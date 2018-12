SER Deportivos La Rioja: 'La herencia de una pionera'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de La Rioja Onda Media el pre cuenta modulada

Voz 3 00:22 continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy veinte de diciembre anda el personal encendido porque se le viene encima el asunto de la Navidad lo que sí se me ha pasado encargar el cordero que Si me he quedado sin el pescado que quería ojo con el marisco que vaya a precios el vino los regalos de Nochebuena para los navarros de la casa en fin que si que muchas cosas pero no es una vida hombre hay que gozar un poquito ahora bien la Navidad no arranca oficialmente para los que nos dedicamos a lo deportivo hasta el próximo veintitrés de diciembre el XXII sábado juegas todo el mundo en la Unión Deportiva Logroñés en este ante el Izarra el Calahorra no Planilla ante el Tudelano seis partidos de Tercera División en fin alta intensidad pero a partir del veintitrés todos en modo Navidad esperemos que con más puntos en las distintas competiciones

Voz 3 01:44 Nos invade el espíritu navideño nos sale por todos los poros la Navidad pero no le podemos perder la cara lo más importante de la jornada deportiva en La Rioja

Voz 3 02:00 esta mañana tendido Javier Flaño los medios de comunicación la Unión Deportiva Logroñés juega este sábado a las ocho de la tarde en Estella ante el Izarra espera Mercat Tondo a uno de esos campos que afecta directamente en el juego de los equipos se juega no a lo que quiere el Izarra tampoco a lo que buscará muy probablemente la Unión Deportiva Logroñés se juega siempre a lo que quiere mercado no hay espacio tan reducido cubierto por una moqueta terrible cosas del grupo II la última vez que juego Javier Flaño Merca Tondo buenos ha dicho esta mañana el césped era de hierba natural por tanto

Voz 7 02:27 se manifieste manifiesta en este caso sólo en este caso concreto que cualquier tiempo pasado fue mejor no hay discusión en este caso tres cuestiones Nos apetecía tratar esta mañana con Javier Flaño en primer lugar cómo llega el cómo lleva a él el sapo de tener que jugar como lateral izquierdo

Voz 8 03:22 eh evidentemente pues eh nos falta todavía un tenemos yo creo margen de mejora Hay así buenos y el equipo es capaz de de seguir creciendo e impide mantener una regularidad hace también mental creo que que vamos a ser capaces de de conseguirlo no el potencial de la plantilla yo creo que es bueno e ahí bueno eh sí que admitimos que que todavía creo que que podemos incluso mejor

Voz 3 03:54 tras nuestras prestaciones como

Voz 8 03:56 como equipo en ello estamos pero pero sí que tengo confianza en que en que vamos a poder alcanzar ese ese objetivo que que todos tenemos no no lo dimos nuestra nuestra responsabilidad nuestro objetivo que es el de estar ahí arriba

Voz 3 04:12 y seguimos con la actualidad deportiva Logroñés y esta mañana hemos vuelto a preguntar sobre cómo está Álvaro Arnedo que es como el gato de Inger es decir puede tener en la rodilla rota Istán al mismo tiempo varias pruebas médicas después el asunto queda así también el de resto lesionados no parece que los Reyes Magos vayan a traer buenas noticias y nos lo contaba esta mañana Sergio Rodríguez

Voz 9 04:32 hay alguna novedad

Voz 10 04:34 en bueno está en los servicios médicos trabajando con con él esperemos que que pueda volver a los entrenamientos después de la Navidad espera recuperar alguien es esperamos porque sí que es cierto que estamos teniendo mala suerte sino sean concentrando mucha lesión en en estos últimos este último mes sobre todo eh esperemos que que sea así no esperamos nada evidente menor Rodrigo lo es una cosa de las

Voz 3 05:00 en esto alguien recuperado de los que estaba no queremos que les quedan todavía

Voz 10 05:03 pues mínimo creemos eh lo voy a decir plazos porque al final eh seguro que me equivoco pero no esperamos algo inminente por ejemplo para el partido el Racing pues pero esperamos tampoco ninguna recuperación pero bueno si si llega pues bienvenida sea

Voz 3 05:55 a las ocho y cuarto el sábado tendrá lugar el derbi de la Ribera o de la verdura o de la huerta un partido de rivalidad territorial Ebro abajo el Calahorra recibe al Tudelano la última

Voz 7 06:04 es que jugaron este partido fue en Tercera División en mil novecientos noventa y siete

Voz 3 06:08 ganó dos uno el Calahorra con goles de San Nazario Bobadilla y todo el mundo tendrá que pasar por caja ha sido decretado día de ayuda al club cada socio podrá sacar un máximo de dos entradas y cada una de ellas a un precio de diez euros además por estas fechas tan señaladas que dirían los clásicos de la radio española los aficionados podrán colaborar en la recogida de alimentos y productos de higiene personal a favor de la conferencia San Vicente de Paúl de Calahorra

Voz 3 06:59 tres y veintisiete y tengo aquí en el estudio de Radio Rioja a Víctor espuelas muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos hola muy buen villano por vía telefónica sino que te has venido hasta avenida de Portugal número doce porque nos apetecía tener unos instantes de de poder analizar cómo ha sido esta primera vuelta de el Balonmano Logroño ha acabado en quinta posición con quince puntos siete victorias y cuatro derrotas eh

Voz 15 07:26 cuatro empates y qué te ha parecido esta primera vuelta de los riojanos ha sumado tres puntos más que la temporada pasada pero nos han metido como pasó

Voz 16 07:33 si no se han metido en Copa Asobal por por por bueno por una cuestión de de de de de pequeños matices pero bueno hay que decir que la valoración tiene que ser positiva yo creo que la primera parte de de la temporada ha sido con común notable lo podríamos decir porque hay que decir de dónde veníamos no es una temporada en la que nos hemos quedado sin Jota González sin Garabaya sin Gurutz que son que eran los los pilares de este equipo y al equipo con con aires renovados tanto en el banquillo como en el equipo en el en la plantilla pues ha sabido sobreponerse y sobre todo mantener la esencia de este equipo que es el espíritu competitivo no han sabido competir casi todos los partidos hasta el último minuto

Voz 3 08:14 da la sensación de que este cambio de generación no de época bueno está saliendo bien está sabiendo reconvertir el equipo

Voz 15 08:19 dos rejuvenecer siendo nuevos aires en el banquillo no es la plantilla

Voz 16 08:23 por eso es importante si que no siempre son fáciles

Voz 3 08:25 los cambios de ciclo no las transiciones yo creo que sí

Voz 16 08:28 bastante complicada así quizá en este punto hay que destacar ese compromiso o esa apuesta que ha hecho el club por la cantera a ver un partido de esta primera vuelta contra el Alcobendas en el que acabaron jugando tres jugadores de la cantera el portero Javi Romeo y los dos hermanos Cadarso y creo que eso son muy buenas noticias de cara al futuro

Voz 3 08:47 has traído unas notas hay apuntadas no sé si me quieres decir algo en concreto que no se nos pasa en la cabeza oye lo individual más allá de los jóvenes y de los fichajes quién te ha sorprendido positivamente

Voz 16 09:01 pues saber hay aquí el rendimiento ha sido podríamos decir diverso hay jugadores que han empezado a rendir muy bien desde el primer momento como es el caso de la portería Rey Hernández con un con un nivel muy bueno durante todos los partidos el pivote Tomás Moreira también ha sido un jugador diferente que que está rindiendo muy bien y luego quizá en el en el apartado debes hay hay un jugador del que esperamos muchos que ha estado lesionado que Saberi Balenciaga que es el central y luego hay un jugador sobre todo que es Scott el lateral izquierdo que es un jugador con unas cualidades físicas impresionantes del que la segunda vuelta pues esperamos lo mejor

Voz 3 09:38 en el caso de Javi Muñoz que les está pasando porque es tremendo

Voz 16 09:42 sí la verdad es que el equipo ha sabido sobreponerse a los cambios que hemos dicho anteriormente pero también Ana lesiones porque porque la lesión deja digno de un equipo en el que eso no tiene recambio en los extremos y la lesión de Javi Muñoz ha trastocado los planes de Miguel Velasco que también se estrenaba en estas lides pero el equipo también ha sabido sobreponerse y quizá en el en el lado de los fichajes se ha olvidado uno que no olvidará a Ángel Fernández que es

Voz 15 10:07 bankia en el lateral en el extremo extremo izquierda y copa EHF quizás los resultados más cercanos la mejor de las noticias pasar a esa liguilla no es claro

Voz 16 10:18 sin lugar a dudas además en un partido de vuelta muy difícil en Suiza en una ciudad de de pronunciación te siempre eh no fueron capaces de competir ese partido hasta el último momento hasta el último segundo contra un rival superior técnica hay osea presupuestariamente sin lugar a dudas fueron capaces de de de competir hasta el final y esa parada inolvidable de Gurutz con el que firmaba una salida con una jugada de servicios inmejorable

Voz 3 10:47 en este cambio de ciclo en esta nueva etapa no están ahí como estamos en este periodo pre navideño practicamente con la Navidad a las puertas antes de despedirte un deseo para el dos mil diecinueve

Voz 16 10:56 bueno pues que sigamos disfrutando y que lo sigamos contando aquí pues

Voz 3 11:00 sí señor que gran deseo gracias Víctor espuela feliz Navidad que te quería que tenerle aquí en los estudios para agradecerte el apoyo la confianza y el y el colaborar aquí en Radio Rioja la Cadena SER para hablar siempre un ratito de

Voz 15 11:11 humano que os apetece mucho hace mes una breve descanso para publicidad regresamos que tenemos muchas otras cosas

Voz 22 12:58 la ex boxeadora María Jesús Rosa primera campeona del mundo española de boxeo fallecía el pasado martes a los cuarenta y cuatro años en un momento de gran expansión del deporte femenino María Jesús Losa fue toda una pionera una gran deportista que abrió camino para que otras mujeres se animaran y lo sigan haciendo a practicar boxeo y romper muchas barreras estereotipos y fronteras del deporte también aquí también en La Rioja importante ahora a las tres y treinta y tres de la tarde creo que es momento de recuperar un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Diego Sacristán

Voz 23 13:32 también no

Voz 3 13:34 no

Voz 0763 13:39 cada semana

Voz 24 13:39 más de treinta y cinco mujeres se colocan las vendas y se pone los guantes en La Rioja para subirá al ring practicar boxeo un deporte socialmente masculina izado pero en el que las mujeres también reclaman un espacio es que desde la delegación riojana de la Federación Española de boxeo cuentan que cada vez son más las chicas de todas las edades que practican este arte político Luisa Martín es el delegado

Voz 25 14:03 los en torno a treinta y cinco a treinta y cinco mujeres actualmente vociferando en ellas ayuden al que ya ha debutado que debutó hace un mes en creo si no recuerdo mal en Vitoria después vamos a tener que llegamos a una representante al campeonato España yo soy joven que exacerbar la próxima semana en dejar al tu tienes aquí de desde niñas que están esperando a eso que desde que están estudiando dónde Universidad son madres a fines de todo de todo los vamos yo creo que el año pasado este que el crecimiento ha sido muy importante ha sido muy muy muy muy elevado

Voz 24 14:42 cada una de ellas comenzó a boxear por un motivo distinto pero todas disfrutan de un deporte que además de liberar tensiones y estrés mejora la resistencia física la salud cardiovascular Betzabe clara Claudia Aitana Younes son algunas de las mujeres que se sienten cómodas entre las cuerdas de un rito

Voz 1291 14:59 porque empecé a pasear yo hacía pero sí INAEM niega millas hacia boxeo dijo Ben aprobar hice boxeo yo misma Jover aprobar

Voz 1490 15:10 fui a probar me gusta mucho y aquí estoy yo de rebote me pidieron información sobre cómo hay hoy acompaña a mi sobrina ella en un principio se fue aunque luego siguió yo comencé en vez de con Maite hay ahora sigo con poseo seguro que había llamado la atención pero no había tenido tiempo no lo habían sacado entonces ahora que estoy depositando pues me quería enganchada un deporte que me pareciese entretenido Si sí hacerte vacunada opción la verdad que para ser defenderme nunca hay mucha gente que dice persona reforzar Mozart pero yo llevo aquí porque me lo paso muy bien con los compañeros y me gusta porque tenemos que estar concentrados entonces desconectadas totalmente

Voz 0268 15:46 yo por curiosidad que conocía una compañía de teatro que hacía boxeo que son dos cosas como muy diferentes en en principio por curiosidad por probar pues nada Dinei aquí llevo un año ha descubierto un deporte que me parece muy noble no que que desde dentro es muy diferente a como

Voz 26 16:04 pero se desde desde fuera porque mi padre Ocean Dream soy y me apunté

Voz 24 16:13 pese a que el deporte femenino cada vez está cogiendo más fuerza la sociedad todavía muestra sorpresa cuando ve a una mujer practicando deportes de contacto pero la realidad es que después de una primera sensación de asombro por desgracia en ocasiones de desprestigio llega la normalidad

Voz 1291 16:33 presiones de asombro es de asombro se endereza sorpresa boxeo si el explica un poquito sigue con el asombro pero bueno la ese cabe más mujeres en en clase pero sus aprende alguien te sorprende

Voz 1490 16:47 pues me preguntan por qué haces boxeo tanda o alguna vez algo Volpe es lo suele hacer con tíos hay alguna tía o así pero no se de nos va ahora ya no me preguntan tanto es algo ya más Normaa jugada más en mi instituto hay mucha gente que hace tipo de deporte ese contacto oí artes marciales a mí me dijeron que por qué voy a Bozzo si no tengo fuerza adosada como deseado Ibai pero que el el boxeo no es a ver quién tiene más fuerza al contrario tiene muchas otras cosas

Voz 24 17:20 una normalidad que como cuenta Lucia será también en los entrenamientos

Voz 1490 17:27 no hay mucho respeto ideó igual que seas mujer que tengas diez años a que tienen más cuarenta desde tratan igual

Voz 27 17:35 más de un ella son dos de las millas más jóvenes que practican boxeo los padres Borja Torres y Ángel Luis Ortigosa Nos cuentan porque comenzaron a boxear sus hijas pues empezó con cinco años

Voz 28 17:47 habían frente al colegio donde iba había no estaba claro a estas Del Bosque hoy le ve un par de clases moviendo y les gustó así como su abuelo es el que le gusta mucho el boxeo y la pelota mano y empezó por ese mundillo eso sí es un deporte que me gusta mucho voy a Madrid en principio lo mismo que al principio era muy reacia a esto fue dos o tres pases empezó a verlo yo ahora estoy muy contento y es más en aquel anima pero a la bolsa lo que llevó a los sitios sorpresa todos los chavales sorpresa incluso yo creo que los demás quieren hacer pero lo tienen un poco como si fuese está ahí como exacto porque eso es muy no es para mí la la cosa empezó un poquito más Un porque ya he siempre da un deporte de contacto Fuji un poquito que le pinchó porque claro eh la casa cuando lo comentabas con la familia lo primero es la sorpresa no es una sorpresa de de dicen pero no podemos más a la niña Bosé lo que pasa es que la gente tiene un concepto equivocado al principio sí es opresivo no una niña haciendo boxeo pero pero vamos eh

Voz 24 18:57 no iban con total normalidad ya es que en el mundo del boxeo cada uno lleva la competición hasta donde quiere hay que nunca se ha planteado pelear la que lo practica únicamente en los entrenamientos y quién como clara ya se ha planteado subir al ring

Voz 29 19:10 no es este verano y Don Felipe a Murcia entes pues ya me Mier orbital a montar me lo me hicieron una entrevista que si alguna vez querría Vitali dice que esto pensase que yo estaba preparada que si entes pues me dijeron que si quería que si quería ir España hay dice qué bien que porque no voy a voy a ir

Voz 24 19:37 al igual que Clara Natalia arma ya dio el paso del puro entrenamiento a la competición su primera pelea fue declaraba nula y ahora espera poder volver a subir al cuadrilátero

Voz 30 19:47 droga pierda hola

Voz 26 19:58 bien es muy poco lo que empezó ser el boxeo es son siete meses y ha entrado prácticamente por temas de salud y todo por bajar de peso y de repente ya empezó a cambiar el el pensamiento me gustó mucho esto del mucho

Voz 25 20:19 eh eh y me decidí a pelear ha seguido continuar cuando

Voz 32 20:25 cuando entrase a a boxear la familia a los amigos que te

Voz 26 20:30 pero de primera Mis papás no estaba muy muy de acuerdo para deporte ya hasta ahí pero después ya de un poquito complicado que no querían que que empieza pero al final han aceptado y me apoyan

Voz 32 20:45 de cómo fue esa primera pelea hay qué tal te fue de resultado

Voz 26 20:50 la verdad había sido bastante bien primero los los nervios será el sentimientos encontrados todo pero resumir Baldwin es algo inexplicable tal vez no no no podré explicarte las sensaciones y el resultado fue ha sido nulo como un empate bueno bien bien ya tiene fecha para la siguiente pelea todavía no aquí estamos preparando

Voz 32 21:19 te gustaría volverá a subir al ring sí sí cuando decidió subir al ring con qué objetivo es para competir piensas que igual en un futuro

Voz 26 21:29 sí es vivir de esto sí la verdad quiero seguir con esto ya que no abra ahí muy poco boxeo femenino cómo sale más de de varones pero sí sí quiero seguir quiero ir subiendo

Voz 32 21:42 consideras que por ser mujer lo tiene más complicado en el mundo del boxeo

Voz 26 21:46 puede ser que sí pero todas tenemos igual las mujeres como los hombres tenemos la misma capacidad de poder subirnos competir y hacer todos por igual

Voz 32 21:56 luego supongo también que cuando pensamos en boxeadores pues te vienen nombres la cabeza no Pacquiao esas veladas espectaculares faltan boxeadora eso falta visibilizar a las boxeadora que que están peleando hoy en día

Voz 26 22:07 que si un poquito falta como que incentivar motivar y meterles más en el lado del boxeo

Voz 30 22:16 qué

Voz 3 22:33 no hay mejor manera de recordar la memoria de María Jesús Rojo Rosa una pionera del boxeo sin duda una una deportista que fue un auténtico un auténtico referente que con este fantástico reportaje de de Diego Sacristán

Voz 3 23:01 y aprovechamos los jueves para darnos una vuelta por el frontón antes de meternos en el Parejas de segunda o de promoción de plata que que la verdad que ya no sé ni cómo denominarlo repasamos cómo está el Campeonato de Parejas de Primera muy buenas tardes Jairo hola muy buenas acciones componía que llevamos unos días sin hablar te echamos de menos aquí en Radio Rioja Cadena SER pero es momento adecuado pre navideño para reconocer que Lezcano segundo con tres uno Olaizola II y Albisu con tres uno de momento dominando el Parejas de primera

Voz 36 23:36 sí es eh aunque hay bastante igualdad porque luego otras cuatro parejas con dos puntitos de momento esas dos que acabas de comentar están encabeza IMI bueno todas las parejas han puntual

Voz 37 23:47 todavía es pronto para decir pero sí que en esas dos parejas Lezcano resultado Suu van por delante de las demás por lo menos en este inicio de campeonato

Voz 3 23:56 peor Bengoetxea VI y Maddie Urruti Arretxe Valeta que por abajo uno tres no son de momento las dos parejas más débiles

Voz 36 24:03 sí y además se sino en la segunda jornada sin jugar en ninguna de las tres han dejado jugar a nuestro paisano Untoria que en juntar a otro compañero de llevan a que pasen las navidades en casa porque les han programado ningún partido y como digo aún así Urruti Cocha la luego con con Larumbe ya hizo esta última jornada la victoria así pues al menos todas las parejas tienen una victoria tanto a duty como de noche hay victoria en medio están las parejas tienen dos victorias eso vale tan peculiar Ladis Galarza Altuna Martí hija Artola discurren aplauso como decimos todavía está todo por ver que es un candidato muy largo oí lo que están resulta buenos partidos Si espectáculo que esloveno justa

Voz 3 24:50 Jairo un poquito de opinión cuál es la que te da mejor olfato

Voz 36 24:55 vamos a ver vamos a ver porque no me atrevo a decir es un hito para lo izó la casi pues ya despidiéndose pero está yendo muy fuerte y que asustar y nunca graso yo diría que una de esas dos parejas porque daban ya por delante podría ser la campeona pero en me atrevo a apostar por una de las cosas

Voz 3 25:17 bajamos Un puesto damos un bajamos un escalón Nos vamos a esta segunda o hasta promoción o a Plata como se llama el torneo de Parejas porque

Voz 15 25:26 que yo leído de tres formas diferentes

Voz 3 25:29 no tengo empresas de promoción

Voz 36 25:31 por qué le llaman a eso y luego no lo promocionan promocionan públicamente muy vierten en ellos ni siquiera se gana el derecho a estar en Primera girando en el Campeonato de Segunda como antaño era

Voz 3 25:44 a promocionar no que es de lo que se trata a promocionar

Voz 37 25:47 qué tal pues le llaman no de promoción pero es una categoría que es lo que hay y nos entendemos mejor que que por diferentes nombre la realidad no cambia

Voz 3 25:56 los tres chavales riojanos Darío Ruiz y Salaberria una pareja riojana Darío Ruiz con con con Aspe y con Asegarce Aguirre y Salaberria

Voz 36 26:06 muy bonita pareja los dos obispos por del Rioja mismo con el gusta pues todavía sentados en profesionales jugando un poquito mejor yo creo que está cogido la da buena por el lado de San Aberri pues le ha tocado con practicamente que es precisamente eso el delantero más en forma con lo cual muy buena pareja ahí vamos a ver si son capaces de seguir lejos a Salaberria ya fue finalista del torneo sea que sabe lo que lo que hay eh puede hacerlo muy bien

Voz 3 26:39 esto arranca el cuatro de enero en Bergara y finaliza la gran final el treinta y uno de marzo entiendo que es posible que haya es probable o es posible en cuanto al sorteo de que haya una final riojana por qué no

Voz 36 26:51 vamos a ver de queda mucho pero por lo menos que haya uno en finales es bastante posible no puedo en Primera es imposible porque hay ninguno jugando pues en nuestro caso pues si lo que suena es que tienen previstos partidos hasta hasta hasta el veintiséis en no hay ninguno Rioja vamos a dedo Si pues eran por aquí las empresas

Voz 3 27:17 sí la verdad es que nos gustaría ver alguno de estos partidos de este de este de este torneo de Parejas de Segunda pero bueno esta Navidad los que tengan mono de pelota van a poder disfrutar con el décimo cuarto torneo de Navidad de pelota no

Voz 36 27:32 efectivamente pero si te parece vamos primero porque hay una tarde que ya

Voz 3 27:35 no ver sí

Voz 36 27:38 bueno de hecho las finales del Campeonato del Cuatro y medio de colchonero ya técnico y estoy a partir de las seis y cuarto con buenos partidos como siempre muy buen ambiente en el agarrada al otro lado del río Inn luego ya pues si va a comenzar el sábado el torneo el la decimocuarta edición del Torneo donaría de la federación que continuamente patrocinada embalajes Blanco que es un torneo muy interesante muy bonito que juegan los mejores pelotaris riojanos del año pasado pensábamos era pues Asier Gómez el hermano de horarios bueno al Cuatro y medio yo juveniles CEI varias mayores Rodrigo y Pedro Ruiz el que ahora es profesional sea que a grandes nombres que este año pues se complementa lo convoca te abandona profesional fusiló a jugar como aficionado vemos y de también pues así de Rodrigo De Prado Matute III Matute IV jugadores porque son dos ositos de la pelota aficionada que estatal digamos no sólo de La Rioja pero que además en parejas pero que hay mano a mano juveniles hay cuatro y medio en cadetes también infantil hay un montón de partidos que como digo empiezan el sábado en todas las Navidades para que a los que no le gusta la pelota terminamos muy buenos partidos a los que acudir en muchos pueblos en Villamediana en Fuenmayor

Voz 38 29:02 yo era porque si no lo maravilloso porque no

Voz 3 29:08 durante porque la primera jornada arranca el veinticuatro de diciembre compartir en Villamediana sigue esa primera jornada veintiséis y veintisiete en el Adarraga en Logroño la segunda jornada el treinta de diciembre se traslada hasta Fuenmayor y también al Adarraga la tercera jornada dos y tres de enero en el frontón Adarraga cuál esta jornada el seis de enero el día de Reyes en Nájera para que la gente se lo apunte la quinta jornada la final el diez de enero en el Adarraga por tanto tenemos una Navidad fantástica

Voz 38 29:34 sabiendo que tuvo un par de pérdidas que se iban a jugar el sábado a las cinco de la tarde narraba

Voz 36 29:39 si alguien también tiene necesidad de hacerlo tan directo que es una necesidad muy asumible como digo no están habitadas por la cantidad hasta que hay

Voz 3 29:47 pues oye que no nos podemos quejar Jairo no sé si tienes algún último apunte o con esto hemos hecho un repaso merecido al mundo de la pelota

Voz 36 29:55 habrá vacaciones todavía creo Granada organizar festivales en los Viñuela que todavía no están confirmados osea que merece la pena pasar un poquito en el frontón ver a los chavales que el día de mañana posiblemente sean profesionales

Voz 3 30:07 pues Jairo More va con ese deseo bueno no sé qué deseo le pides tú al dos mil diecinueve trabajo y más trabajo vamos a hablar de

Voz 36 30:16 esa pelota nos dé satisfacción a este me usted que no pasa nada raro Iker es íbamos a polémico de con lo que cada uno haga lo que pueda

Voz 3 30:23 efectivamente pues es un gran un gran deseo gracias Jairo Morgan

Voz 39 30:27 ella saluda a todos

Voz 3 31:00 y como cada jueves pues nos vamos hasta el Ayuntamiento de Logroño espacio patrocinado por Logroño Deporte

Voz 3 31:32 la San Silvestre es sin duda la carrera del año yo os doy unos cuantos motivos primero que cada ciudad picada pueblo organiza su propia carrera y esto democratiza y facilita el hecho de salir a correr el último día del año es la carrera del año porque cierra el año evidentemente porque nos permite correr con la hoja del calendario cuando totalmente porque es una carrera que que que unos corren disfrazados y otros se lo toman súper en serio pero todo se mezclan nadie protesta porque es una fiesta del deporte como fiesta se lo toma todo el mundo hay hay muy buen rollo en el ambiente la verdad es una carrera que se corre en solitario sin duda pero acompañado por miles de personas con este mismo sentir con esta misma mano era de despedir el año es una carrera fantástica porque si vienes aquí corres por el centro de la ciudad bajo las luces de Navidad Easy vuelves a casa por Navidad como dice el anuncio te permite correr por las calles de la ciudad de tu ciudad que te vio nacer es una carrera que corres con la cuadrilla que lo haces junto a tu primo que viene de Madrid hizo tu prima que viene de Barcelona unos amigos que vienen de Valencia a disfrutar de la Nochevieja en Logroño es la carrera del año por muchos motivos todavía te puedes apuntar a la San Silvestre de Logroño y queremos aprovechar este espacio para conocer algo más sobre esta prueba para ello damos las buenas tardes a Gonzalo Rodríguez que es el codirector técnico de la San Silvestre Logroño muy buenas tardes bienvenido a Ser Deportivos La Rioja

Voz 41 32:55 hola qué tal buenas tardes si bien una de las carreras más divertidas del año una carrera para disfrutar para divertirse para pasarlo con amigos para cerrar el año de una manera fantástica y haciendo deporte

Voz 3 33:08 el tenemos además un digamos que en una misma prueba tres espacios bien diferenciados no para diferentes tipos de público porque por ejemplo si te parece empezamos Gonzalo por la mini San Silvestre que hasta los catorce años no exactamente eso

Voz 41 33:24 prueba que está pensada para los críos para que los niños puedan corre con sus padres los que así lo deseen es una prueba que tiene una distancia cercana al kilómetro sí comparte la salida y parte del inicio de la prueba que es un poco lo más emblemático de la carrera el inicio por la calle Gran Vía salimos desde la Concha del Espolón iniciamos por Gran Vía para girar adictos pradera ir terminar frente a la Delegación de Gobierno ese kilómetro que pueden correr los chiquillos con sus padres con los que sean un poco más mayorcitos hasta catorce años ese kilómetro que finaliza el año en esa carrera fantástica con con los amigos

Voz 3 34:07 y media verdad después tenemos la San Silvestre Popular que son cuatro kilómetros que yo creo que está bueno lo ha puede correr todo el mundo también no

Voz 41 34:16 si todo el mundo ya te digo es una carrera pues eso popular y festiva es una carrera festiva en la que la gente sale disfrazada como ya viene siendo habitual en en las desde hace bastantes años hay de hecho hay premios a los a los disfraces e como cada año para que la gente que ha siquiera quiero hacerlo pueda disputar la disfrazada solo o en o en grupo es una carrera apta para para todos los públicos todo el mundo puede hacer esa distancia al ritmo que quiera ir para que disfrutas

Voz 3 34:48 ya está empieza a las seis y después tenemos la San Silvestre larga la de nueve kilómetros que esto como el mundo del atletismo el mundo de correr está tan de moda pues al final también es muy popular corre pues con la familia a los amigos con con con el primo que viene que qué hacía atletismo también en su ciudad está también una carrera bonita no

Voz 41 35:06 es una carga que comparte la primera vuelta con la carrera popular pero tiene una segunda vuelta en la que ya completamos esos casi nueve kilómetros eh totales en los que pues eso como bien dices es una cadena carrera en la que la gente ya pues va un poco más tener tiempo un poquito más competitiva pero sin dejar de lado ese aire festivo de la de la prueba

Voz 3 35:31 y su participación la gente se puede todavía apuntar en estas tres modalidades recuérdanos dónde lo pueden hacer

Voz 41 35:38 pues mira este año como novedad y para facilitar en la medida de lo posible la inscripción para que no se tengan que desplazar a los centros deportivos hacer la inscripción hemos realizado la inscripción online a través de la página web de Logroño Deporte entrando en la página hoy de Logroño Deporte te puedes inscribir reservar tu camiseta en cualquiera de las tres pruebas para la mini la popular y la ILE lo Decca desde el día treinta de noviembre estas inscripciones ya están abiertas de manera online hasta el día veintisiete a las tres a partir de ese de ese momento abriremos un plazo de inscripción presencial que serán los días veintiocho veintinueve y treinta en lo que también coincidirá ese mismo son las mismas horas con la entrega de camisetas y dorsales de todo ese abanico de tiempo que hemos tenido abiertas las inscripciones para que puedan venir a recoger sus camisetas y sus lo sales

Voz 3 36:39 para ir acabando Gonzalo previsiones que esperáis una altísima participación récord no sé cómo lo estáis enfocando

Voz 42 36:47 yo creo que la idea es mantenernos en lo que venía siendo ya una prueba pues de las más punteras de

Voz 41 36:57 a nivel de participación en el calendario de carreras populares en Logroño el año pasado estuvimos cerca a los siete mil doscientos participantes yo creo que este año es mantenerlos porque ya es una cifra bastante considerable sería una una cosa muy especial una cosa importante

Voz 3 37:15 por Gonzalo que nada mejor que correr para hacerle hueco al cordero y al cabo de la posterior cena así es gracias Gonzalo saludo muy fuerte

Voz 41 37:24 un saludo a vosotros aconsejan

Voz 26 37:28 en serio

Voz 3 37:41 enorme Rafael eh enorme Rafael así que ya sabes todo el mundo a apuntarse a esa San Silvestre que es la mejor manera de acabar un año empezar el siguiente y un par de últimos apuntes para ir cerrando este nuevo capítulo de SER Deportivos La Rioja aquí en Radio Rioja la Cadena Ser y es que la Federación Riojana de Fútbol ha decidido modificar el horario de la final de Copa Federación de Regional Preferente después de reunirse y escuchar a los clubes finalistas que son el Tedeón y Casalarreina que han solicitado hasta territorial que el partido se atrasado una hora para poder satisfacer la gran demanda dicen de sus dos aficiones para poder acudir a la final la Federación Riojana de Fútbol considero que en esta ocasión especial que había la posibilidad de mostrar flexibilidad para contribuir a que se vive una fiesta del fútbol riojano finalmente el partido se jugará este sábado a las seis de la tarde en el Mazo nada pues que os decía un par de últimos apuntes pero sólo tenemos para un último apunte así que ya lo sabes como siempre os digo abrir una ventana a primera la información y otra ventana aún más grande la vida