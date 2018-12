Las noticias de Galicia, 11:03 (20/12/2018)

esta noche un accidente de tráfico en la autovía ocho al chocar el vehículo que conducía contra una vaca ocurrió a la altura de la localidad cántabra de quejas sus dos acompañantes resultaron heridos cerca de la medianoche la Dirección General de Tráfico recibió el aviso de la presencia de varias vacas en la autovía pocos minutos después tenía lugar el trágico suceso continúan las comparecencias en el Congreso en la comisión de investigación sobre el accidente de Angrois el director del Laboratorio de interoperabilidad ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas Jorge Iglesias ha afirmado que con ochenta muertos encima de la mesa es obvio que había un agujero de seguridad en la línea de alta velocidad Ourense Santiago Iglesias se ha referido a los miedos hablan en el sector ha destacado también que todo el mundo se equivoca pero no se puede tratar de esconder el motivo principal del accidente según sus tesis la circulación bajó un sistema que no supervisa la velocidad del tren como hacen RTS fue la causa fundamental del descarrilamiento

Voz 3

01:03

también si entras a Atocha ochenta por hora en una recta hacia la estación puedes pasa Galarza y no hay un peligro importancia lo que hay que hacer es dependiendo de en qué estación en qué situación operacional que esta es Santiago era endiablada porque era una Cúcuta esta de cien kilómetros con túnel viaducto acto al final hay una curva hay yo creo que no es lo más razonable entrar en ASFA que no supervisa nada