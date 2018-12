Las noticias de Navarra, 10:03 (20/12/2018)

Voz 2

00:41

en algunos políticos están diciendo que somos madre ricas y que esto vamos que es un regalo que no nos pertenece No somos la clase media trabajadora las que sustentamos esta comunidad que no nos vengan a decir que somos ricas que es que no sobra el dinero no no no es que además ese dinero es un adelanto que hicimos nosotros en su momento no es ningún regalo