Las noticias de Aragón, 16:03 (20/12/2018)

claro que va a aceptar nosotros desde luego hacia Cataluña mañana no vamos a salir ir los chóferes que tenemos de Cataluña que son unos cuantos que vienen a trabajar aquí hoy ya se quedan a dormir en el hotel para poder mañana a trabajar en esta zona

en Tarazona hoy correr sin miedo y no correr por miedo condena al asesinato de Laura Lou Elmo

Voz 2

01:42

coincido con mucha gente y a veces Saleh el pie males no es que yo pueda por los caminos no me atrevo ir por miedo es muy injusto que es que pactamos ya de esa inseguridad