Las noticias de Castilla y León, 16:03 (20/12/2018)

Voz 3

00:42

un año complicado en las tareas agrícolas con unos costes de producción mayores pero afortunadamente con lluvias en la primavera que nos dieron buena cosecha en los cereales de ese cambio de regadío en Castilla y León y además con su grado de cinismo dado el anuncio de Azucarera de bazar de cuarenta y dos euros a treinta y seis la próxima contratación primero rechazamos el nombre de blancas cuando no lo son los que no los llegados de fuera si huele mal o bien si el medio ambiente no eso lo decimos los que estamos en el pueblo en el territorio todos los días