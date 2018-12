Las noticias de Galicia, 10:03 (20/12/2018)

coptos rastrean la zona donde se hundió el sin querer dos buscan al patrón del pesquero mientras se investigan las causas de un siniestro que nadie se explica ni por el estado del mar ni por la zona del naufragio bastante profunda como para chocar con los bajos y en el puerto de Malpica día esta mañana el pesquero Seal bossa cuando salía faenar por causas que se desconocen tal vez las fuertes corrientes chocó contra uno de los muros de la dársena hay volcó tres de sus tripulantes pudieron saltar pero el patrón que estaba en el puente no pudo escaparse quedó atrapado en las redes de la embarcación su cuerpo ha sido recuperado por unos buzos Eduardo Parga es el alcalde de Malpica esta mañana en la SER

los me encuentro es que en la puerta Custo justo en la puerta de salidas de la dársena pues está el bar como Santi hundido el el bossa laureado semihundido pues uno de los tres tripulantes de otros tripulantes no se acercó a casa porque lo los otros dos que esto sea que rodearon a las para de esas que tiene el cuerpo para que no dañan los barcos contra los muros disolvieron para para las plana y uno se cayó y lo recogió trago otra barco que Espadas también preparándose para salir