas van a subir ahora tenemos seis grados en Logroño

Voz 0496 00:58 Sala venimos contando en esta edición de hoy por hoy es sin duda el titular de las últimas horas iba a marcar también la jornada de hoy el Gobierno ha prorrogado los presupuestos de dos mil dieciocho para el próximo ejercicio la portavoz del Ejecutivo Begoña Martínez dice que el Gobierno toma esta decisión por responsable

Voz 2 01:14 el Gobierno de La Rioja decidió tomar la decisión de prorrogar los presupuestos generales de este año del dos mil dieciocho que entrarán en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve La Rioja tendrá Presupuestos en dos mil diecinueve porque es una responsabilidad de este gobierno el Gobierno está tomando esta decisión en defensa de los intereses generales y para garantizar el crecimiento económico y social de nuestra Comunidad

Voz 0496 01:40 el PSOE dice que estamos ante un verdadero escándalo ya ante el mayor fracaso del Gobierno que además supone el epílogo a una etapa agotaba Concha Andrés

Voz 3 01:49 te del Gobierno de La Rioja de sus de su proyecto de ley de Presupuestos es un verdadero escándalo es el mayor fracaso de este Gobierno es en definitiva el epílogo de una etapa agotada en su discurso de investidura el presidente ceniceros habló de dos objetivos uno de ellos era el hacer del Parlamento el centro de la vida política de la región y un segundo objetivo era el de trabajar por el crecimiento económico en La Rioja uno pues que ha conseguido ha conseguido quedarse solo en el Parlamento el Parlamento ya no es el centro de la vida política de la región se ha quedado solo nadie le apoya en su en su camino hacia estos presupuestos que no valen para nada

Voz 0496 02:33 podemos dice que esta prórroga se traduce en que la comunidad volver a tener unas cuentas insuficientes para los riojanos Ana Carmen Saenz diputado

Voz 4 02:40 la campaña electoral de la derecha liberal ya ha empezado hoy esto no es más que un movimiento estratégico para esconderse y ocultar el fracaso del Gobierno Se van a prorrogar unos presupuestos insuficientes para La Rioja y encima sin garantías democráticas porque el Partido Popular no ha querido responder ante el resto de partidos y ante la ciudadanía ha querido ahorrarse el bochorno de no sé cara adelante sus Presupuestos y además es la primera vez que lo ocurre esto en veintitrés años no sólo la ley de presupuestos no es la mejor para La Rioja sino que además se va a prorrogar una fiscalidad que que no está pensada para sostener el estado social sino que está diseñada bajo criterios empresariales está claro que La Rioja lleva años estancada en su crecimiento económico

desde Ciudadanos dicen que ha sucedido lo inevitable caigo el Gobierno retire unas cuentas llenas de anuncios pero sin contenido Diego Ubis

Voz 1788 03:30 es un paso lógico no ese pues esa retirada de de los del proyecto de Presupuestos tras el fracaso de este Gobierno por unos presupuestos de los grandes anuncios pero sin nada detrás no muchos anuncios mucha propaganda pero luego a la hora de la verdad no había nada no no sabíamos cómo se ejecutan esas medidas no sabíamos cómo iban a llevar a cabo sobre todo un fracaso porque este Gobierno Si Hidalgo tiran culpa es de no saber o no poder haber lleva unos presupuestos adelante porque no se han preocupado de primero cumplir con los acuerdos que tenían que es el paso previo para para cualquier negociación nosotros ya dijimos en julio que tenían que rendir cuentas de los acuerdos que habíamos alcanzado en materia presupuestaria



Voz 7 04:35 qué te pides para estas Navidades

Voz 0496 05:08 la Universidad de La Rioja y el Gobierno han suscrito dos convenios de colaboración para el desarrollo del programa Erasmus Plus para la financiación del periodo transitorio de la integración del grado en Enfermería Alberto Galiana

Voz 0584 05:19 pues ahí estamos hablando de una aportación en este caso eh de ciento once mil euros e aproximadamente para complementar las ayudas Erasmus Plus también de convenios bilaterales con con como con universidades extranjeras para hacer más fácil hacer mejor más posible esta este intercambio de estudiantes con con el extranjero no con lo cual yo creo que no solamente es una apuesta educativa no solamente es una apuesta universitaria es una apuesta de gobierno no en el sentido de abrir La Rioja de contribuir al conocimiento de realidades y que también La Rioja sea conocida en el extranjero con todo lo que ello tiene de riqueza intelectual social cultural y académica

Voz 0496 05:57 deportes

Voz 0496 06:05 Sergio Moreno la Unión Deportiva Logroñés afronta este sábado

Voz 10 06:07 dado su último partido del año que coincide con el penúltimo de la primera vuelta pondrá fin así a un dos mil dieciocho negativo en cuanto a resultados deportivos porque el objetivo sin duda era estar en play off al final del curso pasado no se logró e independientemente de lo que sucede a este sábado en este ya los blanquirrojos tampoco lograrán acabar el año entre los cuatro mejores del campeonato a esto en alturas de temporada están dos puntos mejor que en el anterior curso lo que no ha servido para dar un paso adelante para instalarse con los mejores en los cuatro primeras plazas de la categoría es más pese al parón navideño los demonios necesitan ganar en Estella Lizarra no será fácil y necesitan ganar en la tarde de la llegada de los Reyes Magos en Las Gaunas al Racing de Santander Air para no alejarse demasiado del objetivo marcado para el año dos mil diecinueve que al menos es estar entre los cuatro mejores esta mañana en el Mundial ochenta y dos hablarán Javi Flaño Sergio Rodríguez con motivo de la previa del partido en este ya veremos entonces cómo llega a un equipo plagado de bajas a las que se suma ñoño por sanción por suerte el equipo recupera a Carles Salvador además Félix Revuelta presidente de la institución blanquirroja ha entrado a formar parte de la nueva Junta Directiva de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol en ella Revuelta coincidirá con Florentino Pérez Josep Maria Bartomeu o Enrique Cerezo entre otros que ese encuentro

Voz 11 07:22 mesa risas llenos

Voz 0496 07:42 el Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño ha denunciado el derrumbe parcial de un muro en la trinchera del tren a su paso por la capital de La Rioja que se produjo el pasado diecisiete de septiembre a raíz de la tromba de agua caída en la capital riojana ese día sin que nadie dice Rubén Antoñanzas haya intervenido tres meses después

Voz 13 07:58 una vez más tenemos que hablar de la desidia de la señora Gamarra a la hora de mantener esta ciudad y sobre todo también a manera de exigir a otras administraciones que mantengan pero bueno pues Logroño cómo tendría que ser si me refiero al al túnel de Murrieta con avenida de Burgos por el que pasa el tren debido a las fortísimas lluvias que hemos sufrido estos meses atrás pues bueno pues ha desprendido toda una pared de piedra con el consiguiente riesgo de que bueno por las piedras terminen cayendo a la a la vía Ike pues el desplome vaya a más vamos a exigir a Adif que solución inmediatamente esa obra para evitar riesgos eso y sobre todo para evitar que se siga degradando nuestro puente

Voz 0496 08:39 Rubén Antoñanzas considera que el Ayuntamiento tendría que reclamar de inmediato a Adif la intervención en el muro de la trinchera del tren

